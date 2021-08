Oberbuchsiten Ehemalige Süchtige erzählt: «Die Sucht hatte mich so im Griff, dass ich mich nicht mehr im Griff hatte» Das Zentrum Lilith in Oberbuchsiten wird dieses Jahr 25 Jahre alt. In der Mutter-Kind-Institution versuchen Frauen und Mütter mit Suchterkrankungen den Schritt zurück in den normalen Alltag zu meistern. Eine Betroffene erzählt. Rahel Bühler 28.08.2021, 05.00 Uhr

Viola lebt seit anderthalb Jahren im Zentrum Lilith in Oberbuchsiten. Vorher war sie fast 20 Jahre lang abhängig. Bruno Kissling

Wenn Viola spricht, mit ihren zurückgebundenen, dunkelbraunen Haaren, dem rosafarbenen T-Shirt, scheint sie eine Geschichte aus einer fremden Zeit zu erzählen. Es ist die Geschichte einer Frau, die fast 20 Jahre lang süchtig war. Nach Medikamenten und Alkohol. Die Geschichte ist ihre eigene. Vor knapp zwei Jahren ist sie zu Ende gegangen. Seither lebt die heute 33-Jährige abstinent. «Heute kann ich zu meiner Sucht stehen», sagt sie während eines Videointerviews. Viola heisst eigentlich anders. Zu ihrem Schutz bleibt sie anonym.

Angefangen hat alles als 14-Jährige. Aufgewachsen in einem Dorf im Schweizer Mittelland, erhielt sie zur Behandlung ihrer Magersucht ein Beruhigungsmedikament verschrieben. Gleichzeitig hatte sie Panikattacken. Nach der Schule fing sie eine Ausbildung als Krankenschwester an, brach sie aber der Magersucht und den Panikattacken wegen ab. In der Freizeit machte sie exzessiv Sport. «Auch hier hat sich mein Suchtverhalten gezeigt.» Parallel hat sie eine Schlafstörung entwickelt. Die Medis habe sie immer sehr einfach erhalten.

«Irgendwann hatte ich eine Riesenpalette an Medikamenten, die meine Ängste unterdrückten.»

An einen geregelten Tagesablauf war nicht zu denken

Mit 18 Jahren zog Viola von Zuhause aus. «Ich konnte mich immer über Wasser halten.» Nach der abgebrochenen Lehre arbeitete sie im Aussendienst einer Kosmetikfirma. Arbeitete viel und ehrgeizig, bekleidete bald eine Kaderposition. Verlor dann den Job wegen eines Burnouts.

Mit 23 wurde Viola ungewollt schwanger – der Vater ist ihr damaliger Verlobter, mit dem sie zusammen lebte – und verlor das ungeborene Kind. «Das hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen.» Irgendwann habe sie gemerkt, wenn sie morgens zwei, drei Schlucke Schnaps trinke, beruhigt sie das. Während des Tages seien die Ängste zurückgekommen, auch abends. «Schliesslich habe ich den ganzen Tag getrunken und versucht, mich mit Medis auf den Beinen zu halten.» An einen geregelten Tagesablauf war nicht zu denken. An Arbeiten schon gar nicht. «Die Sucht hatte mich so im Griff, dass ich mich nicht mehr steuern konnte.»

Immer wieder sieht Viola Entzugskliniken von innen. Teilweise auf behördliche Anordnung. «Manchmal war ich danach ein paar Wochen abstinent.» Die Einsicht, krank zu sein, habe sie aber nie gehabt.

«Ich wollte nicht aus der Sucht heraus.»

Einmal wurde sie aus einem Entzug entlassen, ohne einen Schlafplatz zu haben. So habe sie in der Notschlafstelle einer Schweizer Stadt geschlafen. Von 22 bis 9 Uhr durfte sie dort sein. Tagsüber war sie draussen im kalten Winter. Mit Geld der Sozialhilfe und Betteln habe sie sich drei Monate über Wasser gehalten. Als «harte Zeit» und «Kampf ums Überleben», beschreibt Viola diese Zeit heute.

Und die Familie? «Vor allem meine Mutter hatte Mühe, zuzuschauen, wie ich mich kaputt mache.» Irgendeinmal zog die Mutter die Notbremse, konnte nicht weiter zuschauen. «Damals war ich wahnsinnig hässig auf sie. Heute verstehe ich sie und unser Verhältnis ist wieder sehr gut.»

Alkoholsucht Alkoholabhängigkeit ist eine anerkannte Krankheit. Alkohol regt das Belohnungssystem im Gehirn an. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit trinkt jede fünfte Person in der Schweiz Alkohol missbräuchlich. Das heisst, sie trinkt regelmässig zu viel, zu oft oder zur falschen Zeit alkoholhaltige Getränke. Geschätzte 250’000 bis 300’000 Personen in der Schweiz sind alkoholabhängig. (rab)

Acht Jahre trinkt Viola täglich Hochprozentiges

Die Phase des starken Alkoholkonsums – stets Hochprozentiges – dauerte bis sie 31 Jahre alt war. Dann war sie in Therapie in einer anderen Schweizer Stadt. Und wurde wieder schwanger. Wieder ungewollt. Völlig überfordert sei sie gewesen. Den Entscheid, das Kind zu behalten, habe sie schnell gefällt. Rasant begann Viola, die Medikamente abzubauen. Stress für sie und das Baby. Rückfall. Geschlossene Anstalt in einer weiteren Stadt in der Schweiz. «Da hatte ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen. Was will ich in meinem Leben? Was will ich für mein Kind?» Sie kam zum Entschluss: Konsum kommt nicht mehr in Frage. Erstmals kann sie sich ihre Krankheit eingestehen.

«Als ich das Kind zum ersten Mal auf dem Ultraschall gesehen habe, wurde mir bewusst: Ich verliere es, wenn ich mir jetzt nicht helfen lasse.»

Nach viereinhalb Monaten wechselte sie ins Zentrum Lilith in Oberbuchsiten (siehe Nachgefragt). Das Zentrum gibt es heute seit 25 Jahren. Das Konzept, dass das Mutter-Kind-Zentrum Mütter mit Kind und Suchtproblematik aufnimmt, habe sie überzeugt.

Derzeit befindet Viola sich in der zweiten von drei Phasen. Sie wohnt auf dem Lilith-Areal in einer eigenen Wohnung, kocht, putzt, kümmert sich um die gerade jährig gewordene Tochter. Sie besucht Therapien: In der Skills-Gruppe lernt sie, mit welchen Atemübungen sie Panikattacken abschwächen kann. Mit Bezugspersonen spricht sie darüber, was sie machen kann, statt zu konsumieren. Sie hilft in der Küche oder der Hauswirtschaft, näht im hauseigenen Atelier. Tanzt gerne, ist gerne draussen in der Natur.

IV-Wiedereingliederungsprogramm und Ausbildungen

Heute sei es ihr nicht mehr unangenehm, über ihre Geschichte zu reden. Viele Menschen leben mit der Krankheit. Die Gesellschaft müsse besser hinschauen, weniger verurteilen, fordert Viola. Hinter jedem Menschen mit Suchtproblematik stecke eine Geschichte.

«Niemand ist zum Plausch süchtig.»

Schaut sie in die eigene Zukunft, sei sie positiv gestimmt. Sie möchte auch wieder arbeiten. Bereits laufen Abklärungen, ob sie in ein Wiedereingliederungsprogramm der IV eintreten könnte. Auch gibt es Ausbildungen, die sie interessieren. Ihre Sucht werde zwar ihre stetige Begleiterin sein. Aber die Hoffnung dürfe man nie aufgeben. «Ich möchte ein abstinentes, eigenbestimmtes Leben mit meiner Tochter führen.»