Neuendorf: Nun kommt Schwung ins Projekt «Sanierung Dorfstrasse»

Neuendorf Jetzt kommt Schwung ins Projekt «Sanierung Dorfstrasse»: Die Pläne für die neue Bushaltestelle Hardeck liegen auf Seit Jahren planen die Gemeinde Neuendorf und der Kanton die Sanierung der Dorfstrasse. Bisher kam es wegen diverser Einsprachen nicht dazu. Nun liegt der Erschliessungsplan für die Bushaltestelle Hardeck öffentlich auf. Rahel Bühler 26.10.2021

Geplante Strassensanierung bei der Haltestelle Hardeck Süd (rechts der Strasse) in Neuendorf. Patrick Lüthy

Die Dorfstrasse in Neuendorf ist in einem lausigen Zustand: Buckel, Dellen, Löcher prägen die Strasse, die sich auf einer Strecke von mehr als zwei Kilometer durch das Dorf schlängelt. Sie ist schon lang in diesem schlechten Zustand. Deshalb planen Kanton und Gemeinde schon seit längerer Zeit die Sanierung besagter Strasse. Die Strasse soll saniert, die Bushaltestellen behindertengerecht gemacht werden. Diese Pläne lagen im November vor zwei Jahren auf. Geplant war, mit diesen Arbeiten im Herbst 2020 zu beginnen. Einsprachen verhinderten sie bisher aber.

Nun kommt wieder etwas Schwung in das Projekt: Die Einsprachen seien zwar noch nicht abgehandelt, wie der Neuendörfer Gemeindepräsident Hans Peter Egli (FDP) erklärt. Ein Teil des Projekts liegt derzeit öffentlich auf: der Erschliessungsplan für die Bushaltestelle Hardeck Süd. Die Haltestelle liegt an der westlichen Ortsgrenze an der Dorfstrasse und ist somit Teil des Sanierungsprojekts.

Jetzt liegt die Bushaltestelle östlich der Wolfwilerstrasse. Saniert werden muss sie, weil sie nicht behindertengerecht ist. Im ursprünglichen Plan von 2019 blieb die Haltestelle am bisherigen Standort auf der Fahrbahn. Dies sorgte für Kritik in der Bevölkerung: Haltestellen auf der Fahrbahn sorgen für Staus und Verzögerung im Busfahrplan. Durch das Beibehalten der Haltestellen auf der Fahrbahn verhindere man eine Verletzung des geschützten Ortsbildes, lautete das Gegenargument des Kantons.

Der Neubau umfasst auch Landerwerb

Nach Einsprachen gegen diesen Plan suchte man nach neuen Standorten für die Haltestelle. In Frage kamen zwei Parzellen, wie aus dem technischen Bericht des Projekts hervorgeht: eine östlich der bestehenden Haltestelle, eine westlich der Wolfwilerstrasse. «Nach Verhandlungen mit den jeweiligen Eigentümern wurde der Standort westlich des Einlenkers zu der Wolfwilerstrasse im Bereich vor dem Restaurant Hardeck priorisiert.»

In diesem Bereich der Strasse könne nun – unter Einhaltung sämtlicher Gesetze und Vorgaben des Amts für Verkehr und Tiefbau – eine Bushaltebucht erstellt werden.

«Die Haltestelle wird etwas mehr nach Westen verlegt und kann absolut behindertengerecht erstellt werden»,

erklärt Egli. Die jetzige Haltestelle sei unbefriedigend. Die Neue sei sehr gut zu erreichen. Egli spricht von einer Sammelstelle für alle ÖV-Benutzer.

Die Bushaltestelle wird auf dem Land der Elektra Neuendorf gebaut, sie stellt es zur Verfügung. Daneben wird der Kanton und die Gemeinde etwas Land von mehreren Privatpersonen erwerben. Beim alten Standort der Haltestelle kann der Kanton im Gegenzug Land an die ursprünglichen Eigentümer abtreten. Die neue Bucht wird gemäss den aufgelegten Plänen auch ein Buswartehaus und einen Velounterstand umfassen.

Als Folge der neuen Bushaltebucht müssen die Parkplätze des Restaurants Hardeck angepasst werden. Eine Ein- und Ausfahrt des bestehenden Parkplatzes auf die Dorfstrasse wird wegen der neuen Höhenverhältnisse der Randabschlüsse aufgehoben. Die Ein- und Wegfahrt über die Wolfwilerstrasse ist weiterhin gewährleistet und die wegfallenden Parkplätze werden vollumfänglich ersetzt.

Der technische Bericht listet mehrere Vorteile für den Standort westlich des Restaurants auf:

behindertengerechte Umsetzung

optimale Platzierung von Buswartehaus und Velounterstand

komfortable Platzverhältnisse für Schüler der Kreisschule Gäu

keine Konfliktpunkte mit bestehenden Ein- und Ausfahrten

Die neue Bushaltestelle kostet rund 220'000 Franken

Der Bau der Bushaltebucht – inklusive Landerwerb – beläuft sich gemäss technischem Bericht auf rund 220'000 Franken. Der Kanton werde diese Kosten tragen, sagt der Gemeindepräsident.

Die Pläne liegen noch bis 9. November öffentlich auf. Im Frühling 2022 ist die Genehmigung des Erschliessungsplans durch den Regierungsrat vorgesehen. Im Sommer 2022 soll mit dem Bau der Bushaltebucht begonnnen werden. Sie soll Ende 2025 fertiggestellt sein. Was dann noch folgt, ist der Deckbelag. Ziel sei denn auch, die Bushaltestelle mit der Sanierung der Dorfstrasse auszuführen, sagt Egli.

Öffentliche Auflage: Noch bis 9. November liegen die Unterlagen auf der Gemeindeverwaltung Neuendorf und beim Kreisbauamt II in Wangen bei Olten öffentlich auf.