Niederbuchsiten Ausbau der Jura AG: Mit dem neuen Campus geht es direkt Richtung Zukunft Die Jura AG erweitert ihre Laborkapazitäten für ihre Kaffeevollautomaten und erstellte in den vergangenen zwei Jahren dafür den sogenannten Campus. Dieser 29-Millionen-Franken-Bau ist ein klares Bekenntnis des internationalen Unternehmens zum Standort Niederbuchsiten. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 21.06.2022, 18.00 Uhr

So präsentiert sich der neue Jura-Campus. Im Vordergrund das von Niederbuchsiten gespendete Bänkli und die weisse Skulptur von Designer Werner Zemp. Bruno Kissling

Alle drei Jahre treffen sich die Jura-Salesmanager aus der ganzen Welt im Mutterhaus Jura AG in Niederbuchsiten, um sich über die neuesten Entwicklungen des Marktführers für Kaffeevollautomaten zu informieren. Dieses Jahr konnten die über 400 eingeladenen Gäste aus 39 Nationen gleich noch der Einweihung des neuen Jura-Campus beiwohnen. Ein 29 Mio. Franken teurer Bau, in welchem die Jura-Kaffeeautomaten unter modernsten Laborbedingungen rund um die Uhr getestet werden können.

2018 begann die Planung für dieses Innovationszentrum, begann CEO Emanuel Probst die feierliche Einweihung des Campus am Dienstagmittag. «Wir wollen Innovationsleader für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten bleiben, die Innovationskadenz erhöhen und eine richtiggehende Innovationseskalation herbeiführen.»

Deshalb habe man während zweieinhalb Jahren diesen Campus für 29 Millionen Franken gebaut. Er ist 5000 m2 gross; 22 Millionen Franken kostete die Gebäudehülle, sieben Millionen Franken die Innenausstattung und die Technik. Hier finden 50 Mitarbeitende einen Arbeitsplatz nach modernsten Gesichtspunkten. Die Architektur stammt von Manuel Candio und Olivier Sottas.

Eine Zeitkapsel wird befüllt

CEO Emanuel Probst füllt die Zeitkapsel. Bruno Kissling

Probst hielt bei seiner Rede eine metallene Zeitkapsel hoch und füllte sie mit Bauplänen, Patentanmeldungen, Medien und Dokumenten, einer Brüheinheit und einem Mahlwerk für eine Kaffeemaschine. «Es werden dann noch die folgenden Berichte zu dieser Eröffnung mit hineingetan; dann wird die Kapsel an einem definierten Ort im Vorplatz einbetoniert», erklärte er.

Zunächst aber dankte der Niederbuchsiter Gemeindepräsident Markus Zeltner für das klare Bekenntnis von Jura für den Standort Niederbuchsiten. «Sie tragen unseren Namen in die ganze Welt hinaus», sagte er zu den internationalen Salesmanagern. «Das Geschenk der Gemeinde ist die lange Ruhebank, welche vor dem Campus installiert wurde.» Den Vorplatz verschönern wird zudem eine weisse Plastik von Designer Werner Zemp. Es handelt sich dabei um ein kinetisches Werk des jetzt pensionierten Formgebers von Jura-Kaffeemaschinen. Es soll Mässigkeit, Genauigkeit und Harmonie ausstrahlen, so der Künstler.

Einsegnung des Gebäudes

Pfarrer Oskar Planzer segnet das Gebäude ein. Bruno Kissling

Danach war es an Pfarrer Oskar Planzer, das neue Gebäude einzusegnen. Dabei übernahm die Partnerin von Emanuel Probst, Marianne Probst, es, eine passende Textstelle aus dem Evangelium zu zitieren.

Der «Ribbon-Cut». Von links: Emanuel Probst, Maxim Reichert, Marianne Probst, Markus Zeltner und Architekt Manuel Candio. Bruno Kissling

Mit dem Durchschneiden eines roten Bandes wurden dann die Tore geöffnet und die neugierige Jura-Familie konnte den Neubau besichtigen.

102 Stationen prüfen rund um die Uhr

Das Herzstück des neuen Campus: die Prüfanlage mit 102 Stationen. Bruno Kissling

Herzstück des Campus ist der eigens von Jura entwickelte Prüfbereich, in welchem an 102 Stationen die Jura-Vollautomaten rund um die Uhr geprüft werden können. Es geht darum, für Jura-Neu- und Weiterentwicklungen in möglichst kurzer Zeit die realen Betriebsbedingungen während eines Lebenszyklus zu simulieren.

Die Geräte werden erfasst und einem Trolley zugeteilt. Auf diesem bleiben sie während der gesamten Entwicklungs- und Testphase, erklärte Maxim Reichert, Bereichsleiter Technik. Im Jura-Campus laufen all diese Prozesse digital ab. Die 102 Prüfstationen analysieren so innert weniger Monate, wie sich die einzelnen Bauteile nach Jahren des Einsatzes im Haushalt verhalten.

Eine besondere Herausforderung der Ingenieure war es, die Zufuhr von Kaffeebohnen und Wasser sowie das Trester-Leeren zu lösen. Dies übernehmen Roboteranlagen. Der Kaffeesatz wird von einem regionalen Bauern übernommen und als Dünger wiederverwertet, wurde erwähnt.

Weitere Labor- und Technikeinrichtungen

Im Weiteren sind im Campus Räume mit unterschiedlichem Klima eingerichtet worden, um die Kaffeevollautomaten, die weltweit im Einsatz stehen, unter unterschiedlichen Klimavoraussetzungen testen zu können. Getestet werden auch die Bedingungen mit unterschiedlichen Wasserqualitäten und verschiedenen Bohnensorten. Im Obergeschoss finden die Ingenieure, Konstruktionsentwickler und Elektronik-Fachleute und die Chefs neue, ideale Arbeitsbedingungen vor.

Jura-Geschäftsgang 2021 2021 erzielte Jura mit 704,1 Mio. Franken den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte. Damit wuchs das Unternehmen um 21,4 Prozent. Das Plus resultiert aus dem Verkauf von 548’000 Vollautomaten – 100’000 mehr als im Vorjahr. «Mit dem jetzt eröffneten Jura-Campus verdreifachen wir die Laborkapazität und denken die Prozesse komplett neu», sagt CEO Emanuel Probst. In der gesamten Gruppe arbeiten 808 Mitarbeitende; davon in der Schweiz 274 inklusive 23 Lernende.

