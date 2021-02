Oensingen Der provisorische Kreisel an der Brüggmatt weicht einer normalen Kreuzung – der Gemeinderat ist unzufrieden Weil ein richtiger Kreisel «unwirtschaftlich» wäre, will der Kanton die Kreuzung lediglich etwas ausbauen und sicherer gestalten. Gülpinar Günes 25.02.2021, 05.00 Uhr

Das Kreisel-Provisorium gibt es nicht mehr lange: Im Spätsommer soll eine neue Kreuzung entstehen.

Er ist gefährlich, der provisorische Kreisel auf der Oensinger Hauptstrasse gleich bei der Brüggmatt. Auf der rechten Spur in Richtung Olten wird der Linksvortritt gerne mal übersehen, wie auch eigene Erfahrungen gezeigt haben: Man kann schnurgerade durchfahren. Das weiss auch der Kanton, wie Daniel Zimmermann, Leiter Projektmanagement beim Amt für Verkehr und Tiefbau, auf Anfrage sagt. «Der Kreisel ist nicht sicher – man dürfte nicht direkt durchfahren können.» Zwischen März 2019 und Januar 2021 haben sich wegen Missachtung der Vortrittsregel drei Unfälle am Kreisel ereignet, wie die Statistik der Kantonspolizei zeigt.

Der Kanton hat das Provisorium trotzdem vor einigen Jahren erstellen müssen, um den Verkehrsfluss während der Bauarbeiten an der Lehngasse und der Autobahn zu entlasten.

«Provisorische Kreisellösungen, die nicht der Norm entsprechen, können als befristete Begleitmassnahme erstellt werden, müssen jedoch nach der Fertigstellung des Strassenbauprojektes wieder zurückgebaut werden»,

so Zimmermann. Nun soll das Provisorium einer neuen Massnahme weichen, welche die Kreuzung entlasten soll. Die Lösung aber stellt den Gemeinderat nicht zufrieden.

Mehr Platz für Rechtsabbieger

Der Kanton plant, mehr oder weniger zum ursprünglichen Zustand der Kreuzung zurückzukehren. Das Problem damals war aber einerseits der Schulweg. Dieser soll durch einen Fussgängerweg mit einer Mittelinsel sicherer gemacht werden. Andererseits beschäftigte die Gemeinde auch der Rückstau, der sich wegen der Linksabbieger, die von Balsthal aus in Richtung Olten wollten, bildete. Daher sollen bei der Autobahnausfahrt neu zwei Spuren entstehen: Rechts- und Linksabbiegen werden getrennt. So müssen Rechtsabbieger in Richtung Solothurn nicht mehr in der Kolonne warten und können früher hinausfahren. Wie Zimmermann sagt, erhoffe sich der Kanton so weniger Rückstau. Damit kommt er auch dem Hauptanliegen des Gemeinderats entgegen.

Dieser aber wollte die Lösung mit dem Kreisel beibehalten, wie Gemeindepräsident Fabian Gloor auf Anfrage betont. «Wir haben von der Bevölkerung viele Rückmeldungen erhalten, dass es mit dem Kreisel gut funktioniert», sagt er. Die geplanten Massnahmen seien zwar eine Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Kreuzung.

«Unser erster Wunsch ist und bleibt aber eine Kreisellösung»,

so Gloor. Der jetzige Vorschlag stelle den Gemeinderat damit nicht komplett zufrieden, was jedoch durch die zusätzlichen Massnahmen zumindest ein wenig gemildert werde.



Ein richtiger Kreisel sei «unwirtschaftlich»

Der Kanton hat auf die Bitte des Gemeinderats hin bereits mehrere Alternativen geprüft: Ein normgerechter Kreisel aber sei zu gross für die vorhandenen Platzverhältnisse an der Kreuzung. In einer Stellungnahme gegenüber der Gemeinde schrieb er, dass zusätzlicher Landerwerb für Schaffung geeigneter Platzverhältnisse sehr aufwendig und im Verhältnis unwirtschaftlich sei. Auf Nachfrage schätzt Daniel Zimmermann die Kosten für ein solches Projekt auf eine Dreiviertelmillion Franken. «Ein solcher Kreisel wäre ideal, aber es ist einfach nicht möglich», betont er nochmals. Schliesslich sei aber auch ein Minikreisel, wie er in Quartieren üblich ist, gesetzlich nicht zulässig, da die Verkehrsbelastung auf der Hauptstrasse zu gross ist.

Das neue Projekt kostet den Kanton nur noch 200'000 Franken, inklusive Landerwerb. Für den Ausbau muss er der Gemeinde nämlich fünf Quadratmeter Land abkaufen. Der Gemeinderat nahm an seiner letzten Sitzung die letzte Stellungnahme des Kantons zur Kenntnis. Dieser wird in den kommenden Tagen das Baugesuch einreichen. Wenn alles genehmigt wird, starten die Bauarbeiten im Spätsommer dieses Jahres. Wie Zimmermann sagt, wolle man bis im Winter fertig sein damit.