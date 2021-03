Oberbuchsiten Neues Konstrukt greift in Lokalpolitik ein: #myBuchste stellt sieben Kandidierende für Wahlen Weil es in der Gäuer Gemeinde zu wenig Leute gibt, die sich parteipolitisch engagieren, gibt es seit dem Herbst 2020 eine neue, unabhängige Wahlplattform. Sie stellt sieben Kandidierende für die Gemeinderatswahlen. Rahel Bühler 17.03.2021, 05.00 Uhr

Kandidierende für die neue Plattform: Hinten (v.l.) André Bally, Daniela Uebelhard, Barbara Junker-von Arx. Vorne (v.l.): Mario Siegenthler, Annalisa Stefanelli, Jonas Motschi, Marcel Jenni Zvg

Wirft man einen Blick auf die Gemeinderatskandidaten in Oberbuchsiten, fällt sofort ein neuer Name auf: die neue Liste #myBuchste. Was hat es damit auf sich?

Zuallererst gilt es festzuhalten: #myBuchste sei keine Partei, wie Jonas Motschi sagt.

«Wir bilden zwar eine Liste, sind aber keine herkömmliche Partei. Wir bezeichnen uns als Wahlplattform, bei der sich alle melden konnten.»

Er ist selbst für die CVP im Oberbuchsiter Gemeinderat vertreten. Nun ist er auch einer der Initianten des neuen Politkonstrukts.

Fünf neue und zwei bekannte Namen bilden Liste

Der Grundstein für die Plattform bildeten die Gemeinderatswahlen 2017. Damals gab es stille Wahlen in der Gemeinde. Der neue Rat wollte für die nächsten Wahlen seiner Bevölkerung jedoch eine Auswahl an Kandidierenden bieten. «Wir fragten uns, warum wir nicht mehr Leute finden konnten», sagt Motschi. Schnell seien die Gründe klar gewesen: Einerseits sei es schwierig, Leute für Gemeindeämter zu begeistern. Und für Parteien umso mehr. Vor allem bei jungen Leuten sind Parteien laut dem 62-Jährigen nicht angesagt. Sich im Dorf zu engagieren, eher. Einer ideologischen Richtung folgen, nein. So entstand die Idee einer parteiübergeordneten Liste, die Idee von #myBuchste.

Parteien spielten in der Kommunalpolitik keine grosse Rolle. Motschi: «Es geht vor allem um Sachpolitik.» Und um Dinge, die die Dorfbevölkerung unmittelbar treffen. Als Beispiele nennt er Strassensanierungen oder Schulhausbauten. Er ist nicht der alleinige Initiator. Auch Mario Siegenthaler, bisheriger FDP-Gemeinderat, ist mit von der Partie. Zudem noch «zwei, drei weitere Personen aus dem Dorf.»

Zusammen ging man ab Oktober auf die Suche nach Gemeinderatskandidierenden. Bis zur Anmeldefrist vom 8. März trafen auf der Gemeindeverwaltung zwei Listen ein: Auf der Ersten stehen fünf FDP-Kandidierende. Auf der Zweiten die sieben von #myBuchste. Das sind zum einen fünf Neue: Informatikingenieur André Bally (43), Arbeitsmarktkontrolleur Marcel Jenni (51), Pfarreisekretärin Barbara Junker-von Arx (48), Psychologin Annalisa Stefanelli (33) und Landwirtin Daniela Uebelhart (25). Mit Architekt Siegentaler und Motschi, der beim Amt für Wirtschaft und Arbeit tätig ist, auch zwei Bisherige. Motschi kandidiert nicht - wie bisher für die CVP - sondern eben für #myBuchste. Mitglied der Mittepartei sei er aber noch immer. Für die Kommunalwahlen fand er die neue Liste aber geeigneter.

Auf dem politischen Spektrum einordnen, lässt sich die neue Liste nicht. Auf ihrer Website definieren sie aber ihre Ziele: Sie wollen etwa den Dorfcharakter bewahren und das Zentrum beleben. Oder auch für gute Bildungsangebote sorgen.

Plattform will keine Eintagsfliege sein

Die Wahlen für die sieben Sitze sind am 25. April. Nach den Zielen gefragt, sagt der CVP-Politiker: «Wir möchten die Mehrheit im Rat stellen.» Und das bestmögliche Resultat erzielen, das sei ja klar, wenn man zu einer Wahl antrete. In Oberbuchsiten wird zudem der Posten von Gemeindepräsident Daniel Lederer frei. Hegt #myBuchste auch Ambitionen fürs Präsidium? Motschi zögert:

«Wir schauen jetzt mal, wie die Wahlen am 25. April laufen.»

Dann wolle man entscheiden, ob man einen Kandidaten ins Rennen um das 20-Prozent-Amt schickt. Dieses findet am 13. Juni statt. Ausserdem will sich die Plattform demnächst in einen Verein umwandeln. «Wir wollen uns nachhaltig für die Gemeinde organisieren und dafür brauchen wir stabile Strukturen.»