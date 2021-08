Oberbuchsiten Meier Tobler investiert 80 Millionen Franken in das neue Dienstleistungscenter Das Haustechnikunternehmen führt seine Standorte Nebikon und Däniken in Oberbuchsiten zusammen. Im Frühling 2023 soll der Neubau fertig sein. Rahel Bühler 20.08.2021, 05.00 Uhr

So wird das Dienstleistungscenter aussehen, das Meier Tobler im Oberbuchsitener Industriegebiet erstellt. Visualisierung: zvg

Seit Juni 2020 ist klar: Das Haustechnikunternehmen Meier ­Tobler wird seine Standorte Nebikon und Däniken aufgeben und einen Neuen in Oberbuchsiten bauen. Vor wenigen Tagen hat der Aushub begonnen. Zeit, die Pläne der Firma unter die Lupe zu nehmen.

Meier Tobler erstellt im Oberbuchsitener Industriegebiet Halmacker ein Dienstleistungscenter, das in etwa die gleiche Dimension umfasst wie die bisherigen Standorte. Es soll der zentrale Standort der schweizweiten Versorgung des Unternehmens sein: «Ziel ist es, von dort aus die Versorgung unserer Kunden mit unserem Sortiment sicherzustellen», erklärt Projektleiter Matthias Ryser während eines Videointerviews. Der Neubau werde nicht nur der ­Logistik dienen, sondern auch Ersatzteillager für die Servicetechniker sein.

Matthias Ryser, Projektleiter zvg

Ryser spricht von einem modernen, ökologischen und fortschrittlichen Zweckbau. «Im Neubau geht das Personal nicht mehr zum Artikel, sondern der Artikel kommt zum Personal.» Dadurch entfalle die anstrengende Tätigkeit, mit Handschuhen und Masken den ganzen Tag Gestelle und Behälter nach den Produkten für die Kundschaft zu durchsuchen, sie zu kommissionieren und zu verschicken.

«In Däniken haben manche Angestellte so 12 bis 15 Kilometer zurückgelegt – pro Tag»,

so Ryser. Zudem wird das 12000 Quadratmeter grosse Dach Solarpanels umfassen. Sie sollen fünfmal so viel Strom erzeugen, wie das Gebäude selbst braucht. An jeder Lastwagenrampe werde ausserdem eine Ladestation für Elektrofahrzeuge montiert. «Innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre wollen wir unsere gesamte Flotte auf elektronisch betriebene Fahrzeuge umstellen», blickt Ryser voraus.

150 Personen werden im Neubau arbeiten

Wieso ist der Neubau überhaupt nötig geworden? «Wir haben heute nicht das ganze Sortiment an beiden Standorten», erklärt der Projektleiter. So sei es häufig vorgekommen, dass man für Bestellungen eines einzelnen Kunden Material von einem Standort zum anderen transportieren musste, um die Bestellung als eine abzusenden.

«Sind alle Produkte an einem Ort, ist das für uns eine enorme Arbeitserleichterung.»

Zudem entfallen so die Shuttletransporte, was wiederum ökologischer sei.

Ursprünglich wurde geprüft, ob eine Erweiterung der beiden Standorte Däniken und Nebikon möglich sei. Wegen der modernen Infrastruktur war Nebikon der Favorit. Weil man nicht genügend zusammenhängendes Grundstück dazukaufen konnte, hat die Erweiterung allerdings nicht geklappt. Um von einem Grundstück aufs nächste zu gelangen, hätte man Gebäudeteile mit Brücken verbinden müssen. «Das ist logistisch ineffizient», schildert Ryser.

Deshalb ist das Unternehmen auf die Suche nach einem anderen Stück Land gegangen. Die Suche nach einem Grundstück dieser Grösse sei nicht einfach gewesen. Durch die Solothurner Wirtschaftsförderung sei man schliesslich auf Oberbuchsiten gekommen. «Die Lage ist optimal: So können wir unsere Kunden in der ganzen Schweiz zeitnah beliefern.»

Ist der Neubau in Betrieb, werden dort laut Ryser 150 Personen arbeiten. Das seien etwa gleich viele, wie jetzt in Däniken und Nebikon zusammen. Total investiert Meier Tobler 80 Millionen Franken in Land und Bau.

Im September folgt der offizielle Spatenstich

2017 haben sich die Tobler Haustechnik AG und die Walter Meier AG zusammengeschlossen. Schon damals sei die Zusammenlegung der Standorte ein Thema gewesen. Nachdem klar war, dass der Ausbau des Standorts Nebikon ausgeschlossen sei, sei man auf die Suche nach einer neuen Fläche gegangen. Bis im Spätsommer 2020 wurde ein Konzept ausgear­beitet, was das Dienstleistungscenter alles umfassen muss. Wichtige Bestandteile waren der Gestaltungsplan und der Umweltschutzverträglichkeitsbericht, der an den Regierungsrat ging. Im Dezember wurde dann gemäss Ryser das Baugesuch bei der Gemeinde Oberbuchsiten eingereicht. Anfang Juli 2021 hat der Regierungsrat schliesslich sein Okay für den Bau gegeben, darauf folgte jenes der Gemeinde.

«Wir sind in Oberbuchsiten sehr gut unterstützt worden. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, damit ein Unternehmen in der Schweiz seiner Tätigkeit nachgehen kann»,

sagt Ryser. Er wisse, das sei nicht selbstverständlich.

Nachdem der Aushub bereits gestartet ist, soll am 20. September der offizielle Spatenstich folgen. Derzeit ist geplant, den Bau im Frühjahr 2023 fertig zu stellen. Meier Tobler ist derzeit in den bisherigen Standorten zu Miete. Ist die Firma umgezogen, können die Räume anderweitig benutzt werden.