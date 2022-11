Schulhaus-Neubau Fehlender Schulraum: Mit den Containern wurde vorerst eine Lösung für das Schulraumproblem in Neuendorf gefunden Die provisorische Schulraumplanung in Neuendorf gab im Gemeinderat nach dem Nein zum Schulhausneubau noch einiges zu reden. Jetzt soll ein Verpflichtungskredit von 300'000 Franken für eine Containerlösung ins Budget 2023 aufgenommen werden. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch Balsthal musste für mehr Raum für den Kindergarten Container anschaffen. In Neuendorf wird das nun auch geschehen. Bruno Kissling

Bekanntlich haben die Neuendörfer Stimmbürger am 26. September das Budget für ein Schulhaus-Neubauprojekt in der Höhe von 11,3 Millionen Franken verworfen. Am Mittwoch diskutierte der Gemeinderat, wie das grösste Problem, fehlender Schulraum – in erster Linie für den Kindergarten – spätestens ab Schuljahr 2024/25 vorab behoben werden könnte.