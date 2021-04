Oensingen Bell plant neuen Rinderschlachthof – «für hohen zweistelligen Millionenbetrag» Der Fleischverarbeitungskonzern will den alten Schlachtbetrieb in Oensingen ersetzen – bis Freitag liegt das Baugesuch auf. Rahel Bühler 28.04.2021, 05.00 Uhr

Die Bauarbeiten zum neuen Rinderschlachthof sollen Anfang 2022 starten können. Zvg

An der Dünnernstrasse 27 in Oensingen entsteht ein weiteres Gebäude der Bell: ein neuer Rinderschlachthof. Der Fleischverantwortungskonzern will mit dem Neubau den heutigen Schlachtbetrieb ersetzen, schreibt Fabian Vetsch, Projektleiter Corporate Communication, auf Anfrage. Geplant ist ein dreistöckiges Gebäude mit einer Länge von 147 Metern, einer Breite von 68 Metern und einer Höhe von 29 Metern. Die geplante Fläche pro Stockwerk beträgt 42'450 Quadratmeter.