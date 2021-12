Mehrere Personen in Oensingen häufen Ämter an

Oensingen Ämterhäufung in Oensingen? Mehrere Personen der Einwohner, Bürger- und Kirchgemeinde haben zwei Hüte auf Martin Rötheli ist Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Oensingen – und gleichzeitig Gemeinderat mit Ressort Finanzen. Ist das zulässig? Das Amt für Gemeinden liefert die Antwort. Rötheli selbst gibt Entwarnung: Er trete bei Interessenskonflikten in den Ausstand. Eine weitere Doppelfunktion musste aber vor wenigen Tagen bereinigt werden. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 30.12.2021, 16.00 Uhr

Mehrere Personen häufen in Oensingen Ämter an: Martin Rötheli (links) ist Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde und Gemeinderat. Roland Bobst ist Vizepräsident der Kirchgemeinde und Bürgergemeinderat. bko/zvg. Collage: ckr

Ein anonymer Brief flattert auf den Tisch der Redaktion. «Vetterliwirtschaft in Oensingen?», fragt eine Person, die sich «ein besorgtes Gemeindemitglied» nennt. In diesem Schreiben werden Martin Rötheli, der gleichzeitig Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde und Gemeinderat mit Ressort Finanzen der Einwohnergemeinde Oensingen ist, pauschal nicht genauer beschriebene Verfehlungen aus der Zeit vorgeworfen, als Rötheli in Oensingen als Finanzverwalter arbeitete.

«Menschen, die sich für die Gesellschaft engagieren, dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden», sagt Gemeindepräsident Fabian Gloor dazu:

«Die oftmals ehrenamtliche Arbeit sollte wertgeschätzt werden.»

Rötheli sagt, er trete bei Interessenskonflikten in den Ausstand

Martin Rötheli. zvg

In diesem Sinne steht der Brief als Symbol für eine Entwicklung, die auch die Dorfpolitik erfasst: Es wird immer öfter auf den Mann gespielt.

Aber eine Feststellung in diesem Brief ist korrekt: Auffallend viele Persönlichkeiten, die in der römisch-katholischen Kirchgemeinde aktiv sind, haben in Oensingen auch andere wichtige Funktionen und Ämter inne.

Als Präsident der Kirchgemeinde ist Martin Rötheli tatsächlich auch Gemeinderat. «Als Jungrentner habe ich Zeit, mich für das Allgemeinwohl einzusetzen, und ich mache es sehr gerne», sagt Rötheli zu seiner Doppelfunktion. «Bei den Gemeinderatswahlen habe ich offengelegt, dass ich seit 2017 Kirchgemeindepräsident bin und ich wurde als Gemeinderat mit dem drittbesten Ergebnis gewählt», sagt der Ressortleiter Finanzen über seine Legitimation.

«Ich kann die beiden Ämter gut voneinander trennen und sollte sich ein Interessenkonflikt ergeben, trete ich selbstverständlich in den Ausstand.»

Roland Bobst. Bruno Heiniger

Als Vizepräsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde sitzt Roland Bobst auch im Rat der Bürgergemeinde Oensingen. Cordula Virga ist Kirchgemeinderätin und arbeitet gleichzeitig als Bereichsleiterin Einwohnerdienste auf der Gemeindeverwaltung. Die katholische Kirche steht in Oensingen also nicht nur mitten im Dorf, sie besetzt auch viele wichtige Stellen und Ämter. Der Gemeindepräsident sagt dazu:

«Die Trennung von Kirche und Staat ist eine grosse Errungenschaft und in Oensingen jederzeit gewahrt.»

Er stelle keine, auch keine versuchte Einflussnahme der katholischen Kirche oder der Kirchgemeinde in Oensingen bei irgendeinem Geschäft der Einwohnergemeinde fest.

Einwohner-, Kirch- und Bürgergemeinden gelten als gleichwertig

Vom kantonalen Amt für Gemeinden erklärt Reto Bähler, Leiter des Teams Gemeindorganisation, dass Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden und Bürgergemeinden vor dem Gesetz als gleichwertig und unabhängig gelten und dass es in diesen Fällen keine Unvereinbarkeiten gibt. «Innerhalb einer Einwohnergemeinde darf zum Beispiel nicht dieselbe Person gleichzeitig Gemeindeschreiber und Gemeinderat sein», sagt Bähler:

«Innerhalb eines Dorfes dürfte aber ein Gemeindeschreiber der Einwohnergemeinde gleichzeitig Präsident der Kirchgemeinde oder der Bürgergemeinde sein.»

Eine Unvereinbarkeit wurde vor wenigen Tagen bereinigt: Madeleine Gabi, die als Leiterin der Stabsstelle auf der Einwohnergemeinde Oensingen angestellt ist, wäre gleichzeitig Kirchgemeindeschreiberin und Mitglied des Kirchgemeinderates geworden. Nun ist Madeleine Gabi aus dem Rat der katholischen Kirche zurückgetreten – sonst hätte in diesem Falle tatsächlich eine Doppelfunktion bestanden, die nicht zulässig ist.

