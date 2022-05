Wolfwil: Bushaltestelle Oberdorf soll verlegt werden

Öffentlicher Verkehr Die Bushaltestelle Oberdorf in Wolfwil soll verlegt werden, damit sie mehr im Zentrum ist Seit vergangenem Dezember fahren in Wolfwil die Busse den ganzen Tag im Halbstundentakt. Das hat nun eine Veränderung der Haltestellen im Dorf zur Folge: Die Haltestelle Oberdorf soll Richtung Südosten verlegt werden. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Will jemand an der Haltestelle Wolfwil Oberdorf in Fahrtrichtung Aarburg-Oftringen aussteigen, fährt der Bus über die Strasse auf den Vorplatz des Busdepots an der Kestenholzstrasse. Das soll sich nun ändern. Bruno Kissling

Derzeit gibt es in Wolfwil zwei Buslinien: die Nummer 126 von Wolfwil nach Oberbuchsiten und die Nummer 127 von Oensingen nach Aarburg. Beide Linien bedienen die Haltestelle Oberdorf. Und die Haltestelle liegt in beiden Fahrtrichtungen auf der Kestenholzstrasse. Jene in Fahrtrichtung Oensingen ziemlich zentral, jene in Fahrtrichtung Aarburg-Oftringen etwa 200 Meter davon entfernt, vor dem Busdepot.

Das soll sich nun ändern. Das zeigen die Erschliessungspläne des kantonalen Amts für Verkehr und Tiefbau, die derzeit öffentlich aufliegen. Dass nur eine Haltestelle im Oberdorf existiert, wird im Bericht als Defizit bezeichnet.

Auf der Fahrbahn Richtung Wolfwiler Dorfzentrum soll eine neue Bushaltestelle entstehen. Denn bisher hält der Bus vor dem Busdepot an der Kestenholzstrasse 43. Dort wenden auch alle Kurse, die in Wolfwil enden. Bei Fahrten von Kestenholz, quert der Bus die Fahrbahn der Kantonsstrasse, um auf den Vorplatz zu fahren und die Fahrgäste dort ein- und aussteigen zu lassen. Eine Haltestelle im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Zudem liegt sie fast ausserhalb des Siedlungsgebiets und ist deutlich von der Haltestelle Oberdorf Richtung Oensingen entfernt. Das Amt schreibt in seinem Bericht:

«Diese Situation ist nicht mehr haltbar, auch vor dem Hintergrund, dass seit Dezember 2021 deutlich mehr Kurse von Oensingen nach Wolfwil fahren.»

In diesen Bereich der Kestenholzstrasse soll die Haltestestelle verlegt werden. Er liegt südöstlich des bisherigen Halteorts. Bruno Kissling

Deshalb soll nun der Halteort vor dem Busdepot aufgelöst und auf der Kestenholzstrasse, im Bereich vor der Kreuzung zur Schulstrasse neu gebaut werden. Aus Platzgründen plant das Amt eine Haltestelle auf der Fahrbahn ohne Bucht.

Nötig ist der Neubau, weil seit dem letzten Fahrplanwechsel im Dezember 2021 in Wolfwil deutlich mehr Busse verkehren: Neu fahren die Busse auf beiden Linien den ganzen Tag im Halbstundentakt. Vorher war dies nur zu den Hauptverkehrszeiten der Fall. Das AVT schreibt:

«Das Angebot in Kombination mit den bereits heute insgesamt gut platzierten Haltestellen sorgt für eine angemessene Erschliessung der Gemeinde.»

Zudem ist die Haltestelle Oberdorf gemäss AVT bedeutend: Die Haltestelle diene einem verhältnismässig grossen Teil der Gemeinde. Das Einzugsgebiet sei im Vergleich mit den anderen Haltestellen stark bebaut. In diesem Bereich wohnen etwa 580 Personen, was etwa einem Viertel der Bevölkerung Wolfwils entspräche. Ohne Haltestelle Oberdorf würde ein bedeutender Teil des Siedlungsgebiets im Westen der Ortschaft über keine genügend gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr verfügen. Die nächste Haltestelle, Wolfwil Zentrum, sei zu weit entfernt.

Die bestehende Haltestelle wird saniert

Zudem wird auch die bestehende Bushaltebucht auf der Nordseite der Kestenholzstrasse saniert: Wie die neue Haltestelle auch, soll die bestehende Haltebucht mit einer Kantenhöhe von 22 Zentimeter ausgeführt werden, sodass sie den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes genügen. Zudem wird auch das Trottoir angepasst, damit es hindernisfrei ist.

Die Kestenholzstrasse ist nicht als Veloverkehrsroute klassiert. Im Zusammenhang mit dem geplanten Neu- beziehungsweise Umbau der Bushaltestellen sind daher keine Anpassungen an den Velostreifen vorgesehen.

Die Pläne liegen seit Montag, 23. Mai, und bis Dienstag, 21. Juni, auf der Einwohnergemeinde Wolfwil und auf dem Kreisbauamt II in Wangen a.A. auf. Am Donnerstag, 9. Juni, findet zwischen 18 und 19 Uhr eine öffentliche Fragestunde im Gemeindehaus Wolfwil statt.

