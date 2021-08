Oberbuchsiten - Nach 4 Jahren: An der Oberbuchsiterplatte kann wieder geklettert werden

Nach 4 Jahren: An der Oberbuchsiterplatte kann wieder geklettert werden

Vor vier Jahren musste die Oberbuchsiterplatte wegen akuter Bergsturzgefahr gesperrt werden. Am 1. September darf die Kletterplatte wiedereröffnen. Die IG Klettern Jurasüdfuss führt letzte Feinschliffarbeiten an den Haken und der Entholzung an der Abseilpiste aus. Ein Besuch.