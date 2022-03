Neues Gesicht Die Sozialregion Thal-Gäu hat eine neue Geschäftsführerin: «Vom Sozialen und dem Umgang mit Menschen war ich schon immer fasziniert» Nach einem Jahr Vakanz hat die Sozialregion Thal-Gäu eine neue Geschäftsführerin: Jenny Baurschmid fängt am 4. April an. Sie beschreibt sich selbst als kreative Person, die den Umgang mit anderen Menschen schätze. Unser Porträt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.03.2022, 18.00 Uhr

Jenny Baurschmid übernimmt die Führung der Sozialregion Thal-Gäu. Bruno Kissling

Dialekte prägen das Leben von Jenny Baurschmid schon länger. Aufgewachsen auf der deutschen Seite des Bodensees, war ihr die Schweiz schon immer nah. Seit 2007 wohnt sie im Aargau, ist mit einem Schweizer verheiratet. Und spätestens am nächsten Montag wird die heute 47-Jährige zwei weitere Dialekte kennen lernen: Denn Jenny Baurschmid ist die neue Leiterin der Sozialregion Thal-Gäu.

Schon länger als Dialekte prägt das Soziale das Leben von Baurschmid: «Meine Mutter war Kindergärtnerin. Auch ich selbst war Kindergärtnerin, bis ich soziale Arbeit und Sozialpädagogik studierte.» Nach dem Bachelor und einem weiteren Diplom in Freiburg im Breisgau folgte ein Master in Sozialmanagement an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Was es denn am Sozialen ist, dass sie so fasziniert, könne sie gar nicht so genau sagen: «Das war schon immer so», sagt sie und lacht. Sie sei auch ein kreativer Mensch, der den Umgang mit anderen Menschen schätze.

Vorher war Jenny Baurschmid (zweite von links) in Wettingen tätig. Chris Iseli

Nach fünf Jahren als Geschäftsführerin einer stationären Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche in Wettingen (AG) schaute sich die gebürtige Deutsche nach einer neuen Herausforderung um. Der Arbeitsweg – praktisch von der einen Grenze des Kantons zur anderen – war mit viel Stau verbunden und wurde ihr mit der Zeit zu viel.

Online wurde sie auf die Stelle im Thal-Gäu aufmerksam. Sie habe nach einem Job im Führungsbereich gesucht.

«Mich reizt es vor allem, die Seite zu wechseln: Jetzt werde ich nicht mehr nur die ausführende Seite sein, sondern auch die, die Aufträge gibt.»

Als Geschäftsführerin der Sozialregion Thal-Gäu wird sie unter anderem mit dem Sozialdienst, also mit in Not geratenen Menschen, oder mit der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde zu tun haben. Sie sieht sich vor allem als Bindeglied zwischen dem Zweckverband, den Gemeinden und den Mitarbeitenden.

Was macht eine Sozialregion? Das per 1. Januar 2008 in Kraft gesetzte Sozialgesetz verpflichtet die Gemeinden zur Bildung von Sozialregionen. Die Gemeinden im Thal-Gäu haben sich per 1. April 2008 zum Zweckverband Sozialregion Thal-Gäu zusammengeschlossen. Der Zweckverband ist vor allem in drei Gebieten tätig. In der Sozialhilfe sichert er die Existenz bedürftiger Personen. Im Erwachsenen- und Kindesschutz sorgt der Verband für die Wahrnehmung der Interessen von schutz- und hilfsbedürftigen Personen, insbesondere von Kindern. In der Familienberatung berät und begleitet der Zweckverband Familien und deren Umfeld, zur Stützung und Vermeidung der sozialen Ausgrenzung.

Die Stelle war ein Jahr unbesetzt

Die 47-Jährige tritt kein einfaches Erbe an: Ihre Stelle war ein Jahr lang unbesetzt. Nach Unstimmigkeiten kündete der Zweckverband Baurschmids Vorgängerin. Während eines Jahres übernahm der neuformierte Vorstand des Zweckverbands Aufgaben der Geschäftsführung.

«Ich wurde während des Bewerbungsprozesses immer transparent informiert und mir wurde auch Zeit gegeben, um mir klar zu werden, ob das trotz allem ein Job ist, den ich machen möchte.»

Und das sei es.

Ins Thal-Gäu bringe sie eine fundierte Ausbildung und einen grossen Erfahrungsschatz mit. Ausserdem könne sie schnell Zusammenhänge erkennen. Denn das grosse Ganze im Blick zu haben, sei auch Teil ihrer Aufgabe. Damit meint sie etwa kantonale Geschehnisse, die Auswirkungen auf die Sozialregion Thal-Gäu haben könnten. Wie etwa eine Gesetzesänderung im Bereich der Sozialhilfe oder die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Jenny Baurschmid im Gespräch. Bruno Kissling

Die Mitarbeitenden habe sie bereits kennen gelernt, dem Büro in Balsthal hat sie schon einen Besuch abgestattet. Auch habe sie bereits eine Rundfahrt durch alle 16 Gemeinden der Amtei gemacht, um die Region zu sehen. Als Ausgleich zur Arbeit sei sie gerne im heimischen Garten tätig oder fotografiere für ihr Kreativatelier.

Die Vorfreude auf den neuen Job ist gross

Nach ihrem Stellenantritt möchte sie sich als Erstes mit den Aufgaben vertraut machen und sich einarbeiten. Von null auf hundert alles verändern oder von Anfang an Forderungen stellen sei nicht ihr Ziel. Bevor es irgendwelche Veränderungen gäbe, wolle sie alles anschauen, analysieren und gemeinsam mit den Mitarbeitenden sowie Vorstand den Weg gehen.

Nun sei es Zeit, die Stelle endlich anzutreten. Als eine Mischung aus gesunder Vorfreude und Nervenkitzel beschreibt sie ihre aktuelle Gefühlslage.

«Ich freue mich vor allem, die Menschen kennen zu lernen und mit ihnen gemeinsam die Zukunft der Sozialregion zu gestalten.»

