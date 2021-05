Neuendorf Zum wiederholten Mal hats hier «geklöpft» - jetzt analysiert der Kanton die Geschwindigkeiten An der Kreuzung Fridau- und Dorfstrasse passieren immer wieder Unfälle. Im November 2020 mit tödlicher Folge. Anwohner und Gemeinde haben den Kanton bereits 2006 zum Handeln aufgefordert. Rahel Bühler 06.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wochentags, 7.15 Uhr, Morgenverkehr auf der Dorfstrasse eingangs Neuendorf. Manche Automobilisten fahren ins Dorf, viele biegen rechts auf die Fridaustrasse, Richtung Egerkingen, ab. Auf den ersten Blick scheint diese Kreuzung nichts Besonderes zu sein. Erst beim zweiten Hinschauen fallen rote Kerzen und ein kleines Holzkreuz auf.

Diese Kreuzung ist gefährlich. Ein Holzkreuz erinnert an einen tödlichen Unfall. Bruno Kissling

Seit vergangenem November steht das am Strassenrand der Kurve. Damals verunglückte an dieser Stelle ein Motorradfahrer tödlich. Es ist nicht der erste Unfall. Nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn und dem Bundesamt für Strassen gab es an besagter Stelle 2011, 2016, 2017, 2018 weitere Unfälle. Entweder mit Sachschaden (2016) oder Leichtverletzten. 2020 war der schwerste Unfall.

Michael Steiner steht an der Kreuzung. Dem Neuendörfer Gemeinderat, er hat das Planungsressort inne, ist es ernst. Mitte April gab es wieder einen Unfall an besagter Stelle. Eine Automobilistin verletzte sich dabei leicht. Kantonspolizei und Ambulanz waren im Einsatz, wie die Kantonspolizei bestätigt. «Es braucht jetzt Massnahmen. Das ist dem ganzen Gemeinderat ein grosses Anliegen», sagt der Neuendörfer.

Gemeinderat Michael Steiner vor der Kreuzung Fridau- und Dorfstrasse in Neuendorf. Bruno Kissling

An dieser Kreuzung sieht er grundsätzlich zwei Probleme: Erstens fahren die Automobilisten, von Härkingen her kommend, mit 80 Stundenkilometern darüber. Das 60er-Schild kommt erst kurz danach. Zweitens sei der Radius der Fridaustrasse, die auf die Dorfstrasse einmündet, zu eng. Schon kleine Lieferwagen müssen beim Abbiegen auf die Dorfstrasse so weit ausholen, dass sie auf die Gegenfahrbahn gelangen. Das wird auch an diesem Morgen Ende April mehrmals deutlich.

Vorschlag: Das Tempo reduzieren

Der Gemeinderat möchte die Kreuzung sicherer gestalten. Nach mindestens vier Unfällen – und einem Toten – will die Gemeinde nicht länger zusehen. Deshalb schlägt der Gemeinderat vor, das Tempo auf dem gesamten Strassenabschnitt – vom Dorfende Härkingen bis Dorfanfang Neuendorf – von 80 auf 60 Stundenkilometer zu reduzieren.

Das beantragt er in einem Schreiben an das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) von Mitte Februar 2021. Mit dieser Reduktion würde fast kein Zeitverlust entstehen, argumentiert der Rat. Zudem würde die Temporeduktion auch zu einer allgemeinen Verkehrsberuhigung führen, denn auch Fahrradfahrer seien wegen der schmalen Strasse gefährdet.

Tafel wurde versetzt

Dieser Vorschlag ist nicht neu: Bereits 2006 gelangte Anwohner Thomas Müller mit exakt der gleichen Idee an den Gemeinderat. Das sagte er im November 2020 gegenüber dem Regionalfernsehsender Tele M1. Steiner bestätigt den Antrag Müllers. Der Gemeinderat leitete den Brief an den Kanton weiter. 2007 sei dann die Geschwindigkeitstafel versetzt worden, sagt Steiner.

Aber nur vom Neuendörfer Dorfeingang bis vor die besagte Strassengabelung. Über die Kreuzung kann man weiterhin mit 80 fahren. Eine generelle Temporeduzierung lehnte der Kanton ab. Das Erscheinungsbild der Strasse rechtfertige eine Herabsetzung des Tempos nicht, argumentierte der Kanton gemäss Tele M1 .

Ein Strassenbauprojekt liegt übrigens vor: Der Kanton möchte die Hauptstrasse zwischen Härkingen und der Gemeindegrenze von Niederbuchsiten sanieren. Die Pläne lagen im November 2019 öffentlich auf. Noch ist aber eine Einsprache hängig. Natürlich wisse der Gemeinderat von den Plänen des Kantons, sagt Steiner. «Aber bis dahin können wir nicht warten.»

Unfallproblematik bekannt

Dem Kanton ist die Unfallproblematik eingangs Neuendorf bewusst, wie Stefan Gantenbein, stellvertretender Kantonsingenieur sagt. Man habe nun Untersuchungen eingeleitet. Einerseits werden Geschwindigkeitsanalysen gemacht.

«Mit anonymisierten Daten aus Navigationssystemen schauen wir, wie schnell auf dieser Strasse wirklich gefahren wird»

, erklärt Gantenbein.

Diese Anfrage hat der Kanton bereits in Auftrag gegeben. In ein bis zwei Wochen sollten die Daten vorliegen. Zudem will der Kanton auch eine Strassenverkehrsinspektion durchführen. Dabei prüfe man vor Ort, wie schnell gefahren wird, wie gut der Zustand der Strassen oder wie weit man sieht. Wenn die Resultate aus beiden Untersuchungen vorliegen, will Gantenbein sie mit der Gemeinde Neuenhof besprechen. «Das haben wir im Schreiben von vergangener Woche so angekündigt.»

Es ist die Antwort auf den Antrag des Gemeinderats von vergangenem Februar. «Wir verstehen, dass die Gemeinde etwas unternehmen will», sagt Gantenbein. Und: «Wir nehmen die Verkehrssicherheit sehr ernst.»