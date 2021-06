Niederbuchsiten: Rechnung 2020 mit Plus von 2,2 Millionen

Niederbuchsiten Plus von 2,2 Millionen Franken: Niederbuchsiten schliesst das Coronajahr gut ab Die Gemeindeversammlung in Niederbuchsiten dauerte am Mittwochabend nur eine Stunde. Die Spezialfinanzierungen schliessen alle mit Überschüssen ab. Fränzi Zwahlen 10.06.2021, 17.00 Uhr

Bald kann sich Niederbuchsiten über den Neubau/Erweiterung Schulhaus und MZH freuen. Es brauchte 2020 weniger Investitionsbedarf dafür als geplant. Bruno Kissling

32 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger folgten am Mittwochabend der Einladung zur Rechnungsgemeindeversammlung in die St. Niklaus-Kirche in Niederbuchsiten. Der Gemeindepräsident Markus Zeltner hatte Erfreuliches zu berichten und stellte einen kurzen Bericht vor: «Die Rechnung 2020 schliesst, vor zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 837'000 Franken sowie einer finanzpolitischen Reserve von 500'000 Franken mit einem operativen Ergebnis von 2,213 Millionen Franken ab.»