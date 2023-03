Neuendorf Neues Schulhaus der Kreisschule Gäu: Nach dem schwierigen Baustart hat sich die Situation beruhigt Nach einem nervenaufreibenden Projektstart geht es beim Schulhausneubau der Kreisschule Gäu nun gut voran. Das Budget wird allerdings überschritten. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 08.03.2023, 12.00 Uhr

Die Bauarbeiten schreiten voran, bis im Herbst soll das neue Schulhaus fertig sein. Bruno Kissling

Die Erleichterung ist Dominik Studer deutlich anzuhören. «Jetzt sieht man, was es wird», sagt er mit einem Lachen. Er spricht vom neuen Schulhaus «Domus Scientiae» der Kreisschule Gäu, das in Neuendorf entsteht. Im Februar 2022 erfolgte der Spatenstich, seither schreiten die Bauarbeiten voran.

Dominik Studer ist Präsident des Zweckverbands Kreisschule Gäu. Durch seine Funktion ist er eng mit dem Neubau des Schulhauses verbunden, so hat er auch bei der Grundsteinlegung im vergangenen April mitgewirkt. Studer spricht von einem «tollen Anlass», bei dem eine Zeitkapsel in das Fundament eingelassen wurde.

Dominik Studer und Schulhausabwart Daniel von Arx platzierten die Zeitkapsel bei der Grundsteinlegung im April 2022. Bruno Kissling

Doch ansonsten war der Frühling vor einem Jahr eine schwierige Zeit für die Projektverantwortlichen. «Der Horror», sagt Studer. Die Preise für Baumaterialien schossen in die Höhe und es gab massive Lieferverzögerungen. «Wir hatten damals zwei grosse Ziele», so der Verbandspräsident: «den Termin und die Kosten einhalten.» Beides schien auf einen Schlag unmöglich.

Der Umzug erfolgt in den Herbstferien

Umso glücklicher ist Dominik Studer nun über den aktuellen Projektstand. Die anfänglich katastrophale Situation habe sich beruhigt, nun laufe alles wieder nach Plan. Die Gebäudehülle sei dicht und jetzt habe man mit den Innenarbeiten begonnen.

Ursprünglich war die Fertigstellung für Sommer 2023 geplant gewesen, bereits vor einem Jahr wurde der Abschluss aber auf den Herbst verschoben. Der Umzug wird auf die Herbstferien gelegt.

Wie sieht es bei den Kosten aus? Studer sagt:

«Die damals von den Delegierten verabschiedeten 14,5 Millionen Franken für den Neubau werden nun überschritten.»

Aber aufgrund «strikter und einschneidender Massnahmen» würden die Mehrkosten in einem vernünftigen Rahmen bleiben. So verzichte man zum Beispiel auf diverse Kästen in den Gängen. Und im Keller und beim Innenausbau werde mit Gips- statt Holzwänden eine günstigere Lösung umgesetzt.

Auch im Aussenbereich nehmen die Projektverantwortlichen Einsparungen vor: Statt eines neuen Veloständers wird der bestehende laut Studer versetzt, und der ursprünglich geplante Pavillon auf dem Pausenplatz wird nicht realisiert.

Verantwortung den Gemeinden gegenüber

Angesichts der Teuerung und Rohstoffpreiserhöhungen sei der Kostenrahmen im vergangenen Jahr angehoben worden. «Die genauen Kosten können wir natürlich noch nicht abschätzen, das wäre Kaffeesatzlesen», sagt Studer.

Sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich werden diverse Einsparungen vorgenommen. Bruno Kissling

«Wir haben eine Verantwortung den Gemeinden gegenüber», so der Verbandspräsident. Schliesslich sei die finanzielle Lage vielerorts angespannt und es brauche auch ausserhalb der Kreisschule weiteren Schulraum. Das neue Schulhaus «Domus Scientiae» wird gebaut, weil das alte «Carpe Diem» aus allen Nähten platzt und der zweite Standort der Kreisschule in Wolfwil aufgehoben wird.

