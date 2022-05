Kino Onik in Oensingen greift auch Tabuthemen auf

Oensingen Demenz im Kino Onik: In diesem Jahr werden wieder Tabuthemen auf die Solothurner Leinwände gebracht Am 11. Mai wird im Kino Onik in Oensingen der Film «The Father» ausgestrahlt. Der Anlass, organisiert von der Selbsthilfe Solothurn, steht im Zeichen der Demenz und soll die Gäste auf das Thema aufmerksam machen. Enya Kopp Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einer der Schauplätze für die «Filmreihe 2022» der Selbsthilfe Solothurn, das Kino Onik in Oensingen. Patrick Luethy

Seit sechs Jahren organisiere die Selbsthilfe Solothurn die Filmreihe-Veranstaltungen, erzählt Melanie Martin, Co-Geschäftsführerin der Selbsthilfe Solothurn. Während dieser Veranstaltungen werden Tabuthemen aufgegriffen. Sowohl als Film auf der Leinwand als auch während eines Podiums werde jeweils ein Thema zur Sprache gebracht.

Die Themen in diesem Jahr werden sowohl von der Selbsthilfe Solothurn als auch von den involvierten Organisationen Perspektive Solothurn, Solodaris und der Krebsliga organisiert. Der erste Event in diesem Jahr ist sogleich auch der Selbsthilfe-Solothurn-Event. Das Thema des Abends wird die Demenz sein, eines der Tabus unserer Gesellschaft, wie Martin findet.

Thematisieren statt tabuisieren

Am 11. Mai wird im Kino Onik in Oensingen der Film «The Father» mit Anthony Hopkins gezeigt. Anschliessend werden während des Podiums Betroffene, Angehörige und Fachpersonen im Austausch miteinander reden und Fragen beantworten. Moderiert wird dieses Podium von Daniel Göring, Autor und Kommunikationsberater, dem die psychische Gesundheit am Herzen liegt. Den Anlass eröffnen wie auch beenden wird Melanie Martin.

Ihnen sei zu Ohren gekommen, dass das Kino wieder belebter werden möchte, so Melanie Martin. «Auf die Anfrage, ob wir den Anlass im Kino durchführen dürften, kam sofort eine Zusage», sagt sie weiter.

Auch zukünftig: In Oensingen sollen Tabus thematisiert werden

Ein solches Projekt zu unterstützen, sei für ihn sofort klar gewesen, erklärt Christian Riesen, der Inhaber des Kinos Onik. Nicht nur für die Organisation, sondern auch für das Kino sei der Anlass und das Thematisieren eine Herzensangelegenheit. «Für uns war klar, dass wir diesen Anlass durchführen möchten, da wir auch selbst schon Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben», so Riesen weiter.

Dieser Anlass bleibe kein Einzelfall, erklärt er weiter. «Der nächste solche Anlass ist bereits in Planung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen