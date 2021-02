«Oberbuchsterplatte» Die Kletterplatte soll im Frühling wiedereröffnet werden – die Absprachen mit der Gemeinde laufen noch weiter Mitte 2017 musste die Kletterplatte in Oberbuchsiten wegen akuter Steinschlaggefahr gesperrt werden. Die IG Klettern Jurasüdfuss setzt sich seither für die Wiedereröffnung ein und arbeitet mit der Gemeinde an einer gemeinsamen Nutzungsvereinbarung. Gülpinar Günes 03.02.2021, 05.00 Uhr

Im Frühling könnte die Kletterplatte in Oberbuchsiten wiedereröffnet werden. Die definitive Nutzungsvereinbarung aber steht noch aus. Bruno Kissling

Die Kletterplatte in Oberbuchsiten ist beliebt und einzigartig in der Region: Mit ihrer Höhe und ihrer leichten Neigung bietet sie sowohl für Anfänger und Familien als auch für erfahrene Kletterer eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Routen. Der Schweizer Alpen-Club (SAC) beispielsweise nutzte die Platte für Ausbildungskurse, wie Meret Schindler weiss. Die Kletterin ist Co-Präsidentin der Interessengemeinschaft (IG) Klettern Jurasüdfuss und erinnert sich an ihre eigenen ersten Klettererfahrungen an der «Oberbuchsterplatte». «Es ist ein wichtiges Klettergebiet in der Region und mit seinem Angebot einzigartig an der ersten und zweiten Jurakette», sagt sie.

Seit Juni 2017 aber ist die Platte gesperrt. Grund: akute Steinschlaggefahr. Das hiess es zumindest zu Beginn, als bei einer geologischen Untersuchung der Gasleitung, die oberhalb der Platte durchführt, festgestellt wurde, dass sich der Fels bewegt. Im schlimmsten Fall hätten sich demnach tonnenschwere Felsbrocken von der Wand lösen und runterfallen können. Eine Gefahr für alle Kletterer und Picknicker am Fusse der Platte. Nach weiteren Untersuchungen aber konnte die Gemeinde wieder entwarnen: Die neuen Messungen widerlegten die Steinschlaggefahr. Danach hätte die Wand eigentlich wiedereröffnet werden können.

Nutzungsvereinbarung als Voraussetzung für Wiedereröffnung

Doch die laufende Ortsplanungsrevision stand dem im Weg: Darin musste die Gemeinde ein Naturinventar der Platte machen – welche Pflanzen und Tiere kommen vor, welche muss man schützen. Zudem forderte der Kanton eine Nutzungsvereinbarung als Voraussetzung für die Wiedereröffnung, in der die Verantwortlichkeiten an der Platte geregelt werden. Und da kommen die SAC-Sektion Olten und später auch die IG Klettern Jurasüdfuss ins Spiel.

Die als Verein organisierte IG setzt sich für einen respektvollen Umgang mit Flora und Fauna sowie für den Erhalt und der Förderung von Klettergebieten der ersten und zweiten Jurakette ein. Beispielsweise ersetzt sie zerrissene Zustiegsseile oder räumt umgestürzte Felsen weg. Unterstützt wird der Verein dabei von den Regionalsektionen des SAC und besteht auch aus dessen Mitgliedern.

«Wir sind auf einem guten Weg mit der Nutzungsvereinbarung», sagt Vorstandsmitglied Urs Wäspi an einem Videogespräch gemeinsam mit Meret Schindler. Warum es davor keine Nutzungsvereinbarung gegeben habe, begründet Wäspi historisch. Das werde aber in anderen Klettergebieten durchaus anders gehandhabt: Dort bestehen bereits seit mehreren Jahren Nutzungsvereinbarungen. Es ist also nichts Neues.

Zuständigkeiten werden aufgeteilt

In einem ersten Schritt definierten beide Parteien eine Gefahrenzone unmittelbar am Fusse der Platte. Dort besteht nach wie vor eine geringe natürliche Steinschlaggefahr, unabhängig von der Gasleitung. Der Grillplatz und die Parkplätze, die sich in diesem Bereich befanden, mussten daher entfernt werden. Den Grillplatz baute die IG Klettern Jurasüdfuss gleich selber ab:

Die Räumung fand Anfang Januar statt. zvg

Einen Ersatz für die Parkplätze stellt die Gemeinde abseits der Wand zur Verfügung. Sie wird in Zukunft auch für deren Unterhalt zuständig sein. In welcher Form sich der Verein am Aufwand beteiligen wird, sei noch unklar. Klar ist aber, dass sich die Sektion Olten des SAC nach der Wiedereröffnung um den Unterhalt und die Räumung von losem Felsmaterial der Platte kümmern wird. Sie war bereits vor der Schliessung dafür zuständig. Rund 6000 Franken hat die Sektion dafür zur Verfügung gestellt.

Weiter sollen rund um das Areal Infotafeln aufgestellt werden, an deren Inhalt die IG und die Gemeinde noch arbeiten. Einerseits werden da Verhaltensregeln festgehalten, die im Umgang mit der Natur gelten – analog zum geltenden Verhaltenskodex des SAC. Die Tafeln sollen die Kletterer auch darüber informieren, in welchen Sektoren sie klettern dürfen und in welchen nicht. «Sie sind aber identisch mit den Sektoren vor der Schliessung im 2017», sagt Meret Schindler.

Gemeinde ist nicht haftbar für Unfälle

Falls es trotz allem zu einem Unfall beispielsweise durch einen losen Stein kommen sollte, muss die Gemeinde nicht dafür haften. Ein juristisches Gutachten spricht sie in der Nutzungsvereinbarung von jeglicher Haftung frei. Die Verantwortung liegt demnach komplett beim Kletterer, wie das üblich ist in der Sportart. Mit einem Restrisiko muss der Sportler nämlich immer rechnen.

Damit sind wichtige Punkte für die Wiedereröffnung geklärt. «Wir sind sehr optimistisch, dass wir auf die kommende Klettersaison wieder an der ‹Oberbuchsterplatte› klettern können», sagt Urs Wäspi. Bis zum Frühling müssten für eine langfristige Lösung noch einige Punkte in der Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinde besprochen und schliesslich ihre Genehmigung eingeholt werden.