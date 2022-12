Sozialregion Thal-Gäu: Asylwesen wird ab 2023 zentralisiert

Neuorganisation Ab Januar koordiniert die Sozialregion Thal-Gäu das Asylwesen in der Region: Was wird sich ändern? An der Delegiertenversammlung der Sozialregion Thal-Gäu wurde das Konzept zur Zentralisierung des Asylwesens in der Region mit 16 zu 2 Stimmen verabschiedet. Präsident Bruno Born erklärt, was es damit auf sich hat. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 20.12.2022, 14.00 Uhr

Ab 1. Januar 2023 übernimmt die Sozialregion Thal-Gäu die Koordination des Asylwesens in der Region. Im Bild: die Geschäftsstelle der Sozialregion Thal-Gäu in Härkingen. SZ-Archiv

Schon länger war es der Auftrag des Solothurner Regierungsrats, die Organisation des Asylwesens weg von den einzelnen Gemeinden hin in die Verantwortung der jeweiligen Sozialregion zu verlegen. Alle Sozialregionen, ausser Thal-Gäu und Thierstein, hatten diesen Auftrag schon erfüllt.

Nun waren seit Anfang dieses Jahres verschiedene Arbeitsgruppen unter der Leitung von Theodor Hafner aus Oensingen daran, ein entsprechendes Konzept für die Sozialregion Thal-Gäu auszuarbeiten. Daraus entstand eine erste Fassung des Konzepts, welches am 30. August den 16 beteiligten Gemeinden zur Vernehmlassung unterbreitet wurde.

Bis Anfang November konnten Verbesserungen eingebracht werden; danach wurde die bereinigte Fassung nochmals vorgelegt. Ziel war, das Konzept an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 14. Dezember von den 18 anwesenden Delegierten verabschieden zu lassen. Dies gelang, erklärt der Präsident der Sozialregion Thal-Gäu, Aedermannsdorfs Gemeindepräsident Bruno Born, ein paar Tage nach der Versammlung.

Bruno Born ist Gemeindepräsident von Aedermannsdorf und Präsident der Sozialregion Thal-Gäu. Remo Fröhlicher

So tritt nun per 1. Januar 2023 – wie vom kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales gefordert – ein Asylkonzept für die Sozialregion Thal-Gäu in Kraft. Neu geschaffen wird laut Konzept die Stelle eines Asylkoordinators. Dieser soll als Weisungsbefugter das Asylwesen in der Sozialregion zentral koordinieren und ist Ansprechperson und Bindeglied zu den Planungsverantwortlichen des kantonalen Amts.

Born schildert weiter: «Eingangs musste aber noch über einen Antrag von Wolfwil abgestimmt werden, in welchem gefordert wurde, den Stundenansatz für Asylbetreuerinnen und -betreuer statt auf 40 Franken lediglich auf 30 Franken festzulegen.» Der vorgeschlagene Stundenansatz sei zu hoch, argumentierte Wolfwil.

Born und das Konzeptteam sahen es anders: «Asylbetreuung ist eine anspruchsvolle Arbeit, die auch an einem Wochenende oder bei Bedarf gar in der Nacht stattfinden muss. Es müssen auch Teile oder gar das ganze reguläre Einkommen damit bestritten werden.» Der Wolfwiler Antrag wurde mit 12 gegen 6 Stimmen abgelehnt.

Die bis heute von den Gemeinden angestellten Asylbetreuerinnen und Asylbetreuer werden ab 1. Januar 2023 neu in der Sozialregion angestellt und sind dem Asylkoordinator unterstellt. Bereits seit September sei eine Person mit dieser Aufgabe betraut, erklärt Born, sodass ein reibungsloser Übergang des Systems gewährleistet ist.

Finanzen und Ausgleichszahlungen

Mit dem neuen Konzept werden alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Fallführung im Asylwesen künftig durch den Sozialdienst der Sozialregion Thal-Gäu erfüllt. Diese Aufgaben entfallen bei den Gemeinden. Jedem Asylsuchenden wird ein Fallverantwortlicher zugewiesen.

Die Gesamtschulkosten aller asylsuchenden Kinder und Kinder mit Schutzstatus S werden über den Schlüssel der Einwohnerzahlen der Gemeinden verteilt. Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, wird ein pauschaler Wert von 4500 Franken pro Schüler als Entschädigung festgelegt.

Die Delegierten genehmigten an der Versammlung das Budget von 407'540 Franken für die neue Asylbetreuung einstimmig. Es wurde gesagt, dass dieses erste Budget auf einer Annahme basiert. Je nachdem, wie sich die Zahlen der Asylsuchenden entwickeln, verändern sich die Folgekosten für Personal, Mietwohnungen und Schülerkosten. Grundsätzlich wird durch die Zentralisierung des Asylwesens eine Verlagerung der Kosten herbeigeführt.

Neu fliessen die Gelder nicht mehr durch die Gemeindekassen, sondern direkt vom Kanton an die Sozialregion und von dort an die Asylsuchenden.

Mietverträge von Wohnungen sollen übernommen werden

Das Konzept sieht vor, dass sämtliche Mietverträge von Wohnungen oder Häusern sowie das vorhandene Mobiliar bis März 2023 durch den Asylkoordinator von der Sozialregion übernommen wird. Ebenfalls sind ab 1. Januar 2023 Asylsuchende und Personen mit Schutzstatus S durch die Sozialregion haftpflicht- und hausratversichert.

Ab 1. Januar 2023 sind Asylsuchende und Personen mit Schutzstatus S durch die Sozialregion haftpflicht- und hausratversichert. Bruno Kissling

Die Krankenversicherung hingegen läuft via Kanton. Pro Person und pro Monat können 350 Franken an Mietkosten (inklusive Nebenkosten) an den Kanton verrechnet werden. Born erklärt mit einem Beispiel: «Vier Personen stehen für ihre Wohnung rund 1400 Franken zu. Es ist unser Ziel, die Mietkosten in dieser Grösse einzuhalten und nicht allzu teure Wohnungen anzumieten.»

206 Personen haben Schutzstatus S

Grundsätzlich werden die vom Kanton Solothurn via Bund zugeteilten Asylsuchenden proportional zur Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt. Grundlage dafür ist das vierteljährlich angepasste Aufnahmesoll für die Gemeinden. «Momentan leben in der Sozialregion Thal-Gäu 206 Asylsuchende und Personen mit Schutzstatus S», erklärt Born.

Die Asylsuchenden der Gemeinden sind mit etwa 25 Personen gerade «im Übergang» von den Gemeinden zum Sozialdienst der Sozialregion. Die Aufnahmezahl ist in einzelnen Gemeinden bereits ausgeschöpft. Aedermannsdorf hat beispielsweise 12 Personen, Balsthal 124.

Born erklärt, dass im Moment in der Region alle Asylsuchenden untergebracht sind. «Wir wissen jedoch, dass weitere Menschen kommen und wir neue Zuteilungszahlen erhalten werden. Die Herausforderungen nehmen nicht ab.»

