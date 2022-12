Sanierung Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf: Das Ergebnis

Neueröffnung Vom Bankschalter zur Beratungsbank: So geht die Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf in die Zukunft Nach einer neunmonatigen Umbau- und Sanierungsphase eröffnete die Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf am vergangenen Samstag ihren Hauptsitz an der Goldgasse 16 wieder für die Kundschaft. In der Filiale hat sich einiges verändert. Fränzi Zwahlen-Saner 07.12.2022, 05.00 Uhr

In der sanierten Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf gibt es viel Raum für persönliche Begegnungen und Beratungen. Bruno Kissling

Obwohl das Raiffeisen-Bankgebäude an der Goldgasse in Balsthal von aussen noch immer einen modernen Eindruck hinterliess, war es in verschiedener Hinsicht sanierungsbedürftig geworden. Am 30 Jahre alten Gebäude mussten insbesondere die Fenster, die Lüftungs- und Klimaanlage, die Heizungs- und Sanitäranlagen und die Elektroinstallationen saniert werden.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich die Innenarchitektur an die heutigen Kundenbedürfnisse angepasst. So ist eine moderne «Beratungsbank» entstanden, in welcher viel Raum für persönliche Begegnungen und Beratungen in angenehmer Atmosphäre geschaffen wurde. Auch energetisch ist das Gebäude wieder auf dem neuesten Stand.

Ein Konferenzraum zum Mieten

«Neben den vier Beratungszimmern, die auch grösser geworden sind, gibt es den neu geschaffenen Loungebereich in der Empfangshalle, der zum Ort der Begegnung geworden ist», sagt David Perez, Vorsitzender der Bankleitung. Ein weiteres Highlight der neuen Bank ist der Konferenzraum, welcher neu direkt mit der Bank verbunden ist.

Dieser bietet Platz für bis zu 30 Personen und eignet sich ideal für die Durchführung von Sitzungen oder Workshops von Vereinen, Firmen und anderen Organisationen. «Im Eingangsbereich der Bank ist zudem eine neue 24-Stunden-Zone entstanden, in der rund um die Uhr Bargeldgeschäfte in einer sicheren Umgebung abgewickelt werden können», so Perez weiter. Und wichtig:

«Die Mitarbeitenden stehen den Kunden zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Und für Beratungen sind sie von sieben bis sieben ortsunabhängig erreichbar.»

Vom Bankschalter zur «Stube»

Heute habe der Bedarf nach persönlicher Beratung, wenn es um komplexere, massgeschneiderte Lösungen in Finanzfragen «entlang des gesamten Lebenszyklus» gehe, stark zugenommen, sagt Perez weiter. «Mit der neuen Bank werden wir diesem Bedürfnis gerecht», freut sich der Bankleiter.

«Unsere Bank soll zur ‹Stube› unserer Kundinnen und Kunden in finanziellen Angelegenheiten werden.»

Die Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf verfügt über 6800 Kundinnen und Kunden und 3980 Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Neben dem Hauptsitz betreibt sie drei externe Bancomat-Standorte und beschäftigt 17 Mitarbeitende.