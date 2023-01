Thal-Gäu: Leistungsabbau wegen Oberämter befürchtet

Oberämter Angst vor einem weiteren Leistungsabbau: Gemeindepräsidenten aus dem Thal und dem Gäu schreiben besorgten Brief an Regierungsrat Die Oberämter im Kanton werden per 2024 neu organisiert. Die Leitungen erfolgen künftig von Olten und Solothurn aus. Das findet man im Thal und im Gäu bedenklich. Deshalb haben die Gemeindepräsidien einen offenen Brief an den Regierungsrat geschrieben. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schmelzihof in Balsthal soll als Anlaufstelle des Oberamts weiterhin bestehen bleiben. Geleitet wird dieses per 1. Januar 2024 aber von Olten her. Bruno Kissling

Die Oberämter im Kanton Solothurn werden per 1. Januar 2024 neu organisiert. Künftig wird es nur noch zwei Vorstehende mit Sitz in Olten und Solothurn geben. Bisher waren es deren vier. Die Standorte in Balsthal und Breitenbach werden jedoch beibehalten. So weit, so bekannt.

Nun äussern sich sämtliche Thaler Gemeindepräsidien in einem offenen Brief an den Regierungsrat. Man begrüsse zwar die Beibehaltung des Balsthaler Standorts. Die Präsidenten befürchten aber einen weiteren Leistungsabbau und die Schwächung der Regionen: Durch die Neuorganisation «verlieren die Amteien Thal-Gäu und Dorneck-Thierstein eine zentrale Schlüsselposition in den jeweiligen kantonalen Amtsstellen», schreiben sie in ihrem Brief.

Und weiter: «Die ‹Ausdünnung› der Oberämter hinterlässt bei der Gemeindepräsidentenkonferenz Thal einen fahlen Nachgeschmack, da diese durchaus als symbolträchtiger Beginn eines künftigen schleichenden Leistungsabbaus gesehen werden kann.»

Regionen als Merkmal des Kantons

Werden immer mehr Leistungen in einem Bezirk abgebaut, werde dieser über kurz oder lang zwangsläufig zur Randregion, schreiben die Thaler Gemeindepräsidien. Als Beispiele sind die Auslagerung der notfallmedizinischen Versorgung von Balsthal nach Oensingen sowie die nicht vorgenommene Besetzung der Führungsposition bei der Veranlagungsbehörde Thal-Gäu aufgeführt.

«Ein solcher Leistungsabbau zulasten der ländlichen Regionen ist für die Gemeindepräsidien des Bezirks Thal inakzeptabel. Auch dem Regierungsrat sollten starke und eigenständige Regionen und Bezirke ein grosses Anliegen sein, da diese ein wesentliches Merkmal unseres Kantons sind.»

Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Die Thaler geben zu bedenken, «dass eine weitere Zentralisierung von Aufgaben und Zuständigkeiten zu einer Schwächung der ländlichen Regionen führt und eine damit verbundene Reduktion von Solothurn auf die städtischen Zentren der Vielfalt unseres Kantons keineswegs gerecht wird».

Der Brief sei nach der letzten Gemeindepräsidentenkonferenz von Mitte Januar entstanden, sagt Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Die Oberämter übernähmen wichtige Funktionen, der Stellenwert in der Bevölkerung sei gross.

Abbau von Arbeitsplätzen hat grosse Auswirkungen

Mit Nachdruck verlangen die Thaler Gemeindepräsidien nun vom Regierungsrat, von einer weiteren Zentralisierung von Dienstleistungen und einem zusätzlichen Leistungs- und Stellenabbau zulasten des Thals und des Gäus abzusehen.

Ein Abbau von Arbeitsplätzen habe im Bezirk Thal besonders grosse Auswirkungen, da die Schaffung neuer Stellen aufgrund «der restriktiven Auslegung der Siedlungsstrategie» kaum möglich sei. Damit sei die Bewirtschaftung der regionalen Arbeitszonen gemeint, die verlange, dass zuerst sämtliches Gewerbe- und Industrieland im Bezirk bebaut sein müsse, bevor weiteres Land eingezont werden dürfe, erklärt Kreuchi.

Dies verhindere, dass sich Betriebe in ihren angestammten Gemeinden weiterentwickeln können. Und dies treffe besonders die kleineren Gemeinden mit wenig verfügbarem Gewerbeland stark.

Wie sieht das weitere Vorgehen nun aus? «Wir hoffen, dass der Regierungsrat unsere Besorgnis ernst nimmt und nicht einfach ad acta legt», so Kreuchi. Die Regierung soll den Thaler Gemeinden zeigen, dass ihre Befürchtungen unbegründet seien und ein klares Zeichen zu Gunsten der ländlicheren Regionen des Kantons setzen.

Warnung vor «Briefkastenoberamt»

GPK-Vorsitzende Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Die Staatskanzlei bestätigt den Erhalt des Briefes. Eine Stellungnahme liege jedoch noch nicht vor. Am Donnerstagabend hat auch die Gemeindepräsidentenkonferenz Gäu das Thema diskutiert und beschlossen, ebenfalls einen Brief an den Regierungsrat zu schreiben. Dieser sei am Freitag abgeschickt worden, wie die GPK-Vorsitzende Johanna Bartholdi sagt.

Man sei ebenfalls froh, bleibe der Standort in Balsthal erhalten. «Aber er darf nicht zum Briefkastenoberamt verkommen.» Auch das Gäu sei trotz der ganzen Entwicklung noch immer eine ländliche Gegend. «Uns ist wichtig, dass unsere Einwohnerinnen und Einwohner nur kurze Wege für gewisse Dienstleistungen haben.»

Wer übernimmt künftig die Leitung der drei zusammengeschlossenen Oberämter?

Simon Haller, Sekretär des Departements des Innern. Kapuly Dietrich

Aus vier mach zwei: Die Oberamtsvorsteherin der Region Solothurn bleibt im Amt. Neu wird die Person, die in Olten stationiert ist, die drei Oberämter Olten-Gösgen, Thal-Gäu und Thierstein-Dorneck leiten. Wer das sein wird, ist derzeit noch unklar. Denn: Die bisherige Vorsteherin des Oberamts in Olten, Dorothé Berger, wird per Ende Januar 2023 pensioniert.

Thal-Gäu-Oberamtsvorsteher Stephan Berger. zvg

Im Februar übernimmt ihre Stellvertreterin die Leitung des Amts. Doch länger nicht. Denn diese hat ihre Stelle per Ende Februar gekündet, wie Simon Haller, Departementssekretär im Innendepartement, auf Anfrage bestätigt. Die Stelle als Oberamtsvorsteher Olten-Gösgen und Nachfolger von Dorothé Berger sei dem aktuellen Oberamtsvorsteher des Thal-Gäus, Stephan Berger, angeboten worden. Haller sagt:

«Er hat diese aus persönlichen Gründen nicht angenommen. Im Anschluss auf den Verzicht von Stephan Berger wurde die Stelle im Dezember 2022 ausgeschrieben.»

Zur künftigen Funktion der aktuellen interimistischen Oberamtsvorsteherin Dorneck-Thierstein macht Haller keine Angaben. Die aktuelle Ad-interim-Leitung in Breitenbach sei bis Ende Dezember 2023 befristet.

Der Job war zwar bis am 5. Januar als «Oberamtsvorsteher/in Olten-Gösgen» ausgeschrieben. Doch schon im Inserat wird erwähnt, dass die neue Person das aktuelle Reorganisationsprojekt «Konzentration Oberämter» aktiv mitgestalten soll.

Ziel: Stelle bis Ende Januar besetzen

Derzeit befinde man sich im Rekrutierungsprozess, so Haller. Ziel sei es, die Stelle bis Ende Januar besetzen zu können: «Wir klären nach wie vor auch interne Möglichkeiten ab.»

Wann die neue Person anfangen könne, sei ebenfalls noch unklar. «Die Stelle wird so schnell wie möglich besetzt.» Es könnte sein, dass es eine Phase ohne Führungsperson gebe. Diese könne man aber überbrücken.

Die Pensionierung von Dorothé Berger ist schon länger bekannt. Mit der Suche nach der neuen Leitung habe man erst so spät begonnen, weil zuerst Klarheit über die Zukunft der Oberämter im Kanton habe herrschen müssen, so Haller weiter. Der Regierungsrat entschied Ende November 2022, die Leitung der Oberämter zu zentralisieren.

Wie kam es zur umstrittenen Neuorganisation?

2018 verlangt der damalige Kantonsrat Rolf Sommer (SVP) vom Regierungsrat, zu prüfen, ob die Aufgaben der Oberämter effizienter und günstiger durch andere kantonale oder kommunale Dienststellen übernommen werden könnten. Er begründet seinen Vorstoss mit der abgenommenen öffentlichen Bedeutung der Oberämter, der finanziellen Situation des Kantons und der fortschreitenden Digitalisierung.

Die Abschaffung der Oberämter kommt 2018 nicht zum ersten Mal aufs Tapet: Bereits 2004 reichte die freisinnige Fraktion eine Motion mit einem ähnlichen Ziel ein. 2013 verabschiedete die Regierung einen Katalog an Sparmassnahmen, in dem auch die Abschaffung der Oberämter diskutiert wurde. Wegen der fehlenden politischen Akzeptanz wurde diese Massnahme aber aus dem Katalog gestrichen.

Im Herbst 2018 setzt der Regierungsrat schliesslich eine Arbeitsgruppe sowie einen externen Dienstleister für die Überprüfung ein. Die Gruppe besteht aus diversen kantonalen Stellen, den Oberämtern, dem Anwaltsverband und dem Verband der Solothurner Einwohnergemeinden.

Sie untersucht vier Szenarien: den Status quo, die Aufhebung, die Zentralisierung und die Aufwertung der Oberämter. Im Mai 2019 liegt der Bericht vor. Die Aufwertung der Oberämter durch zusätzliche Aufgaben kristallisiert sich als bevorzugte Lösung heraus: Dadurch würden die Oberämter gestärkt und seien weiterhin der verlängerte Arm der Regierung in den Regionen. Zudem könnten massgebliche Einsparungen vorgenommen werden.

Auch die Zentralisierung der Aufgaben beurteilt die Arbeitsgruppe als vorteilhaft. Die Aufhebung und den aktuellen Status quo beizubehalten, stellten allerdings keine Optionen dar.

Im Herbst 2021 kommt die Regierung zu einem anderen Schluss: «Die Aufwertung der Oberämter durch zusätzliche Aufgaben ist ungeeignet, weil viele der vorgeschlagenen zusätzlichen Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fallen.»

Eine Zentralisierung der Aufgaben sei die bessere Variante. Durch die Mobilität und die Digitalisierung sei es bei den meisten Aufgaben nicht mehr notwendig, alle Leistungen an allen Standorten zu erbringen. Daraufhin beginnt man, die Umsetzung einer Konzentration zu prüfen.

Im Januar 2022 wird der Vorwurf einer Alibi-Übung in einem fraktionsübergreifenden Vorstoss im Kantonsrat laut: Die Absender wollen wissen, ob der Regierungsrat bereits vor dem Ergebnis der Arbeitsgruppe eine vorgefasste Meinung zur Zukunft der Oberämter hatte. Die Regierung verneint. Man sei «ergebnisoffen» in das Projekt gegangen. Der Vorwurf hält sich aber bis heute.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen