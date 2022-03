Nino Joller Nach gut einem Jahr: Präsident des Naturparks Thal geht schon wieder Der Verein Region Thal sucht Ersatz für seinen Präsidenten. Der Balsthaler Nino Joller demissioniert – aus zeitlichen Gründen. Er war erst im Dezember 2020 gewählt worden. 30.03.2022, 12.00 Uhr

Nino Joller, Noch-Präsident Naturpark Thal, in der Geschäftsstelle in Balsthal. Bruno Kissling

An der Delegiertenversammlung Anfang Mai wird Nino Joller zurücktreten. Der Balsthaler war erst im Dezember 2020 zum Präsidenten des Vereins Region Thal und damit auch des Naturparks Thal gewählt worden. Die Voraussetzungen hätten sich nun aber verändert, sodass dem 35-Jährigen schlicht die Zeit fehlt, dem Amt gerecht zu werden. Das teilt der Verein in einer Mitteilung vom Mittwoch mit.

Joller betont, den Entschluss nach reiflicher Überlegung gefällt zu haben. Auslöser für den Schritt seien veränderte berufliche Rahmenbedingungen in seinem Job als Head Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Helion aus Solothurn, welche zur Bouygues E&S InTec Schweiz AG gehört. Aufgrund einer Reorganisation in der Firma ist Joller seit Oktober letzten Jahres schweizweit gefragt.

Viel unterwegs und Zeit für die Familie

Nino Joller. Patrick Luethy

Das sei im Unternehmen mit seinen Standorten in allen drei Sprachregionen zeitlich lange unter einen Hut zu bringen gewesen – Homeoffice sei Dank. «Aber jetzt besteht ein klarer Nachholbedarf an physischen Treffen, was zur Folge hat, dass ich im Vergleich zu vorher überproportional oft unterwegs bin», erklärt Joller.

Zu Lasten seiner Familie wollte der verheiratete Vater zweier Kinder keine Abstriche machen, bei seinen hohen Ansprüchen an die präsidiale Amtsführung ebenfalls nicht. «Deshalb kam ich konsequenterweise zum Schluss, dass ich das Präsidium niederlege», sagt Joller.

Suche nach einer Persönlichkeit für das Präsidium

Vorübergehend wird ab Mai nun Vizepräsident Freddy Kreuchi übernehmen. Derweil suche eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Vorstandsmitglied Marcel Allemann einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Diese sollte idealerweise im Thal zu Hause sein, die Region und ihre Vorzüge kennen und sich mit ihr vollumfänglich identifizieren.

Der Balsthaler Gemeindepräsident und Vizepräsident des Vereins Region Thal, Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

In seiner kurzen Amtszeit habe er natürlich nicht umsetzen können, was er sich vorgenommen hatte, erklärt der scheidende Präsident Joller. Trotzdem sei Einiges erreicht worden. So wurde etwa der Naturparkgipfel lanciert, der 2022 wiederholt werde.

Zudem sei eine interne Transformation eingeleitet worden, mit welcher gewisse strukturelle und organisatorische Bereinigungen im Naturpark angegangen werden sollen. Seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin wünscht Nino Joller viel Erfolg im Amt. «Und mehr Zeit für das Präsidium, als mir zuletzt zur Verfügung stand.»