Neues Buch Matzendorfer Keramik erschienen

Neuerscheinung Was uns 100 Matzendorfer Keramiken heute zu sagen haben Der Verein Freunde der Matzendorfer Keramik legt ein neues Buch vor, das auch für Nichtfachleute viel Interessantes bereithält. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Terrine für Elisabeth «Gracher» gehörte einer Elisabeth Bracher aus dem Emmental. Ein Teller von 1801. «LB» bleibt unbekannt. Fränzi Zwahlen

1988 gründeten die beiden Lehrerkollegen, Roland Müller aus Balsthal und Markus Egli aus Matzendorf, zusammen mit weiteren Interessierten den Verein Matzendorfer Keramik. So lange schon erforschen also die beiden – Müller als Vereinspräsident und Egli als Kustos – die Geschichte rund um die Chächeli im Thal.

Neben dem Aufbau und dem Betrieb des Keramikmuseums im alten Pfarrhaus von Matzendorf, in dem das Keramiksammelgut der Bevölkerung präsentiert wird, war es dem Verein auch immer wichtig, zusammen mit Fachleuten mehr über die Entstehung der Thaler Keramikmanufaktur in Erfahrung zu bringen und diese Erkenntnisse auch wissenschaftlich abzusichern.

Im Jahr 2000 erschien eine erste grössere Publikation, das Buch «200 Jahre keramische Industrie in Matzendorf und Aedermannsdorf». Jetzt, gut 20 Jahre später, ist es wiederum Zeit, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zur Keramikgeschichte im Thal in einem weiteren Buch vorzustellen.

Die 100 wichtigsten Objekte

Um in der grossen Masse der verschiedenen Keramikobjekte die für Matzendorf typischsten Eigenschaften zu beleuchten und zu erklären, haben die Verfasser sich auf 100 Scherben beschränkt, diese näher betrachtet und dokumentiert und in den industriegeschichtlichen Zusammenhang der Manufaktur gestellt.

Alle am Buch «100 typische Matzendorfer Keramiken» Beteiligten vereint. Fränzi Zwahlen

Neues zur Entstehung der Fayence-Manufaktur

Zunächst ist dem Buch eine sehr interessante Abhandlung des gebürtigen Aedermannsdorfer Historikers Albert Vogt vorangestellt. Er geht auf die Entstehungsgeschichte der Keramikherstellung im Thal ein, stellt die ersten Besitzer und Patrons sowie deren Geschäftstätigkeiten vor, beschreibt die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Thal für den Aufstieg und bildet schliesslich die Gründe für den ersten Niedergang um 1845 ab.

Die Bartschale von Joseph Schärmeli, der von 1825 bis 1863 in Matzendorf lebte und ledig verstorben ist. Fränzi Zwahlen

Marino Maggetti von der Universität Freiburg i.Ü. untersuchte erneut – wie schon in der ersten Publikation von 2000 – die naturwissenschaftlichen Analysen der Matzendorfer Keramik.

Er erklärt auch: Was ist Steingut, was ist Fayence? Er beschreibt die Inhaltsstoffe aus Matzendorf und stellt diese anderen Keramikmanufakturen in der Schweiz und im nahen Ausland gegenüber. Markus Egli untersucht im Buch anhand von noch vorhandenen Gipsformen aus Crémines und Grandval den Bezug zu den Matzendorfer Erzeugnissen.

Dann folgt der Hauptteil des Buches, die detaillierten Beschreibungen der 100 ausgewählten Keramiken von 1798 bis 1845. Darüber hinaus hat der Oltner Archäologe Jonathan Frey die Warenarten, die Dekors sowie die Farbgebung der verschiedenen Scherben untersucht.

Historiker Anton Fluri aus Matzendorf hat, wo möglich, die verschiedenen Namensangaben und -widmungen auf den Tonwaren erforscht und ist so mancher Familiengeschichte nähergekommen. Dies führte auch zu Erkenntnissen über die Absatzkanäle der damaligen Firma.

Autoren sprechen an der Buchvernissage

Anton Fluri erklärte an der Vernissage: «Es wurden nur gesicherte oder zumindest glaubhafte Personenangaben aufgenommen.» Sodass es noch immer einige wichtige Stücke ohne gesicherte Besitzerangaben gibt. Auch die anderen Buchautoren Markus Egli und Marino Maggetti stellten den Buchvernissage-Gästen am Samstag im gut gefüllten Pfarreisaal in Matzendorf in Kurzform ihre Erkenntnisse vor.

Das Keramikmuseum Matzendorf ist an der Kirchstrasse 20 im ehemaligen Pfarrhaus untergebracht. Bruno Kissling

Als Gastredner konnte der Nationalrat und Herbetswiler Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt gewonnen werden. Das Buch sei ein Augenöffner der besonderen Art, meinte er.

Stefan Müller-Altermatt. Bruno Kissling

«Es zeigt verblüffende Zusammenhänge auf und erlaubt Rückschlüsse.»

Die Matzendorfer Chächeli, die ja auf Aedermannsdorfer Boden liegt, sei eine Keimzelle der Solothurner Industrie, fasste Müller-Altermatt zusammen. Und auch wenn heute dieser Industriezweig im Thal verloren gegangen sei, bleibe diese Erkenntnis doch bis heute wertvoll.

«Und noch eine andere Erkenntnis habe ich beim Lesen dieses Buches gewonnen», so der Herbetswiler. «Schon immer gab es im Thal einen Gegenreflex gegenüber Neuem, gegenüber Unbekanntem.» Den Seitenhieb zur Wisent-Diskussion konnte sich Müller-Altermatt als Präsident des Vereins Wisent Thal natürlich nicht verkneifen.

Trotz erster Widerstände hätten sich die Thaler mit diesem neuen Industriezweig angefreundet, ihn später dann gar als den Ihren betrachtet. «Man beachte daher: Neues kann zu eigenem Kulturgut werden. Mut kann Grundlage eines wirtschaftlichen Erfolges sein. Das war schon früher so und ist bis heute so geblieben», schloss der Redner.

100 typische Matzendorfer Keramiken 1798–1845. Hrsg. Freunde der Matzendorfer Keramik, 275 Seiten farbige Fotos im Eigenverlag. Subs.-Preis bis 31.12.2022 Fr. 38.–/danach 58.–. www.matzendorfer-keramik.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen