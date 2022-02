Masterchef Schweiz: Dieser Niederbuchsiter ist mit am Start

Niederbuchsiten Von einer selbst gemachten Ziegelsteinküche zur Teilnahme bei «Masterchef Schweiz»: Der Gäuer Evandro Sales Lopes will mit seiner Ruhe punkten Evandro Sales Lopes nimmt an der ersten Staffel von der neuen TV-Sendung «Masterchef Schweiz» teil. Im Gespräch erzählt Lopes, wie er zum Kochen kam und was ihn und seine Küche auszeichnet. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 04.02.2022, 18.00 Uhr

Der 31-jährige Evandro Sales Lopes aus Niederbuchsiten nimmt an der Schweizer Ausgabe von «Masterchef» teil. Patrick Lüthy

Evandro Sales Lopes steht in seiner Küche im heimischen Niederbuchsiten. Extra für das Interview hat er gekocht: eine moderne Variante des brasilianischen Traditionsgerichts Bobó de camarão. Das ist kein Zufall. «Kochen ist für mich Entspannung und Vergnügen. Dann schalte ich auch gerne mal Musik an und tanze dazu», schwärmt Lopes. Er nimmt an der neuen TV-Sendung «Masterchef Schweiz» auf 3+ teil. Lopes ist gelernter Detailhandelsfachmann und mit sieben Jahren in die Schweiz gekommen.

«Ich habe gelernt, das zu essen, was man auch anpflanzt», betont der 31-Jährige. Seine Familie stammt aus einem kleinen Dorf in Zentralbrasilien. Luxusprodukte habe es in seiner frühen Kindheit keine gegeben. Fleisch einmal in der Woche. Deshalb findet sich viel Gemüse in seinen Gerichten.

Wie Lopes zum Kochen kam? Durch seine Grossmutter in Brasilien:

«Sie hat geholfen, mich und meine Cousine grosszuziehen. Mit Ziegelsteinen hat sie für uns einen Herd gemacht, weil wir uns keine Fertigküche kaufen konnten. Dort haben wir dann das Kochen geübt.»

Lopes' Grossmutter ist bereits verstorben. Dies sei für ihn aber ein Push gewesen, bei «Masterchef Schweiz» teilzunehmen. Denn er wusste, sie werde immer an seiner Seite sein.

Die Schweizer Ausgabe von «Masterchef» startet am 14. Februar auf 3+. Patrick Lüthy

Wie kam es zur Teilnahme an der Show? Lopes' Partner habe von der Sendung im Radio gehört. «Ich verfolge die brasilianische Version schon seit der ersten Staffel. Dann habe ich gedacht, wieso nicht. So habe ich mich spontan beworben», sagt der gelernte Detailhandelfachmann. Mit einer Zusage habe er aber nicht wirklich gerechnet. Als er dann Ende letzten Jahres nach Brasilien zu seiner Verwandtschaft flog, wurde er über seine Teilnahme informiert.

Brasilianische und Schweizer Küche treffen aufeinander

Lopes bezeichnet seine Küche als einfach, aber schmackhaft und mit viel Temperament. Es sei ein Mix aus brasilianischer, mediterraner und moderner Küche. Er sei experimentierfreudig:

«Man hat ein Rezept vor sich und kann es abändern und zu seinem Eigenen machen.»

Zur Anregung der Geschmacksknospen verwende er gerne Chili, damit es etwas «Pfiff» hat, wie er es nennt. Aber auch süsse Komponenten wie Bananen kämen zum Einsatz. Dies sei typisch für Brasilien. In Lopes' Küche nicht fehlen darf Maniok: ein Wurzelgemüse, das in Brasilien fast täglich Verwendung findet und sich beispielsweise für Gnocchi, Pürees und Chips eigne.

Lopes’ moderne Variante des brasilianischen Traditionsgerichts Bobó de camarão mit Maniok, einer würzigen Salsa und Crevetten auf Federkohl. Patrick Lüthy

Die Ruhe vor dem Sturm

Seine Stärke sei die Ruhe: «Auch in Stresssituationen kann ich die Ruhe behalten. Das haben sie mir sogar am Anfang der Sendung gesagt.» Auch wenn er innerlich zerbreche, wirke er nach aussen stets gefasst. Als Schwäche bezeichnet Lopes seine Tendenz, zu überwürzen. Manchmal erwische er etwas zu viel Knoblauch oder Chili.

Das Auge isst mit, sagt man bekanntlich. Durch «Masterchef Schweiz» habe der Niederbuchsiter Inspirationen zum Anrichten bekommen. Weil die Nervosität gerade am Anfang der Show gross sei und am Schluss für die Präsentation des Tellers nur noch wenige Minuten bleiben würden, habe er bereits am Anfang eine Idee dafür im Kopf haben müssen. Da habe er Tipps der dreiköpfigen Jury, bestehend aus Andreas Caminada, Zoe Torinesi und Nenad Mlinarevic, gerne entgegengenommen.

Freundschaften sind durch die Sendung entstanden

Viele verschiedene Kulturen kommen in der Show zusammen. Dies mache sie auch aus. Neben Erfahrungen nehme der 31-Jährige auch Freundschaften aus der Sendung mit. Denn es sei nicht nur ein Konkurrenzkampf. An den Zusammenhalt werde er sich ein Leben lang erinnern:

«Man ist sehr herzhaft untereinander, umarmt und unterstützt sich.»

Er hoffe, die Sendung werde die Leute inspirieren. Lachend fügt der 31-Jährige weiter an: «Es werden sich viele Leute in die Finger schneiden. Aber man hat sich einmal geschnitten und dann hat man daraus gelernt.»

Für Lopes war «Masterchef Schweiz» eine Schule. Patrick Lüthy

«Masterchef Schweiz» sei eine Schule für ihn gewesen, sagt der Hobbykoch. Seit seiner Teilnahme koche er durch die Mise en Place strukturierter und schneller. Neben dem Filetieren von Fisch habe er durch die Fachjury und seine Mitstreiter auch die Leidenschaft zum selbst gemachten Teig gefunden. Denn «ohne Pasta könnte ich nicht leben», wie er selbst sagt.

Ein Traum von Lopes sei es, das Kochen mit dem Reisen in andere Kulturen zu verbinden. Um dafür Anregungen geben zu können, würde er sich ein Instagram-Profil aufbauen. Aber auch ein eigenes Bistro, aus einem Mix von brasilianischer, mediterraner und moderner Küche, könne er sich vorstellen.

«Masterchef Schweiz» Staffelstart: Ab dem 14. Februar 2022 startet die erste Ausgabe von «Masterchef Schweiz» immer montags um 20.15 Uhr auf 3+.

