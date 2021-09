Niederbuchsiten Das Demenzzentrum Stapfenmatt sucht einen neuen Besitzer – die GAG braucht es nicht mehr Weil die GAG (Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu) in Balsthal ein neues Demenzzentrum baut, hat sie für das alte in Niederbuchsiten keine Verwendung mehr. Laut Verwaltungsratspräsidentin gibt es bereits mehrere Kaufinteressenten. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten steht zum Verkauf.

«An sehr guter Lage steht ein Wohnhaus, welches derzeit noch als Pflegeheim genutzt wird, zum Verkauf.» Diese Worte stehen in einem Inserat auf der Onlineplattform immoscout24.ch. Bei diesem Wohnhaus handelt es sich um das Alterszentrum Stapfenmatt, das der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege im Gäu, kurz GAG, gehört. Derzeit ist dort noch die Demenzabteilung der GAG untergebracht. Die drei Wohngruppen bieten Platz für je sieben bis zehn Personen. Alle verfügen über eine Küche und ein Wohnzimmer.

Die «Stapfenmatt» ist mittlerweile aber zu klein und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb baut die GAG derzeit in Balsthal ein neues, modernes Demenzzentrum. Und die Genossenschaft hat keine Verwendung mehr für die «Stapfenmatt».

Johanna Bartholdi, Verwaltungsratspräsidentin der GAG, bestätigt den Verkauf auf Anfrage:

«Eine Nachnutzung als Pflegeheim ist nicht möglich, da keine zusätzlichen Pflegebetten vom Kanton bewilligt werden.»

Überlegungen, in der «Stapfenmatt» Büro- oder Schulungsräume einzurichten, habe der Verwaltungsrat der GAG schliesslich verworfen. Auch, weil sich das bestehende Gebäude baulich dafür nicht eigne.

Johanna Bartholdi.

Der Verkaufspreis geht aus dem Inserat nicht hervor

Das Grundstück an der Berggäustrasse 16 in Niederbuchsiten ist 1962 Quadratmeter gross. Davon sind 735 Quadratmeter als Nutzfläche ausgewiesen. «Die rund 30-jährige Gebäudesubstanz ist in einem guten Zustand. Die Unterhaltsarbeiten wurden regelmässig ausgeführt», steht weiter im Inserat.

Im dritten Quartal 2020 habe der Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen, dass ein Bezug des «Lindenparks» in Balsthal Mitte 2022 realistisch ist und sich darum mit möglichen Nachnutzungen der «Stapfenmatt» auseinandergesetzt. «Dabei sind wir zur Überzeugung gekommen, dass ein Verkauf der beste Weg ist.»

Die GAG wolle sich auf ihr Kerngeschäft – die Betreuung und Pflege - konzentrieren und kein weiteres, ressourcenabsorbierendes Projekt aufnehmen, so die Egerkinger Gemeindepräsidentin weiter. Daraufhin seien in einem ersten Schritt die unmittelbaren Nachbarn und die Einwohnergemeinde Niederbuchsiten orientiert worden. Aus Transparenzgründen sei die Liegenschaft nun auch seit August öffentlich ausgeschrieben.

Aus dem Inserat geht der Verkaufspreis nicht hervor. Auch die Verwaltungsratspräsidentin schweigt über den Kaufpreis. Dem Verwaltungsrat sei es wichtig, dass die «Stapfenmatt» nicht zu einem Spekulationsobjekt und - wenn immer möglich - in Form einer sozialen Einrichtung weitergeführt werde.

«Als Genossenschaft hat die Gewinnorientierung nicht erste Priorität, jedoch möchten wir auch keinen Buchverlust machen, sind wir doch gegenüber den Genossenschaftern, unter anderem allen Gemeinden des Gäus und Balsthal verpflichtet.»

Laut Bartholdi gibt es schon einige Interessenten. Die geplante Nutzung spiele aber eine wichtige Rolle. Ihrer Meinung nach könnte die «Stapfenmatt »künftig als Wohngemeinschaften für junge Erwachsene oder Seniorinnen und Senioren genutzt werden. Oder auch für neue Wohnformen für Jung und Alt, als Arbeits- und/oder Wohnstätte für verschiedenste sozialen Trägerschaften.