Die Voigt Industrie Service AG steht auf der Kantonsgrenze

Niederbipp/Oensingen Das Unternehmen auf der Kantonsgrenze: Was macht die Voigt Industrie Service AG genau? Ein Projekt mit Seltenheitswert: Der Pharma- und Logistikbetrieb Voigt hat sein Logistikzentrum auf der Orts- und Kantonsgrenze zwischen Niederbipp und Oensingen gebaut. Ein Blick hinter die Kulissen.

Es ist ein imposanter Neubau, der im Industriegebiet von Niederbipp und Oensingen steht. Die gestreifte Fassade sticht ins Auge. Es handelt sich um den Erweiterungsbau des neuen Logistikzentrums der Voigt Industrie Service AG. Er wurde 2020 in Betrieb genommen.

Die Voigt Industrie Service AG in Niederbipp. Patrick Lüthy

Doch was geht hinter der auffälligen Fassade genau vor sich hin? Denise Läser-Brunner schmunzelt. «Viele Leute verstehen nicht genau, was wir eigentlich machen», sagt sie. Die Marketing- und Verkaufsleiterin bei der Voigt Industrie Service AG arbeitet bereits seit 18 Jahren für das Unternehmen.

«Wir bieten Supply-Chain-Lösungen in der Pharmabranche an», erklärt Läser-Brunner. Sprich: Logistiklösungen für den gesamten Prozess von der Bestellung des Kunden über die Lagerung bis zur Lieferung sowie eine ganze Palette an Pharmadienstleistungen.

Denise Läser-Brunner, Leiterin Marketing und Verkauf bei der Voigt Industrie Service AG. Patrick Lüthy

Die Firma ist nach wie vor in Familienbesitz

Der Firmenname geht auf Eduard A. Voigt zurück, der 1904 in Romanshorn ein Handelsgeschäft mit pharmazeutischen Produkten gegründet hat. Zur Voigt-Gruppe, die sich noch immer in Familienbesitz befindet, gehören zwei Unternehmen: die Voigt AG Pharma Grosshandel mit Sitz in Romanshorn und die Voigt Industrie Service AG, seit 2011 in Niederbipp ansässig.

Einerseits wird Grosshandel auf eigene Rechnung betrieben, andererseits bietet die Unternehmung den Pharmafirmen die Lagerung und Lieferung als Dienstleistung an. Mit dem in Niederbipp neu erbauten Logistikzentrum unter dem Projektnamen «Vologin» werden Synergien der beiden Unternehmen genutzt. Dafür wurde der frühere Standort in Neuendorf aufgegeben.

Idealer Standort in Niederbipp

Christian Fritz, Geschäftsführer der Voigt Industrie Service AG, nimmt neben Denise Läser-Brunner im Sitzungszimmer Platz. Seit 2012 leitet er die Geschicke des Unternehmens. «Der Standort in Niederbipp ist für unser neues Logistikzentrum ideal», sagt er. Zudem war das Unternehmen ab 2011 im Besitz von zusätzlichem Bauland für eine Erweiterung.

CEO Christian Fritz zeigt, wo die Kantonsgrenze verläuft. Patrick Lüthy

Einen Haken gab es allerdings: Die Parzelle befand sich sowohl auf Berner als auch auf Solothurner Boden. Im Kanton Bern verbietet ein Gesetz aus dem Jahr 1953 die Überbauung einer Kantonsgrenze. Deshalb wurden ein Landabtausch und eine minime Verschiebung der Kantonsgrenze vorgenommen. Die Kantonsgrenze verläuft nun genau zwischen dem älteren Firmengebäude und dem neuen Logistikzentrum. Der Neubau steht also komplett auf Oensinger Boden.

«Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden verlief hervorragend», sagt der Geschäftsführer. Beim Spatenstich 2017 griffen denn auch die Gemeindepräsidentin von Niederbipp, der Gemeindepräsident von Oensingen und je ein Regierungsrat aus den beiden Kantonen zur Schaufel.

Das Unternehmen kommuniziert keine Umsatzzahlen. Zahlen zum Logistikbau gibt Fritz indes bekannt: «Wir haben 60 Millionen Franken in den Erweiterungsbau investiert.»

Die Voigt Industrie Service AG in Zahlen Output pro Jahr: 80'300'000 Packungen

500'000 Pakete

440'000 Aufträge Das Lager: 66'000 Behälter

35'000 Quadratmeter Betriebsfläche Arbeitsplätze: 200 Mitarbeitende

Bei der Voigt Industrie Service AG ist man stolz auf das Neubauprojekt. «Wir haben hier eine tolle Sache realisiert», sagt Fritz. Es handle sich um eines der modernsten Logistikzentren in ganz Europa.

Ein Ganzkarton-Kommissionierroboter. Patrick Lüthy

Ein Einblick in den Betrieb zeigt: Roboter kommen zum Einsatz, die Prozesse in der Kommissionierung sind hochautomatisiert. Auch im Hochregallager läuft alles automatisch, Shuttles fahren durch die 26 Meter hohen Gänge und nehmen die Behälter aus den Regalen.

Das Hochregallager ist 26 Meter hoch. Patrick Lüthy

Rund 47'000 Pharmaartikel werden hier in Niederbipp gelagert. Von Tee über Kosmetikprodukte bis zu Salben und Medikamenten ist alles dabei. Einige Medikamente müssen gekühlt werden, deshalb gibt es unter der Erde ein Kühllager. Und in der Mitte des Gebäudes befindet sich ein Hochsicherheitslager, in dem Betäubungsmittel und besonders teure Produkte aufbewahrt werden.

Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Krieges

Während der Coronapandemie habe im Logistikzentrum Hochbetrieb geherrscht. Auch die Geschäftsleitungsmitglieder hätten in dieser Zeit beim Versand mitgeholfen. Die Nachwirkungen der Pandemie seien noch heute spürbar, nach wie vor gebe es Engpässe. Der Ukraine-Krieg wirke sich ebenfalls auf die Pharmabranche aus, etliche Lieferketten seien gestört. «Die Sicherstellung von Arzneimitteln ist derzeit eine Herausforderung», sagt Geschäftsführer Christian Fritz.

Und die Herausforderungen des Gesundheitsmarkts würden auch in Zukunft wachsen. Deshalb beabsichtigen die Voigt-Gruppe und das Unternehmen Phoenix Pharma Switzerland, mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften ein Joint Venture zu gründen. Derzeit laufen die Abklärungen der Wettbewerbskommission.

