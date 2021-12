Feuerwehrmagazin Niederbuchsiten wird viel teurer.

Niederbuchsiten Neues Feuerwehrmagazin in Niederbuchsiten wird teurer: Gemeinderat beantragt einen Nachtragskredit von 200'000 Franken Trotz gesunder Finanzen gab es an der Budget-Gemeindeversammlung in Niederbuchsiten lange Diskussionen. Unter anderem über das neue Feuerwehrmagazin, das viel teurer wird, als ursprünglich angenommen. Hans Peter Schläfli 09.12.2021, 14.26 Uhr

Das Feuerwehrmagazin in Niederbuchsiten hätte 1,1 Millionen Franken kosten dürfen. Nun beantragt der Gemeinderat einen Nachtragskredit. Bruno Kissling

Niederbuchsitens Gemeindepräsident Markus Zeltner durfte am Mittwoch 52 Stimmberechtigte in der Halle des Primarschulhauses begrüssen, was angesichts der aktuell geltenden Pandemieschutzmassnahmen für eine Gemeinde mit rund 1300 Einwohnern eine stattliche Zahl ist.

Die durch Arbeitsgruppen, Kommissionen sowie Behörden geleistete Arbeit wurde basisdemokratisch bis ins Detail diskutiert. Erst nach zweieinhalb Stunden waren alle Anträge grossmehrheitlich genehmigt – und dies, ohne dass eine einzige Änderung vorgenommen worden wäre.

Baumaterial wird massiv teurer als angenommen

Ursprünglich hätte der Bau des neuen Feuerwehrmagazins knapp 1,1 Millionen Franken kosten dürfen. Der Spatenstich ist noch nicht erfolgt, da musste Kim Lengyel als Ressortleiter Sicherheit bereits einen Nachtragskredit in der Höhe von 200’000 Franken beantragen. Es habe sich seit der ersten Zusammenstellung der Kosten einiges geändert, sagte Lengyel.

«Die ausserordentliche Situation in der Baubranche führte zu einem extrem starken Anstieg der Materialkosten.»

So sei der Baustahl 50 Prozent teurer geworden, beim Holz sei es noch schlimmer. Aus dem Plenum wurde angeregt, man solle auf alles verzichten, was nicht dringend nötig ist. In der darauffolgenden Diskussion wurde aber nichts Verzichtbares gefunden.

Schöne Projekte für die Kinder und die Vereine

Nach ebenfalls intensiven Diskussionen – das ging bis hin zur Gestaltung des Auffangs der Kugelstossanlage – wurde für die Neugestaltung der Schulhausumgebung inklusive Ersatz der Beleuchtung durch LED ein Kredit von 198’000 Franken gesprochen.

Bei der neuen Gestaltung des öffentlichen Spielplatzes ging es in diesem Stil weiter, in dem aus dem Plenum sogar Anregungen zur Auswahl der Pflanzen vorgebracht wurden. Auch dieser Kredit in der Höhe von 150’000 Franken wurde ohne nennenswerte Opposition gesprochen.

Des Weiteren stand das revidierten Baureglement mit neuen Gebührentarifen zur Diskussion. Darin waren mehr neue Abschnitte mit roter Farbe markiert als es schwarze hatte, die aus dem alten Zonenreglement übernommen wurden. Das Baureglement sei durch den Kanton geprüft und genehmigt worden, sagte der Gemeindepräsident.

Dann ging er Punkt für Punkt durch. Hier wurde zum Beispiel kritisiert, dass das Aufstellen von Wahlwerbung auf der Gemeindeverwaltung gemeldet werden muss. Das Baureglement und die Tarife wurden bei nur einer Gegenstimme genehmigt.

Finanzen im grünen Bereich

Bei Ausgaben von 7,2 Millionen Franken sieht das Budget 2022 einen Gewinn von 240’000 Franken vor. Finanzverwalterin Ursula Zeltner ging detailliert Punkt für Punkt durch und beantwortete viele Fragen. Als eine der reichsten Solothurner Gemeinden zahlt Niederbuchsiten 367’000 Franken in den Finanzausgleich ein.

Das Finanzvermögen beträgt mehr als 5 Millionen Franken, also gut 4000 Franken pro Einwohner, und es wächst weiter. Sämtliche Spezialfinanzierungen schlossen mit Gewinn ab. Das Budget wurde einstimmig genehmigt, der Steuerfuss bleibt bei 112 Prozent und auch die Gebühren für Wasser, Abwasser und Kehricht bleiben, wie sie sind.