Oensingen 50 Kinder aus 19 Ländern: Die Spielgruppe plus fördert gezielt die Deutsche Sprache bei Kindern im Vorschulalter In der Spielgruppe an der Oensinger Hauptstrasse kommen Kinder mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammen und lernen gemeinsam spielerisch Deutsch. Fränzi Zwahlen 25.05.2021, 05.00 Uhr

Nicole Wyss, Leiterin der Spielgruppe plus in Oensingen erzählt eine den Kindern aus neun Nationen eine Geschichte in Mundart. Frb

Zwei kleine Prinzessinnen in rosa Kleidchen sitzen zusammen am Boden und spielen mit ihren Puppen. Beim Zuschauen sieht man: diese beiden 3- und 4-Jährigen sind Freundinnen geworden, die sich in der Spielgruppe plus in Oensingen treffen. Doch ungewöhnlich ist, das eine Prinzessin russisch spricht, die andere arabisch. Sie verständigen sich mit Gesten und einigen deutschen Wörtern und wenn es nicht mehr geht, wenden sie sich an eine Betreuerin in der Spielgruppe.

Genau solche Begegnungen sind es, die Nicole Wyss in ihrer Spielgruppe plus seit 2016 Kindern ab 2 Jahren ermöglichen will. «Gerade hier in Oensingen haben wir Familien, die aus allen Teilen der Erde stammen. Kindern so früh als möglich beim Erlernen der deutschen Sprache zu helfen, um sich damit besser zu integrieren, ist mein Anliegen.»

Die Spielgruppe bietet eine einmalige Möglichkeit

Derzeit sind es Kinder aus 19 Nationen, insgesamt rund 50 kleine Besucher, die in den unterschiedlichen Gruppen der Spielgruppe zusammenkommen. Am Besuchsmorgen vergangene Woche waren neun unterschiedliche Nationen vertreten. «Darunter hat es auch Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist», erklärt Nicole Wyss.

«In Oensingen, wo wir eine so gemischt-sprachliche Dorfgemeinschaft haben, ist eine Spielgruppe, welche die frühe Sprachförderung gezielt umsetzt wichtig», ist sie überzeugt. «Obwohl die Kinder hier natürlich in erster Linie zum gemeinsamen Spielen zusammenkommen sollen». Sie betont:

«Wir verfolgen keine Unterrichtsziele. Das ist nicht die Aufgabe einer Spielgruppe.»

Kurze gezielte Sprachfördereinheiten einbauen

Nicole Wyss arbeitet seit 2003 in diesem Bereich. Sie ist diplomierte Spielgruppenleiterin und hat in ihrer Tätigkeit erfahren: In der Spielgruppe bietet sich für fremdsprachige Kinder die einmalige Möglichkeit, die deutsche Sprache gezielt, spielerisch und früh zu erwerben. Deshalb hat sie sich in Basel an der Berufsfachschule während zweier Jahre zur Fachfrau frühe Sprachförderung – Schwerpunkt Deutsch - ausbilden lassen.

Im Spielgruppen-Alltag wird der Spracherwerb mit gezielten, kürzeren Sprachfördereinheiten und auch im freien Spiel gefördert und begleitet. Nicole Wyss erzählt heute mittels eines Bilderbuches von einem Krokodil mit krankem Zahn. Gespannt verfolgen die Kinder die Geschichte. Im gut 15minütigen Gespräch legt sie Wert auf Erweiterung und Festigung des Wortschatzes. An den Wänden im Spielgruppenraum sind Kärtchen mit Objekten und ihren deutschen Ausdrücken aus dem Alltag der Kinder zu finden. Findet ein Kind das Wort für einen Begriff nicht, kann es so unkompliziert darauf zeigen.

Tipps für Eltern

«Besonders wichtig ist für uns die Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir können ihnen auch Tipps zur Unterstützung der Zweit-Sprache geben», erklärt die Spielgruppenleiterin. Die Erst-Sprache soll Zuhause verwurzelt sein, dann aber könnte es «Sprachinseln» geben, in denen die Eltern, die der deutschen Sprach mächtig sind, mit dem Kind lediglich Deutsch sprechen. «Zum Beispiel beim Einkaufen, auf den Spielplatz und eben in der Spielgruppe,» erklärt Nicole Wyss einen solchen Tipp.

Sie ist froh, dass die Gemeinde Oensingen ihrer Spielgruppe die Räumlichkeiten an der Hauptstrasse unentgeltlich zur Verfügung stellt. «Beim Start 2016 war es nicht einfach, die Spielgruppe zu lancieren. Doch durch Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Eltern hat sich herumgesprochen, dass es diese Einrichtung gibt.» Und auch der nachfolgende Kindergarten und die Schule haben erkannt, dass die frühe sprachliche Frühförderung sinnvoll ist. Wyss gibt denn auch unumwunden zu, dass es zunächst im Dorf Vorurteile zu überwinden galt. «Doch die Erfolge zeigen, dass es ein wichtiges Angebot ist.»

Finanzieller Anschub durch den Kanton

Die Gemeinden im Kanton Solothurn sollen Kinder schon im Spielgruppenalter sprachlich gezielt fördern. So soll die Chancengleichheit gefördert werden. Der Regierungsrat hat deshalb entschieden, dass sämtliche Gemeinden im Kanton bis Ende 2022 ein Angebot für die vorschulische Sprachförderung aufbauen müssen. Geplant ist, dass der Kanton die Gemeinden in den ersten zwei Jahren mit einer Anschubfinanzierung in der Höhe von maximal 500'000 Franken unterstützt. Oensingen kann davon bereits profitieren.

