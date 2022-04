Niederbuchsiten: LKW kracht in Bäume

Der Fahrer hatte Glück im Unglück. CH Media Video Unit

Niederbuchsiten SO Lastwagen kracht frontal in eine Baumgruppe – Fahrer wird leicht verletzt Am Dienstagmorgen ist ein Lastwagen in Niederbuchsiten im Kanton Solothurn verunfallt. Der Chauffeur verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte frontal in eine Baumgruppe. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Aktualisiert 05.04.2022, 14.41 Uhr

Am Dienstag, 5. April, um etwa 8.45 Uhr, war ein Sattelmotorfahrzeuglenker in Niederbuchsiten auf der Wolfwilerstrasse in Richtung «Schweissackerkreuzung» unterwegs. Bei einer Linkskurve geriet die Fahrzeugkombination aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse ab, worauf der Fahrzeuglenker die Kontrolle über den Sattelschlepper verlor. Schliesslich prallte das Zugfahrzeug am rechten Fahrbahnrand in einen Baum, wo es gemäss Kantonspolizei Solothurn zum Stillstand kam.