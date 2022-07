Oensingen 150 Gummienten gehen ins Rennen – die Nummer 15 schlägt sie alle Das erste Oensinger Gummientenrennen fand Anklang. 150 Enten «rasten» am Samstag die Dünnern herunter. Der veranstaltende Vogelherdclub will den Anlass nächstes Jahr wieder durchführen. Lea Durrer 24.07.2022, 11.38 Uhr

Duck Race Oensingen: Ein Mädchen zeigt stolz seine Ente. Oliver Menge

«Auf die Plätze, fertig, los!» 15 in eine Kiste gesteckte Renngummienten werden mit einem Ruck am Seil in die Freiheit entlassen. Einige nehmen ihre Aufgabe, möglichst rasch die Dünnern herunterzuflitzen, sofort in Angriff. Andere dümpeln erst einmal herum und brauchen noch eine kleine Motivation durch einen Schubs. Auch über die drei Schwellen im Flusslauf gibt’s menschliche Hilfe, damit keine Ente im Strudel hängen bleibt.

Duck Race Oensingen Gummientenrennen auf der DŸnnern Oliver Menge / Nikon Z6

Am Ende entgeht aber keine einzige den Händen oder dem Fangnetz der Zielwärter. Da wird auch schon mal hinterhergesprintet, wenn eine die Freiheit zu wörtlich nimmt. Die ersten acht Enten werden von den Besitzern und Zuschauern bejubelt und beklatscht und dürfen in der nächsten Runde antreten.

Gummientenrennen auf der Dünnern: Die Gummienten sind rund 10 Minuten unterwegs bis ins Ziel. Oliver Menge

Rund 50 Einzelpersonen und Familien fanden am Samstag den Weg neben die Anlage des Inlinehockeyclubs Roadrunners, um eine oder gleich mehrere gelbe Enten zu adoptieren. «Das macht Spass», so Christoph Glinz aus Langenthal, der aus den Medien vom Anlass erfahren hatte und es einmal ausprobieren wollte. «Eine coole und unkonventionelle Idee», meinte Familie Wüthrich aus Mümliswil. Es sei ein toller Anlass für Familien mit Kindern.

Teilweise aufwendige Bemalung und Verzierung

So standen denn auch viele Kinder neben ihren Eltern und Grosseltern auf der Fussgängerbrücke etwas weiter unten, von wo man die gesamte 250 Meter lange Rennstrecke sowie das Ziel im Blick hatte. Einige Enten wurden dank ihrer auffälligen Bemalung schon von weitem erkannt und noch auf den letzten Metern angefeuert. Da kurvte ein Bandit neben einer Krankenschwester, eine Ente mit Leoparden-Muster mass sich mit Harry Potter.

Lea Durrer

Die meisten der 150 am 1. Oensinger Gummientenrennen antretende Enten wurden vorgängig in der eingerichteten Bastelwerkstatt verschönert und individualisiert. Manche Entenbesitzer investierten bis zu 1.5 Stunden. Allerdings gab es Vorschriften bei den Basteleien, wie OK- und Vorstandsmitglied Barbara Meise erklärte: «Es sind keine elektrischen Motoren oder anderweitiges maschinelles Tuning zugelassen.» Windräder waren allerdings ok. Eine Oensingerin meinte mit Blick auf die wartende Entenschaar:

«Ich hätte ja sehr gerne noch einen Bug gebaut, damit meine Ente schneller ist»

Aus Gewässerschutzgründen wurde auf Glitzer und anderes Material, das unterwegs verloren gehen könnte, verzichtet.

Etwas kühler wäre gut

Über Strategien hielten sich die Besitzer allgemein bedeckt. Ob Zufall oder nicht: eine Ente mit Seitenstabilisation schaffte es in ihrer Vorrunde als erste ins Ziel. Eine mit Brautschleier kam spät und in Seitenlage an. Vielleicht lag es auch an der falschen Fütterung? «Für die Verpflegung der Renngummienten sind die jeweiligen Besitzer selber verantwortlich», hiess es scherzhaft seitens der Veranstalter. Fürs leibliche Wohl war hingegen gesorgt: Der Vogelherdclub mit insgesamt 30 Helfern im Einsatz führte eine kleine Festwirtschaft.

Aus den 10 Vorläufen schafften es 80 Rennenten ins Viertelfinal – mehr als ursprünglich einmal geplant. So verschob sich der Final bis in den Abend. Familien zogen sich laufend zurück, um der Hitze zu entfliehen. Der Vogelherdclub ist sich bewusst, dass der Zeitpunkt nicht ideal war. Deshalb soll das Rennen nächstes Jahr etwas später im Jahr durchgeführt werden. «Wenn die Flüsse kühler sind», so OK-Präsident Reto Flury auch als Antwort auf die Kritik, man würde die Fische im warmen Wasser zusätzlich stressen.

Es gewann übrigens die Ente Nummer 15. Auf der Facebook-Seite des Vereins kann für die schönste Gummiente abgestimmt werden.

Die hübschen Gewinnerinnen alle beisammen. Lea Durrer