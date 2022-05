Laupersdorf Das Restaurant Alpenblick öffnet nach drei Jahren wieder: Zukünftig möchten die neuen Wirte auf Nachhaltigkeit setzen Das Restaurant Alpenblick in Laupersdorf öffnet bald wieder. Kathrin Niemetz und Patrick Wangler sind das neue Wirtepaar. Kathrin Niemetz ist die Tochter von Peter und Susanna Frey. Das Restaurant war während drei Jahren geschlossen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 11.05.2022, 14.00 Uhr

Das Witepaar Kathrin Niemetz und Patrick Wangler sowie Susanne Frey, die Mutter von Kathrin Niemetz. Bruno Kissling

Exakt drei Jahre nach der Schliessung öffnet das traditionsreiche Restaurant Alpenblick in Laupersdorf am Sonntag, 15. Mai, seine Tore wieder. Die Aussicht sei der Namensgeber. Denn an schönen Tagen sind laut dem neuen Wirtepaar, Patrick Wangler und Kathrin Niemetz, gar die Alpen zu sehen: Der Alpenblick ist von viel Weideland umgeben. Nutztiere zieren das Landschaftsbild. Die Terrasse bietet Platz für rund 20 Gäste. Weitere 30 Gäste können im Restaurant bedient werden. Der kleine und rustikale Saal erinnert wegen seines hölzernen Inventars an eine gemütliche Berghütte.

Patrick Wangler zukünftiger Betreiber des Restaurants Alpenblick. Bruno Kissling

Wangler wuchs in Baden-Württemberg auf. Wegen seiner Passion zum Kochen entschied er sich zur Restaurantübernahme.

Kathrin Niemetz übernimmt eine andere Rolle: «Ich werde mich um unseren Bio-Hof kümmern und, wenn nötig, Patrick im ‹Alpenblick› unter die Arme greifen.» Dank der Unterstützung von Susanne Frey, Niemetz Mutter, kann das neue Wirtepaar auf 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen.

Kurz vor dem Tod von Peter Frey entschieden Susanne und Peter Frey im Mai 2019, das Restaurant zu schliessen. Für ihre Tochter Kathrin Niemetz kam eine Übernahme der Beiz damals nicht in Frage. Trotzdem war laut Frey die Nachfrage nach einem Restaurant stets da.

In den letzten drei Jahren veränderte sich die Ausgangslage grundlegend: Kathrin Niemetz lernte Patrick Wangler kennen. Der Wirtschaftsingenieur hatte schon immer eine Leidenschaft fürs Kochen. Gemeinsam entschieden sich das Paar, das Restaurant wieder zu eröffnen.

Im Januar reduzierte Wangler sein Arbeitspensum. Die gewonnene Zeit investierte er in Renovierungsarbeiten im Restaurant. «Ich werde die Beiden im Hintergrund unterstützen und zur Entlastung bei Bedarf die Kinder von Kathrin hüten», so Frey.

Die Nachhaltigkeit ist im Restaurant Alpenblick ein Gebot

Im Sommer sind viele Wanderinnen und Wanderer unterwegs. Auch Bikende finden den Weg auf die zweite Jurakette. Für sie will das Wirtepaar da sein. Auch an schönen Wintertagen habe es auf dem Brunnersberg viele Familien, für die der «Alpenblick» offen sein wird. Schneeschuhlaufen, Schlitteln und Langlaufen sind hier Programm. «Wenn der Nebel unten im Thal hängt, scheint hier oben oft die Sonne», so Niemetz.

Die Bergwirtschaft Alpenblick. Bruno Kissling

Wagner wird kleine und grosse Zwischenverpflegungen servieren: Alpenblick-Plättlis, Wurst- und Käsesalate sowie hausgemachte Käse-Spätzli mit Apfelmus sind zu haben. «Wichtig ist für uns in erster Linie Nachhaltigkeit und Regionalität», so Niemetz. Fast alle Angebote stammen aus regionalen Kleinbetrieben. Biologische Produkte werden nach Möglichkeit berücksichtigt. «Unser Ziel ist es, den Food Waste zu minimieren», erklärt Niemetz. Esswaren sollen lang haltbar bleiben und deshalb nicht wegen ausfallender Kundschaft im Müll landen.

Ein gelungener Einstieg ist dem Wirtspaar wichtig

Das Restaurant soll vorerst jeweils am Mittwoch und am Wochenende von Freitag bis Sonntag offen sein. Denn: Fast alle anderen Restaurants im Naturpark Thal sind mittwochs geschlossen. «Auch beim Naturpark stösst diese Entscheidung, dass auf dem Brunnersberg am Mittwoch wieder ein Restaurant geöffnet ist, auf positive Resonanz», führt Wangler aus.

Einen Konkurrenzkampf unter den Bergrestaurants auf dem Jura verneint das Wirtepaar: «Wir streben ein positives Miteinander und einen gesunden Wettbewerb mit den anderen Gastrobetrieben auf dem Brunnersberg an.» Sie sähen sich explizit nicht als Konkurrenz, sondern schüfen Synergien, von denen alle partnerschaftlich profitierten.

