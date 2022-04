Neue Pächterfamilie Nach 15 Monaten Bauzeit: Der Berggasthof Roggen oberhalb von Oensingen öffnet seine Tore Der kommende Sonntag, 1. Mai, ist für die Bürgergemeinde Oensingen in zweierlei Hinsicht speziell: Einerseits wird das Bergrestaurant Roggen nach 15-monatiger Bauzeit den Betrieb wieder aufnehmen. Andererseits wird Familie Blaser als Pächter ihre Arbeit aufnehmen. Bruno W. Heiniger 28.04.2022, 05.00 Uhr

Am 1. Mai öffnet der sanierte Berggasthof Roggen oberhalb von Oensingen seine Tore. Bruno Kissling

Am kommenden Sonntag ist es so weit: Nachdem 15 Monate gehämmert, verputzt und errichtet wurde, öffnet der Berggasthof Roggen oberhalb von Oensingen seine Tore wieder.

Martin und Sonja Blaser haben schon zweimal über mehrere Jahre ein eigenes Restaurant betrieben. In den vergangenen Jahren zum Teil in einem Angestelltenverhältnis und in teils anderen Bereichen tätig gewesen, stellen sie sich nun dieser neuen Herausforderung.

Die Familie Blaser habe schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt, etwas Neues zu wagen. Als dann ein Bekannter sie auf den «Roggen» aufmerksam machte, hätten sie sich umgehend die Baustelle angesehen und seien von Aussicht und Lage begeistert gewesen: «Der ‹Roggen› ist was Besonderes. Die neue, grosse Bergwirtschaft ist eigentlich die Herausforderung.»

Die neue Pächterfamilie: Lea Lo Brutto, Pascal Blaser, Sonja Blaser, Martin Blaser. Bruno Kissling

Was darf man von ihnen erwarten? Die Familie sagt: «Das Blaser-Team hat sich einige Ziele gesetzt, eines davon ist, mit viel Engagement und Leidenschaft an einem schönen Ort eine tolle Gastronomie anzubieten. Der Angebotsschwerpunkt soll die Schweizer Vielfalt widerspiegeln.» Der Fokus soll vorerst im Tagesgeschäft liegen mit schönen Mittagsmenüs, saisonalen Angeboten und musikalischen Veranstaltungen.

Nebst dem Pächterpaar wird auch Sohn Pascal und dessen Freundin Lea Lo Brutto von Anfang an mit im Betrieb sein. Zudem wird auch zu einem späteren Zeitpunkt auch Tochter Nathalie, zurzeit ist sie an der Hotelfachschule in Thun angestellt, dazustossen. Damit geht am Sonntag die Bauzeit zu Ende – zumindest im Gastronomie- und Wohnbereich. Bei den Umgebungsarbeiten sowie auch im landwirtschaftlichen Teil geht man in die Verlängerung.

Mit dem kommenden Sonntag nimmt auch der Busbetrieb der Linie 124 vom Bahnhof auf den Roggen und retour übers Wochenende seine Fahrten wieder auf.

Mitte Februar 2021 begann der Abbruch

Rückblick: Am 15. Februar 2021 war der Beginn der Abbrucharbeiten. Vorgesehen war jedoch, dass die Mauern vom Wohnhaus und Ökonomiegebäude stehen gelassen werden. Der Kanton gab vor, dass das Gebäude erdbebensicher sein müsse. Dies wiederum hatte zur Folge, dass man die bestehenden Mauern im Innern des Gebäudes hätte verstärken müssen. Die Aussenansicht wiederum sollte im selben Gewand daherkommen wie bis anhin. Fazit: Auch die Mauern des Wohnhauses wurden abgebrochen.

In der zweiten Aprilhälfte 2021 begann der Aufbau des neuen Gasthofs. Mit diesem fast kompletten Neubau wird ein neunzigjähriger Altbau abgelöst, der die Bürgergemeinde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder vor neue Probleme stellte. Denn vieles stimmte nicht mehr oder entsprach nicht mehr dem heutigen Standard.