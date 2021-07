Oensingen Das Gedächtnis der Gemeinde gepflegt: Ein Besuch im Gemeindearchiv Oensingen Weil das Gemeindearchiv unordentlich war, hat Oensingen eine externe Firma mit der Neuorganisation beauftragt – jetzt sind alle Dokumente in 1176 Schachteln verpackt. Rahel Bühler 22.07.2021, 05.00 Uhr

Viele graue Schachteln: Verwaltungsleiterin Gerda Graber zeigt die neue Ordnung des Gemeindearchivs. Patrick Lüthy

Die graue Tür im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung Oensingen ist unscheinbar. Doch hinter ihr verbirgt sich eine andere Welt: das gemeindeeigene Archiv. Um es zu erreichen geht man einen engen Gang lang, steigt eine Treppe hinunter, geht wieder ums Eck. Neonröhren beleuchten die Räume. Mit jedem Schritt verändert sich die Luft: Je näher das Archiv rückt, desto trockener wird sie.

Trocken und kühl, das sind zwei wichtige Faktoren für ein Archiv. Jenes der Gemeinde Oensingen liegt seit dem Bau der neuen Gemeindeverwaltung im Jahr 1986 im Untergeschoss des Gebäudes. «Seit 1966 existieren die Dokumente lückenlos», sagt Madeleine Gabi von der Stabsstelle des Gemeinderats Oensingen.

Das Archiv besteht aus 20 Gängen, die mit Drehkurbeln frei gegeben werden. Jeder ist mit einer Nummer versehen. Hier bewahrt die Gemeinde alles auf, was wichtig ist: ein Fronbuch von 1872, das Stimmregister von 1935 oder ein Elektraprotokoll von 1957. Viele der alten Bücher sind in braune, zum Teil abgewetzte Lederbände eingehüllt. Die Seiten im Innern sind etwas vergilbt, die geschwungene Schrift ist noch gut lesbar. Während des ganzen Besuchs drehen Madeleine Gabi, Verwaltungsleiterin Gerda Graber und Gemeindepräsident Fabian Gloor immer wieder an den Kurbeln, um ein Dokument hervorzuholen. «Es ist cheibe spannend hier», sagt Graber.

Der Kanton sagt, wie die Gemeinden archivieren müssen

Wichtig ist der Unterschied von Zwischen- und Langzeitarchiv: «Im Zwischenarchiv lagern wir abgeschlossene Dossiers, die wir während einer bestimmten Zeit aufbewahren müssen», erklärt Graber. Zum Beispiel Steuerunterlagen. Alles, was mit Finanzen zu tun hat, ist an den Stirnseiten der Gänge mit einem gelben Zettel beschriftet. Unterlagen der Bauverwaltung mit einem Grünen.

Gemeinderatsprotokolle aus den 1970er-Jahren. Patrick Lüthy

Im Langzeitarchiv bewahrt die Gemeinde jene Dokumente auf, die sie von Gesetzes wegen dauernd archivieren muss: Protokolle von Gemeinderatssitzungen und Gemeindeversammlungen, Reglemente, Jahresrechnungen. «Zum Beispiel muss man immer nachschauen können, ob ein Bauvorhaben vor 30 Jahren den damaligen Vorschriften entsprach», weiss Graber. Die Beschriftung des Langzeitarchivs findet sich auf weissem Papier. Dazu gehört auch das historische Archiv. Darin verwahrt die Gemeinde die ganz alten Dokumente. Wie die Gemeinden ihre Dokumente aufbewahren müssen, gibt der Kanton vor. Dafür existiert eine Archivverordnung.

Ein historisches Dokument, das sich im Gemeindearchiv wiederfindet. Patrick Lüthy

Dokumente in der Länge von 120 Laufmetern

Vor längerer Zeit hat die Gemeinde festgestellt: Das Archiv ist unorganisiert. Daraufhin hat der Gemeinderat 2020 einen Kredit über 110 000 Franken gesprochen. Für die Neuorganisation hat man eine spezialisierte Firma beauftragt. Vor einem Jahr gingen die Arbeiten los.

«Sie haben Papier für Papier angeschaut»,

sagt Gabi. «Und sie haben auch alles entfernt, was den Dokumenten schaden könnte: Büroklammern, Plastikmäppli, Gummibänder», ergänzt Graber.

Seit der Übergabe am Dienstag ist die Neuorganisation abgeschlossen. Sämtliche Dokumente sind nun in 1176 grauen Schachteln verpackt. Jede Schachtel hat eine Nummer und beherbergt mehrere Dossiers. Jedes Dossier umfasst mehrere Blätter zu einem Thema und ist in braunes Papier gewickelt. Auch trägt jedes Dossier eine Nummer. Manch ein historisches Buch hat keinen Platz in den grauen Schachteln. Sie sind als ganze Bücher zu sehen.

Etwa ein Drittel der Dokumente hat die Firma im Zuge der Neuorganisation entsorgt. «Jetzt sind es noch 120 Laufmeter», weiss Graber. Auch beim Besuch des Archivs am Dienstagnachmittag stehen noch mehrere Kisten mit der Aufschrift «Unterlagen für Vernichtung» an der Wand. Entsorgt wurde, was nicht aufbewahrt werden muss.

Das Findbuch ist digital auf den Laptops der Gemeindeverwaltung zu finden. Patrick Lüthy

Mit der neuen Ordnung kommt auch ein neues Suchsystem: Vorher suchte man analog nach dem Dokument. Das frass zum Teil Stunden. Jetzt gibt es ein sogenanntes Findbuch: ein digitaler Katalog, wie man ihn aus Bibliotheken kennt. Dort kann man einen Suchbegriff eingeben. Das Findbuch spuckt die Nummer der Schachtel und des Dossiers aus. Momentan seien die Schachteln ziemlich thematisch geordnet, sagt Graber. Im Laufe der nächsten Jahre werden neue Dokumente zu den bisherigen dazustossen.

«Um keinen Platz zu verschwenden, werden die Schachteln künftig fortlaufend mit Dossiers aufgefüllt.»

So könne es dann sein, dass sich in einer Schachtel Akten mit unterschiedlichen Themen befinden. «Deshalb ist es wichtig, dass wir alles sauber beschriften und dann im Findbuch hinterlegen. Sonst finden wir das Dokument nie mehr.» Ihr schwebt vor, das Archiv künftig einmal pro Legislatur auf Vordermann zu bringen.

Nicht alle Angestellten der Gemeindeverwaltung haben Zutritt zum Archiv. «Wir bewahren hier sensible Daten, wie zum Beispiel Steuer- und Vormundschaftsunterlagen auf», sagt Gabi. Deshalb wird die graue Eingangstür zum Archiv in den kommenden Wochen mit einem Badge versehen.