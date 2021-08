Oensingen 3000 Eisbecher in 15 Minuten verteilt: In dieser Küche gibt es seit fünf Jahren kostenloses Essen Vor fünf Jahren öffnete Nicole Schmidlin die Türen der Restessbar in Oensingen, in der noch essbare Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die 52-Jährige zieht eine positive Bilanz. Lavinia Scioli 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der alten Militärküche an der Hauptstrasse 86 hinter dem Werkhof liegt die Restessbar, die Nicole Schmidlin initiiert hat und betreibt. Ihre Tochter Nayla hilft dabei. Bruno Kissling

«So viele Leute sind dankbar», schwärmt die 52-jährige Nicole Schmidlin. Vor fünf Jahren hat sie die Restessbar in Oensingen gegründet. Seither ist die Essensabgabestelle in der alten Militärküche an der Hauptstrasse 86 beheimatet. An einem Tag kommen durchschnittlich acht Personen bei der Restessbar vorbei. Die Gemeinde stellt dem Verein Oensingen im Ufbruch weiterhin kostenlos die Militärküche an der Hauptstrasse 86 zur Verfügung und übernimmt deren Stromkosten. Für die Grünabfuhr und den Abfall hat die Restessbar mittlerweile auch einen Sponsor gefunden.