Niederbuchsiten Auto prallt in Mauer und kippt auf der Seite – Lenkerin war alkoholisiert In Niederbuchsiten ist am Samstagabend ein Auto mit einer Mauer kollidiert und anschliessend umgekippt. Die alkoholisierte Lenkerin wurde leicht verletzt in ein Spital gebracht. 31.01.2021, 11.56 Uhr

Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Kapo SO

Am Samstag, gegen 18 Uhr, fuhr eine Autolenkerin auf der Dorfstrasse in Niederbuchsiten in Richtung Kestenholz. Aus noch zu klärenden Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine Gartenmauer. Das Auto kippte daraufhin auf die linke Seite und blieb auf der Strasse liegen.