Oensingen Als neue Leiterin der Gemeindeverwaltung hat sie noch nicht viel Kontakt mit der Bevölkerung gehabt Seit knapp einem halben Jahr leitet die 56-Jährige Gerda Graber die Gemeindeverwaltung Oensingen. Vorher hatte sie lange dieselbe Position in Aarwangen inne - bis sie eine neue Herausforderung suchte. Rahel Bühler 13.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gerda Graber vor ihrem Büro auf der Oensingen Gemeindeverwaltung. Sie arbeitet tageweise im Homeoffice. Bruno Kissling

Am 1. November 2020, vor knapp fünfeinhalb Monaten, hat Gerda Graber ihre neue Stelle als Leiterin der Gemeindeverwaltung in Oensingen angetreten. Einige Monate zuvor, da war sie Mitte 50, hatte sie sich gefragt: Bleibe ich noch zehn Jahre im bisherigen Amt in Aarwangen oder suche ich eine neue Herausforderung? Es sollte Letzteres sein.

Das «Langenthaler Tagblatt» sprach daraufhin von einem «überraschenden Abgang», als der Oensinger Gemeinderat Graber Ende März 2020 als neue Leiterin vorstellt. Denn seit 1984 war Graber in verschiedenen Funktionen in der Oberaargauer Gemeinde tätig. Irgendwann kam der Alltagstrott. «Es ist für die Gemeinde und mich gut, wenn neue Ideen und Inputs gebracht werden», sagt Graber beim Interview in ihrem Büro auf der Oensinger Gemeindeverwaltung. Im vergangenen halben Jahr hat sie sich in ihrer Wirkungsstätte eingelebt. Orchideen zieren die Möbel. Ein Ostergesteck erinnert an den Feiertag.

An Oensingen haben sie die geplanten Grossprojekte wie der Ausbau der Autobahn A1 oder die Verkehrsentlastung des Dorfs, die höhere Bevölkerungszahl, das Teilzeitpensum des Gemeindepräsidenten gereizt. Denn bisher habe sie nur die Zusammenarbeit mit Milizpolitikern gekannt.

Die 56-Jährige bringt viel Erfahrung mit in die Gäuer Gemeinde: Aufgewachsen im Berner Seeland, wohnt sie seit 37 Jahren in Aarwangen. Davon 26 Jahre auf einem Bauernhof, den ihr Mann betreibt. Auf der Aarwangener Gemeindeverwaltung arbeitete sie zuerst zehn Jahre als Sachbearbeiterin, während der die Ausbildung zur Gemeindeschreiberin erfolgte.

Nach einer mehrjährigen Auszeit, der sie der Familie widmete, stieg sie 2000 wieder in einem Teilzeitpensum ein. 2003 wurde sie vorübergehende Stellvertreterin des Gemeindeschreibers in Aarwangen. 2009 übernahm sie den Job ihres Vorgesetzten definitiv. Es folgten diverse Aus- und Weiterbildungen sowie das Nachdiplom zur HR-Leiterin. «Genau wegen dieser Erfahrung haben wir Gerda eingestellt», sagt Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor, der beim Gespräch auch anwesend ist.

Der Austausch mit der Bevölkerung fehle ihr

Auch nach all diesen Jahren mache ihr die Arbeit auf einer Gemeinde Spass, sagt Graber: «Hier hat man mit allen Kontakt: vom Bébé bis zum 100-Jährigen. Vom bestens Ausgebildeten bis zu dem, der am Existenzminimum lebt.» Sie schätze an ihrer Arbeit vor allem die Abwechslung und den Kontakt mit den Menschen.

Doch genau dieser Aspekt ihrer Tätigkeit kam in den vergangenen fünf Monaten zu kurz. «Von der Oensinger Bevölkerung habe ich noch nicht viel kennen gelernt.» Das, was man via Telefon oder E-Mail organisieren kann, macht man. Veranstaltungen wie der Zibelimärt finden nicht statt. Die Gemeindeversammlung muss ohne Apéro auskommen. Restaurants sind geschlossen. Die Möglichkeit zum Netzwerken, sich kennen zu lernen, ist nicht da. «Das fehlt mir schon», sagt Graber.

Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt

Sie arbeitet vor allem auf der Gemeindeverwaltung selbst. Von zu Hause aus ist sie nur tageweise tätig. «Wir haben noch viele Dossiers auf Papier. Und wir tauschen uns aus. Da könnte ich nicht komplett von zu Hause aus arbeiten.» Die Verwaltungsleiterin ist eine gefragte Frau: Während des einstündigen Gesprächs in ihrem Büro klopft mehrmals jemand mit einer Frage an die Tür.

Zu Grabers Aufgaben als Leiterin der Gemeindeverwaltung gehört zum Beispiel das Personalwesen. Sie ist bei Gemeinderatssitzungen dabei und ist das Bindeglied zwischen Gemeinderat und -verwaltung. Sie beschreibt sich auch als «recht­liches Gewissen des Rats»:

«Manchmal erinnere ich zum Beispiel daran, welche Vorschriften es in einem bestimmten Vorhaben zu beachten gilt.»

Zudem ist sie Ansprechperson für die Schule, die Schulsozialarbeit und die Gemeindebibliothek. Einen typischen Arbeitstag habe sie nicht, so vielfältig sind ihre Aufgaben. Da gäbe es hie und da schon auch etwas, das ihr weniger Freude macht. Aber das gehöre schliesslich zum Job dazu. Was sie nicht mag, ist, wenn jemand Eigeninteressen gegenüber dem Gemeindewohl in den Vordergrund stellt. «Also wenn jemand versucht, über ein Hintertürchen bessere Bedingungen für sich selbst auszuhandeln.» Natürlich gäbe es in allen Gemeindeangelegenheiten etwas Spielraum. Aber der Ablauf müsse trotzdem korrekt sein.

Schon nach kurzer Zeit habe sie Unterschiede zwischen den Arbeitsabläufen im Kanton Bern und im Kanton Solothurn festgestellt. Ein Müsterchen: Im Kanton Bern müssen die Traktanden einer Gemeindeversammlung 30 Tage vor dem Anlass publiziert werden. Im Kanton Solothurn reichen deren 10. Ein anderes: Im Kanton Bern sind die Gemeinderatssitzungen nicht öffentlich.

Unterschiede merke sie auch punkto Grösse der Gemeinde: Aarwangen hat 4620 Einwohner. Oensingen ihrer 6469. Entsprechend grösser ist die Verwaltung. «Auf einer kleinen Verwaltung ist man der Generalist. Auf einer Grösseren der Spezialist», sagt die 56-Jährige. Wofür sie denn die Spezialistin sei? Graber lacht. «Ich würde sagen, fürs Gemeindewesen.»