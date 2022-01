Meier Tobler Neubau Oberbuchsiten läuft nach Plan

Oberbuchsiten Kranenballett in Oberbuchsiten: Auf der Baustelle von Meier Tobler geht es vorwärts Die Haustechnikfirma Meier Tobler führt ihre bisherigen beiden Standorte in Oberbuchsiten zusammen und baut dort einen neuen Firmenkomplex. Die Arbeiten sind auf Kurs, berichtet der Projektleiter. Rahel Bühler 21.01.2022, 05.00 Uhr

In der Industrie Halmacker in Oberbuchsiten baut die Haustechnikfirma Meier Tobler ihren neuen Standort. Bruno Kissling

Von sehr weit her sind sie zu sehen: Baukrane auf Baustellen. In Orange oder Rot kommen sie daher, ragen mehrere hundert Meter in die Höhe, sie sind in alle Richtungen gedreht. Sehen aus, als ob sie mit ihren farbigen Mänteln und den ausgestreckten Auslegern, umgangssprachlich Arm des Krans genannt, tanzen.