Fahrplanwechsel sorgt bei Kreisschule Gäu für neue Zeiten

Neuendorf Wegen Fahrplanwechsel ändert die Kreisschule Gäu ihre Unterrichtszeiten – neu beginnen die Lektionen später Der Fahrplanwechsel bringt im Gäu Umstellungen bei den Postauto-Linien: Die Linien 126 und 127 erhalten zum Teil neue Routen. Davon profitiert die Kreisschule Gäu. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 06.12.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor der Kreisschule Gäu in Neuendorf müssen die Schülerinnen und Schüler ab Montag, 13. Dezember, am Mittag weniger lange aufs Postauto warten. Jürg Salvisberg

Das Busangebot im Gäu erfuhr auf das Fahrplanjahr 2019 eine grundlegende Umgestaltung. Dabei bestanden die Kurse des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu (BOGG) mit den Linien 501, 505, 507 und 513 grundsätzlich die Bewährungsprobe.

Anders sieht dies aus Sicht des kantonalen Amtes für Verkehr und Tiefbau (AVT), der Kundschaft und des Leistungserbringers bei den Postauto-Linien aus: Obwohl schon Anpassungen passierten, weisen die im bisherigen Fahrplan von Oensingen nach Olten (Linie 126) respektive Wolfwil (Linie 127) führenden Postauto-Kurse grundsätzliche Defizite auf. Das AVT hält in seinem Bericht zum in der ersten Jahreshälfte erfolgten Mitwirkungsverfahren Folgendes fest:

«Diese Mängel, insbesondere regelmässige grosse Verspätungen mit Anschlussbrüchen, aber auch komplizierte Fahrpläne reduzieren die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs wesentlich und sind nicht weiter tragbar.»

Der für den 12. Dezember 2021 anstehende Fahrplanwechsel soll diese Schwächen nun beheben. Das mit den betroffenen Gemeinden erarbeitete Konzept sieht zwei neue Linien vor: Die Linie 126 führt von Oberbuchsiten über Egerkingen und Neuendorf nach Wolfwil. Tagsüber ist ein durchgehender Halbstundentakt geplant. Der Linienabschnitt zwischen Oensingen und Oberbuchsiten entfällt. Ihm kommt keine Erschliessungsfunktion zu, zudem könnte mit ihm der Halbstundentakt nicht gewährleistet werden. In Oberbuchsiten kann stattdessen auf die Regionalzüge der SBB umgestiegen werden. Die Betriebszeit wird gegenüber dem bisherigen Fahrplan erweitert. Die Busse sollen im Stundentakt auch abends nach 20 Uhr sowie an Sonntagen verkehren.

Die Linie 127 führt von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr im Halbstundentakt von Oensingen über Wolfwil und Boningen nach Aarburg-Oftringen. In Oensingen werden die Haltestellen Post und Bauamt bedient, eine Kompensation für den Wegfall der Linie 126.

Die Linie 126 führt von Oberbuchsiten über Egerkingen und Neuendorf nach Wolfwil. Tagsüber ist ein durchgehender Halbstundentakt geplant. Der Linienabschnitt zwischen Oensingen und Oberbuchsiten entfällt. Jürg Salvisberg

Später aufstehen ab 13. Dezember

Die neuen Kurse decken auch die Schulbedürfnisse weiterhin gut ab. Allerdings hat die Umstellung für die Kreisschule Gäu an den Standorten der Sekundarschule in Neuendorf und Wolfwil eine Anpassung der Unterrichtszeiten zur Folge: So lassen sich Wartezeiten für die total 460 Schülerinnen und Schüler aus den sieben Kreisschulgemeinden sowie die Sek-P-Schülerinnen und -Schüler aus Kestenholz optimieren und die Mittagspausen etwas ausdehnen.

Gemäss dem Vorschlag im AVT-Konzeptbericht startet der Unterricht deshalb in Neuendorf ab dem 13. Dezember statt um 7.25 Uhr erst um 7.40 Uhr. Die Mittagsglocke läutet folglich neu um 11.55 statt um 11.40 Uhr. Dafür findet der Unterricht am Nachmittag erst um 13.40 statt wie bis anhin um 13.15 Uhr seine Fortsetzung. In Wolfwil bleibt der Start am Morgen unverändert bei 7.25 Uhr. Am Nachmittag beginnen die Lektionen aber neu um 13.25 statt 13.10 Uhr.

Silvan Jäggi, Direktor der Kreisschule Gäu, erklärt:

«Die Schülerinnen und Schüler haben ab Montag weiterhin denselben Stundenplan, einfach mit verschobenen Zeiten.»

Schuldirektor Silvan Jäggi. Bruno Kissling

Der spätere Unterrichtsbeginn am Morgen entspricht dabei durchaus wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Umstellung könne in der ersten Woche vielleicht noch zu einer Panne führen, sagt Jäggi, sollte sich aber rasch einspielen. Ein Knackpunkt sei vielleicht die Abfahrtszeit des Busses drei Minuten nach dem Schulende am Mittag, aber da seien die Schülerinnen und Schüler beim Aufbrechen ja jeweils schnell. Die Änderungen stellten in Pandemiezeiten zwar eine zusätzliche Herausforderung dar, doch mit Corona und den repetitiven Tests sei die Schule als Organisation sehr flexibel geworden.

Die Sek Olten passte sich schon an

Für die Kreisschule Gäu beginnt laut Jäggi auch verkehrstechnisch eine Übergangsphase. Wenn die Aufgabe des Standorts Wolfwil im Sommer 2023 erfolge und die Standortkonzentration der Sekundarschule in Neuendorf Tatsache sei, sollten dann ideale Bedingungen möglich werden. In der Zwischenzeit seien die zusätzlichen Schulkurse der Auto Lindemann AG, welche die Kapazitätsengpässe füllen, weiterhin Gold wert.

Bereits auf das neue Schuljahr hin hatte die Sekundarschule Olten im Zusammenhang mit den Umstellungen durch den Fahrplanwechsel ihre Unterrichtszeiten angepasst. Da die neue Postauto-Linie 127 nur noch bis zum Bahnhof Aarburg-Oftringen führt, von wo der Regionalzug nach Olten führt, wäre es für Boninger Schülerinnen und Schüler wegen des Umsteigens unmöglich geworden, über Mittag nach Hause zurückzukehren. Eine um fünf Minuten verlängerte Mittagspause sowie ein Extra-Schulkurs, der sie am Nachmittag direkt nach Olten zurückführt, lösten das Problem.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen