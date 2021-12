Budget Neuendorf sieht Minus von 183 000 Franken vor

Neuendorf Neuendorf startet mit einem Minus von 183'000 Franken ins neue Jahr Die erste Gemeindeversammlung unter dem neuen Gemeindepräsidenten Hanspeter Egli ging innerhalb von zwei Stunden über die Bühne. Haupttraktandum war das Budget und der Finanzplan. Rahel Bühler 08.12.2021, 18.26 Uhr

Neuendorfs Budget fürs kommende Jahr sieht ein Defizit von 183'000 Franken vor. Bruno Kissling

An seiner ersten Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident von Neuendorf konnte Hanspeter Egli (FDP) 28 Stimmberechtigte begrüssen. Haupttraktandum der Versammlung vom Dienstagabend war das Budget fürs 2022 und der Finanzplan bis 2026.

Hanspeter Egli, Gemeindepräsident. zvg

Das Budget fürs nächste Jahr sieht ein Defizit von 183'000 Franken vor. «Damit konnten wir das Budget im Vergleich zu jenem von diesem Jahr um 100'000 Franken kürzen», sagte Egli. Die grössten Ausgaben sind auch im nächsten Jahr in den Bereichen Gesundheit und Löhne anzusiedeln: In der Gesundheit betragen die prognostizieren Ausgaben zum Beispiel 308'000 Franken. 2021 betrugen sie noch 295'000 Franken. Nach wie vor unklar sei der mittel- und langfristige Einfluss der Coronapandemie, so Egli.

An den Steuern wird Neuendorf nichts verändern. Sie bleiben bei 118 Prozent für natürliche und juristische Personen. Weil die Gemeinde am Wachsen sei, rechne man mit höheren Steuereinnahmen, so der Gemeindepräsident. Die anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Budget inklusive Steuerfuss ohne Gegenstimme. Auch kritische Wortmeldungen habe es keine gegeben, sagt Egli.

«Es gab lediglich Verständnisfragen.»

Weiter präsentierte die Finanzverwalterin den Finanzplan bis 2026. Er sieht bis dahin weitere Defizite vor. Zum Beispiel eines von 268'000 Franken fürs 2023 oder eines von 313'000 Franken fürs 2024. «Unser Hauptziel ist es, den Finanzhaushalt im Lot zu halten», sagt der FDP-Politiker. Was man nach hinten verschieben könnte, habe man verschoben. Grössere Ausgaben seien aber zum Beispiel die Sanierung der Dorfhalle, für die in den kommenden zwei Jahren eine weitere Tranche ansteht.

Für den Egli war es die erste Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident. Vor der Versammlung sei er nicht nervös gegeben, er habe sich gut vorbereiten können.

Neuendorf plant neue Wasserleitung an der Werdstrasse An der Gemeindeversammlung von Dienstagabend standen denn nicht nur das Budget und der Finanzplan auf der Traktandenliste. Neuendorf plant ausserdem, an der Werdstrasse auf einer Strecke von etwa 300 Metern neue Wasserleitungen einzubauen. Der Souverän genehmigte den Kredit von 800'000 Franken. (rab)