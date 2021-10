Einweihungsfeier Niederbuchsiten Schulhaus Dorfplatz Entsorgung

Niederbuchsiten Niederbuchsiten hat das schönste Schulhaus und den besten Dorfplatz Niederbuchsiten weihte erweitertes Schulhaus, neuer Dorfplatz und neue Sammelstelle gleichzeitig ein. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

23.10.2021 - NIederbuchsiten : Einweihungsfest Schulhaus, Dorfplatz und Sammelstelle Patrick Luethy

Niederbuchsitens Gemeindepräsident Markus Zeltner konnte am Samstagvormittag eine grössere Festgemeinde auf dem Schulhausplatz begrüssen. Zwar mussten zunächst alle Geladenen ihr Covid-Zertifikat zeigen, doch dann wurde es so richtig feierlich. Begleitet von Musikstücken der Musikgesellschaft Niederbuchsiten wurde zum Festakt nebst Behördenmitglieder aus dem Dorf und dem ganzen Gäu, Regierungsrätin Sandra Kolly-Altermatt sowie die Vertreter der an den Bauobjekten beteiligten Unternehmen begrüsst.

«Ein Bijou» sei entstanden, meinte Zeltner zum Schulhaus, welches nicht nur nachhaltig saniert, sondern punkto Schulraum auch erweitert worden ist. Die Gesamtkosten für die Umsetzung des Projektes belaufen sich auf 5, 9 Mio. Franken. Damit hielten die Verantwortlichen für den Bau nicht nur den Zeitrahmen ein, sondern hatten auch die Kosten im Griff. Mario Baumgartner, Projektleiter des Schulhauses und Vize-Gemeindepräsident, hielt in seiner Rede Rückschau. «Im Jahr 2017 wurde seitens der Schulleitung zum ersten Mal der Bedarf an zusätzlichem Schulraum beantragt.» Nach einem anonymen Architekturwettbewerb wurde die Firma Markus Oegerli H-O Architekten AG aus Olten mit der Ausführung beauftragt.

Markus Oegerli selbst konnte leider am Einweihungsakt nicht teilnehmen, so dass sein Mitarbeiter Andres Silva kurz aus der Sicht des Architekten berichtete. «Das Projekt übernimmt die typische Struktur der dörflichen Dachlandschaft und steht so in Harmonie mit der Umgebung.» Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Nachhaltigkeit bei den Materialien und bei der Energetik gelegt. So wurde hier nicht nur eine CO2-gesteuerte Lüftungsanlage eingebaut, sondern das Gebäude wird auch mit einer Grundwasserwärmepume geheizt.

Einweihungsfest für Schulhaus, Dorfplatz und Sammelstelle in Niederbuchsiten. Auf dem neuen Dorfplatz. Patrick Luethy Detail des neuen Dorfplatzes Patrick Luethy Auch ein Geschenk der Bürgergemeinde, der Findling fand auf den neuen Dorfplatz sein Zuhause. Patrick Luethy Die neue Entsorgungsstelle hinter dem Dorfplatz und Feuerwehrmagazin. Patrick Luethy Blick in ein neues Schulzimmer. Patrick Luethy Die frisch sanierte Aula. Patrick Luethy Die Schulbibliothek ist bereits eingezogen. Patrick Luethy Der grosszügige Eingangsbereich mit neuen Lernnischen im 1. Stock. Patrick Luethy Das neue Lehrerzimmer mit angegliedertem Küchenabteil. Patrick Luethy Blick in den neuen Eingangsbereich. Patrick Luethy Schulleiter Sandro Villiger (mit Schlüssel) durchschneidet das rote Band beim Eingang ins Schulhaus. Ganz links Mario Baumgartner, Projektleiter Schulhaus und Architekt Andres Silva, H-O Architeken Olten. Auf der rechten Seite aussen Regierungsrätin Sandra Kolly-Altermatt und daneben Gemeindepräsident Markus Zeltner. Patrick Luethy Monika Poltera und Joel Keller segnen das neue Schulhaus ein... Patrick Luethy ... und überreichen Schulleiter Sandro Villiger im Namen der röm.-kath. Kirche Niederbuchsiten und der Reformierten Kirche Gäu eine Vogeltränke. Patrick Luethy Die Schulkinder singen zur Eröffnung: «Ein Hoch auf diese Bauherrschaft». Patrick Luethy Regierungsrätin und Bewohnerin des Nachbardorfs Neuendorf Sandra Kolly-Altermatt beglückwünscht Niederbuchsiten. Patrick Luethy Das neue Schulhaus von hinten betrachtet. Patrick Luethy Schulhaus Projektleiter Mario Baumgartner bei seiner Ansprache. Patrick Luethy Gemeindepräsident Markus Zeltner zeigte sich besonders stolz. Patrick Luethy

Nach den Glückwünschen seitens der Regierung durch Sandra Kolly, der eigentlichen Einweihungszeremonie mit Segnung durch Monika Poltera und Joel Keller, konnte Schulleiter Sandro Villiger das rote Band zum Eingangsbereich durchschneiden und die neuen Räume konnten begutachtet werden.

Ein Platz für das Dorf statt ein Mehrfamilienhaus

Dann war es Zeit, den neuen Dorfplatz, gleich neben dem Schulhaus Richtung Dorfstrasse gelegen, zu begehen. Auch dazu gab es vorher schon Informationen, wie und warum dieser Platz entstand, auf dem früher der Gasthof Linde stand und auf dem 2017 der Bau eines Mehrfamilienhauses von der Gemeinde abgelehnt worden war. Einer der Hauptakteure bei der erfolgreichen Realisier war Ruedi Kissling, Chef Werkkommission. 17 Wünsche, welche die Bevölkerung in einem Workshof äusserten, sollten hier ermöglicht werden.

Zusammen mit den Planern von Werk 1, Olten und dem Gartenbauer Ralf Kummer aus Egerkingen gelang es, all dieses auf dem Platz unterzubringen. So entstand ein Dorfplatz, der seinen Sinn und Zweck als Ort der Begegnung voll und ganz erfüllen wird.

Eingeweiht wurde auch die bereits seit März dieses Jahres in Betrieb genommene neue Sammelstelle. Während des Wochenendes konnte die Bevölkerung alles in Beschlag nehmen.