Adrian Widmer, Förster des neuen Forst Dünnerntal

Neuer Zweckverband «Am meisten Sorgen macht mir der Klimawandel» – doch dieser ist nicht die einzige Herausforderung für den neuen Förster im Dünnerntal Förster Adrian Widmer (29) gibt Auskunft über den Zusammenschluss zweier Thaler Forstgemeinschaften zum Forst Dünnerntal, sein Aufgabenspektrum und die Zukunft des Waldes unter dem Klimawandel. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adrian Widmer (29), Förster, wird neu Leiter des neuen Zweckverbandes Forstbetrieb Dünnerntal. Bild: Patrick Lüthy

«Ich bin im Thal angekommen», sagt Förster Adrian Widmer (29), der seit März vergangenen Jahres die Forstgemeinschaft Hinteres Thal leitet. Damals hat er die Nachfolge von Armin Wyss angetreten, der leider rund ein Jahr nach seiner Pensionierung verstorben ist. Zudem beförstert Widmer momentan im Auftragsverhältnis den Forstbetrieb Mittleres Thal.

Er habe sich gut eingelebt und gut einarbeiten können, schildert Widmer weiter. Doch steht er momentan zusammen mit seinem Team vor Veränderungen. Die Körperschaften, welche für die beiden Forstbetriebe Hinteres und Mittleres Thal verantwortlich sind, haben beschlossen, einen neuen, gemeinsamen Zweckverband zu gründen und Adrian Widmer als alleinig verantwortlicher Förster für den Forst Dünnerntal zu beschäftigen. «Es ist ein Vorgehen, welches mir schon in Aussicht gestellt wurde, als ich mich 2020 für die Stelle im hinteren Thal bewarb», ergänzt Widmer. «Das war auch eine Herausforderung, die mich reizte, ins Thal zu kommen und diese Chance zu nutzen. Ich freue mich auf den Betriebsstart von Forst Dünnerntal Anfang 2023.»

Stets begeistert von den Thaler Wäldern

Damit leitet Widmer, der im Aargau wohnt, ab dem nächsten Jahr das mit 3811 Hektaren flächenmässig grösste Forstrevier im Kanton Solothurn. Er schwärmt:

«Jedes Mal, wenn ich am Morgen zu meinem Arbeitsort fahre, und die grossen zusammenhängenden Thaler Wälder sehe, beeindruckt mich das.»

Bevor Widmer ins Thal kam, arbeitete er im Forstbetrieb Jura, welcher die Waldungen der Ortsbürgergemeinden Densbüren, Erlinsbach, Küttigen und Obererlinsbach/SO sowie des Kantons Aargau betreut. Auch dieser war flächenmässig recht gross. «Dennoch gibt es einige Unterschiede, zwischen diesen beiden Arbeitsorten», erläutert Widmer. «Während im Forstbetrieb Jura etliche Drittaufträge wie beispielsweise Gartenholzereien zu erledigen waren, ist es im Thal vorwiegend die Arbeit im Wald.» Derzeit beschäftigt sich Widmer, falls er im Wald unterwegs ist, vorwiegend mit der Holzschlagzeichnung für die nächste Holzerntesaison.

Administrative Arbeit steht jetzt im Vordergrund

Doch gibt es aufgrund der Zusammenlegung der beiden Forstbetriebe noch vieles andere, vor allem Administratives zu erledigen. Reglemente, Versicherungen und jegliche Verträge/Vereinbarungen müssen angepasst werden. Strategien müssen überdacht und umgesetzt werden. «Vieles muss natürlich zunächst auch noch vom Vorstand oder von der Delegiertenversammlung beschlossen werden», erklärt Widmer.

Als sichtbarsten Zeichen der Fusion wird der Forstwerkhof in Laupersdorf einige bauliche Anpassungen im Gebäudeinnern erfahren. «Diesen Umbau verantwortet die Bürgergemeinde Laupersdorf, welcher der Forstwerkhof gehört», erklärt der Förster. Dafür wurde vor kurzem ein Kredit gesprochen. Das Büro der Forstgemeinschaft Hinteres Thal im Herbetswiler Schulhaus wird aufgegeben, der Forstwerkhof in Aedermannsdorf hingegen wird noch als Materialstandort genutzt.

Fachkräftemangel auch bei den Forstberufen

Insgesamt werden neun Mitarbeiter, wovon zwei Lehrlinge, bei Forst Dünnerntal arbeiten. Es werden also alle aktuellen Mitarbeiter weiterbeschäftigt. Widmer führt aus, dass auf das nächste Jahr hin noch ein zusätzlicher Förster voraussichtlich in einem Teilzeitpensum als sein Stellvertreter gesucht wird. Es wird keine einfache Aufgabe sein, jemanden zu finden, denn auch beim Forst herrscht Fachkräftemangel. «Bewerber für die dreijährige Lehre als Forstwart finden wir zwar genug. Das Problem ist aber, dass viele den Beruf danach verlassen.» Denn obwohl heute viele Maschinen die Arbeit erleichtern, sei es doch ein körperlich sehr anstrengender Beruf, so Widmer.

Noch kann er bei Fragen auf den Rat und die Unterstützung von Josef Walpert, dem ehemaligen Förster des Forstbetriebs Mittleres Thal, zählen. «Walpert ist zwar seit diesem Frühling pensioniert, kommt aber immer mal wieder vorbei und schliesst noch Projekte ab».

Von allen Seiten Druck auf den Wald

Heute gibt es vielfältige Ansprüche an den Wald – der Druck auf den Lebensraum Wald nimmt zu. Biker, Wanderer, Jäger, Reiter und nicht zuletzt soll auch der Rohstoff Holz genutzt werden. «Alles unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung», meint Widmer. Derzeit sei man in der glücklichen Lage, dass der Holzpreis sich auf einem akzeptablen Niveau halte. «Ich hoffe, dass das auch noch so bleibt und wir keine starken Schwankungen verzeichnen müssen.» Als weitere Aufgaben nennt Widmer die verschiedenen Naturschutzprojekte, welche die Arbeit im Wald zusätzlich interessant machen.

«Am meisten Sorgen macht mir der Klimawandel», sagt der Dünnerntaler Förster, auf die künftigen Herausforderungen angesprochen. «Auf den Jurahöhen herrscht seit einigen Jahren schon grosse Trockenheit, das beschäftigt uns alle.» Die Hauptbaumarten wie die Buche, Fichte und Tanne leiden sichtlich unter der Trockenheit. Und umso mehr die Bäume leiden, desto anfälliger sind sie für Krankheiten oder Schädlinge und sind beispielsweise dem Borkenkäfer ausgeliefert. «Uns bleibt in Zukunft nichts anderes übrig, als Arten waldbaulich zu fördern, die mit der Trockenheit besser umgehen können.» Widmer zählt die Elsbeere oder den Schneeballblättrigen-Ahorn auf. Auch bei der Holzschlagzeichnung mache er sich jeweils hinsichtlich Klimaverträglichkeit eines Baumes Gedanken. «Im Wald stehen wir also vor jeglichen Herausforderungen, die zu meistern sind».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen