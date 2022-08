Lindenpark Balsthal: Demenzzentrum ist fertig

Neues Demenzzentrum Nach zwei Jahren Bauzeit: Der Lindenpark in Balsthal ist fertig und übt für den Ernstfall Auf der ehemaligen Hunzikerwiese mitten in Balsthal ist innerhalb von zwei Jahren das neue Demenzzentrum Lindenpark entstanden. Ende Juni war die letzte Bauabnahme. Nächste Woche ziehen die ersten Bewohnenden ein. Am Dienstag gab es eine Führung durch die fertiggestellten Räume. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Zwei Jahre nach dem Spatenstich ist der Lindenpark mitten in Balsthal fertig. Mitte August ziehen die ersten Bewohnenden ein. Bruno Kissling

Wo vor zwei Jahren eine grüne Wiese war und vor einem Jahr Kräne und Baustellenfahrzeuge arbeiteten, stehen jetzt ein Mehrzweckgebäude mit Büros, Sitzungszimmer und einem öffentlichen Restaurant und zwei Wohngebäude mit drei Stockwerken und je sechs Wohnungen. Das neue Demenzzentrum Lindenpark auf der ehemaligen Hunzikerwiese in Balsthal ist fertig.

Ende Juni haben die letzte Bauabnahme und die Schlüsselübergabe stattgefunden. Seither wurden Möbel, Geschirr und Reinigungsmaterial geliefert und der Lindenpark nach und nach eingerichtet.

Am nächsten Dienstag werden die Bewohnenden aus dem Demenzzentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten einziehen. Um für diesen Tag bereit zu sein, hat die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege im Gäu, zu der der Lindenpark gehört, am Dienstag einen Probelauf veranstaltet. Oder wie sie es nennen, einen Stresstest, bestehend aus einer Führung und einem Nachtessen. Zudem übernachteten die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung anschliessend im neuen Altersheim.

Modernes Interieur ist bewusst gewählt

Die Führung begann in einer der zwölf Wohnungen. Pro Wohnung werden sechs bis sieben Menschen wohnen. Die Wohnungen sind modern eingerichtet. Die Wände bestehen aus Sichtbeton, es gibt eine offene Küche, die Lampen sind Kreise.

Ein Blick in eine der Wohnungen, in denen die Demenzpatienten einziehen werden. Bruno Kissling

Die Zimmer sind als Doppelzimmer angeordnet, zwischen jedem ist eine Schiebetür. So kann zum Beispiel ein Ehepaar zusammenwohnen. Auch sonst soll die Tür den Austausch ermöglichen. Das Leben der Demenzpatienten soll sich vor allem in der Wohngruppe abspielen. Denn in grösseren Gruppen fühlen sich die Bewohnenden gemäss Fachleuten oft überfordert.

Während des Rundgangs fällt immer wieder das Stichwort Normalität. «Die Bewohnenden werden nicht eingesperrt.» Oder: «Sie sollen sich wie zu Hause fühlen.» Doch: Die Wohnungstüren lassen sich von innen nur durch Badges öffnen, das Interieur ist modern.

Barbara Schenker, die Pflegeleiterin der GAG, erklärt nach dem Rundgang:

«Viele unserer Bewohnenden sind nicht nur dement, sondern auch betagt und wollen gar nicht mehr so viel nach draussen.»

Der Balkon ist 138 Meter lang. Bruno Kissling

Ist der Drang nach einem Spaziergang trotzdem da, stehe auch der 138 Meter lange Balkon, den es auf jeder Etage in den oberen Stockwerken gibt, zur Verfügung. Für Spaziergänge im Garten oder sonstige Aktivitäten draussen öffnen die Betreuungspersonen den Bewohnenden bei Bedarf die Türen. «So wissen sie immer, wer sich in der Wohnung befindet und wer nicht», so Schenker.

Die Bewohnenden seien nicht eingesperrt, aber ein gewisser Schutz sei vorhanden. «Demenzkranke wissen immer noch, dass man nicht auf die Strasse oder die Bahngleise läuft. Dieses Wissen ist tief verankert.»

Auch das moderne Interieur habe einen Grund: Das Demenzzentrum sei nicht nur für die aktuelle Generation da, sondern auf etwa 50 Jahre ausgelegt.

Kühlung durch Erdsonde

Der zweite Teil des Rundgangs führte in das Mehrzweckgebäude. Dort soll das Demenzzentrum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Restaurant ist öffentlich, ein grosser Raum kann für Feste gemietet werden.

Das Restaurant im Mehrzweckgebäude (hinten) ist öffentlich zugänglich. Bruno Kissling

Architekt Darko Stula. Bruno Kissling

Im oberen Stock des Mehrzweckgebäudes befinden sich Büros und ein Sitzungszimmer. Das Klima ist – trotz Temperaturen um die 30 Grad – angenehm kühl. Architekt Darko Stula erklärt:

«Wir kühlen die Räume mit einer Erdsonde. Dafür entzieht das System Kälte aus der Erde.»

Wenn es so weitergehe, sagt Verwaltungsrat André Grolimund am Ende des Rundgangs, sei der Lindenpark am Ende des Jahres ausgebucht. Die gesamte Anlage ist so gebaut, dass auf dem jetzigen Parkplatz ein drittes Wohngebäude und im Untergeschoss eine Tiefgarage gebaut werden kann. Dieses Thema werde man nächstes Jahr angehen, so der Härkinger. «Vielleicht ist es früher ein Thema als wir gedacht haben.»

