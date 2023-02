Oberbuchsiten: Mittagstisch ist für alle Generationen offen

Oberbuchsiten Der Mittagstisch Oberbuchsiten ist jetzt für alle Generationen offen: «Wir wollen damit das Verständnis füreinander fördern» Seit Herbst 2015 gibt es in Oberbuchsiten einen Mittagstisch für Kinder aus dem Dorf. Nun hat der Verein Chutzenäscht, der den Mittagstisch organisiert, das Angebot für alle Altersschichten geöffnet. Zusätzliche Anmeldungen gibt es aber noch keine. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Der Mittagstisch in Oberbuchsiten steht allen Generationen offen. Hier ein Symbolbild aus Wohlen. Laura Koller

Seit Anfang Jahr geht der Verein Chutzenäscht aus Oberbuchsiten neue Wege mit dem Mittagstisch: Das viermal pro Woche stattfindende Angebot soll nicht mehr nur für Kinder, sondern generationenübergreifend sein.

«Damit möchten wir den Austausch zwischen den Generationen in unserem Dorf fördern», sagt Melanie Aebi. Sie ist im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. «Wenn wir schon etwas fürs Dorf machen, wäre es schön, wenn wir damit alle Altersgruppen abholen könnten.»

Deshalb hat der Verein das Angebot Anfang Jahr für alle Altersschichten geöffnet. Durch Corona sei das Gesellschaftliche in den Hintergrund gerückt, das wolle man wieder ändern. «In einem freundlichen, geselligen Rahmen kann man sich austauschen und diskutieren.»

Dabei gehe es auch darum, die Sichtweisen der jeweiligen Generation besser zu verstehen: «Die jüngeren Generationen können von der Lebenserfahrung der Älteren profitieren. Und die Älteren umgekehrt von der Unbeschwertheit und Lockerheit der Jüngeren», sagt die Oberbuchsiterin.

Derzeit besuchen 13 Kinder den Mittagstisch

Den Mittagstisch für die Oberbuchsiter Schülerinnen und Schüler gibt es seit Herbst 2015. Der Verein organisiert ihn im Auftrag der Gemeinde. Finanziert wird er denn auch von der Gemeinde und durch Beiträge der Teilnehmenden sowie Sponsoren.

Er sei aus einem Bedürfnis der Bevölkerung entstanden, sagt Aebi. Nebst dem Mittagstisch hat das Chutzenäscht mit der Krabbel- und der Spielgruppe zwei weitere Standbeine. Derzeit besuchen 13 Kinder das Angebot.

Für 12 Franken bekommt man am Mittagstisch, der im Gemeindesaal in der Überbauung Zentrum stattfindet, ein Menu mit Salat, Hauptgang und Dessert. Frische und gesunde Mahlzeiten stünden im Fokus. Besonders beliebt seien Spaghetti. Das Essen liefert der Mahlzeitendienst des Seniorenzentrums Untergäu. Selber kochen wäre zu aufwendig, sagt Aebi. Pro Tag sind zwei Helferinnen und Helfer im Einsatz. Dazu täglich jemand, der das Essen bestellt sowie An- und Abmeldungen entgegennimmt.

Mit den Vorbereitungen für die Öffnung des Mittagstisches habe der Verein im November 2022 angefangen. Aebi: «Wir mussten nur neue Flyer machen lassen und verteilen.»

Obwohl das Angebot seit Januar besteht, hätten sie noch keine Anmeldungen von älteren Semestern erhalten. Bisher hätten sie auch erst Flugblätter verteilt. «Die mündlichen Feedbacks auf die Flyer waren bisher positiv. Wahrscheinlich sind die Leute noch etwas schüchtern.» Der Verein wolle daher auch auf die Kommission Seniorenplus zugehen. Und man überlege, eine Aktion mit günstigeren Preisen zu starten.

Einen grossen Mehraufwand gebe die Erweiterung des Mittagstisches nicht. Das meiste habe sich etabliert. «Aber klar, wenn zu den 13 Kindern plötzlich 15 weitere Personen kommen, müssen wir schauen, ob wir genug Kapazität haben.» Dann würde man überlegen, die Plätze zu beschränken oder mehr Helfende einzusetzen. Dann stünde auch zur Diskussion, ob das Zmittag auch während der Ferien angeboten werden würde.

