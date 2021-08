Neue Erfahrungen In Neuendorf lernen Kinder durch den Ferienpass den Wald besser kennen Der Ferienpass Neuendorf bietet Primarschülern in der letzten Ferienwoche viel Abwechslung. Zum Beispiel neue Erfahrungen im Wald.

Lavinia Scioli 12.08.2021, 05.00 Uhr

Sehen, riechen, schmecken: Die Teilnehmenden vom Ferienpass finden heraus, welche Waldpflanzen essbar sind. Bruno Kissling

«Die Kinder haben es verdient. Sie mussten so viel zurückstecken», sagt Irene Kläy, eine der sieben Organisatorinnen des Ferienpasses Neuendorf. Denn im vergangenen Sommer konnte der Ferienpass aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden. Diesmal haben sich 80 Neuendörfer Primarschüler angemeldet. Neben dem Schutzkonzept und den Hygienevorschriften haben die Organisatorinnen den Ferienpass auch etwas umgestalten müssen. Fast alle der 34 Kurse werden in Neuendorf selbst angeboten und das Programm findet ausschliesslich draussen statt. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet.

«Die Kinder freuen sich immer auf den Ferienpass»,

erklärt Kläy. Dies ist auch spürbar, als die 15 Kinder geduldig vor dem Wald auf ihren Kursbeginn warten. Daniela Ludwig und Brigitte Teuscher von «Mondfeuer» leiten den Kurs. Beide beschäftigen sich mit Kräutern, Bäumen und Tieren. Im Kräuterkunde-Kurs sollen die Kinder mehr über Kräuter lernen. Zum Beispiel, welche gegessen werden dürfen und welche nicht. Lenya hat sich für diesen Kurs entschieden, weil «er spannend ist und man lernt, was gegessen werden kann». Auch Melis merkt an, es sei wichtig, zu wissen, was denn wirklich essbar ist und was nicht.

Ahornblätter sind essbar, Efeu hingegen nicht

Gleich beim Waldrand liegen unter einem Tuch versteckt Blätter. Jedes Kind soll sich durch Fühlen und Herantasten für ein Blatt entscheiden. Auf die Frage, ob denn ein Ahornblatt essbar ist, erklingen leise «Nein»-Stimmen und die Köpfe werden geschüttelt. Doch, die Blätter sind essbar.

Auf dem Waldboden finden viele Tiere ihre Nahrung. Auch die Kinder suchen danach. Bruno Kissling

Wie verhalten sich Eichhörnchen, Fuchs, Maus und Vogel in der Natur? Welche Nahrung brauchen diese Waldbewohner? Diesen Fragen gehen die Kinder auch nach. Der Boden wird nach Nahrung untersucht und es wird auf Bäume geklettert.

Ahorn, Klee, Moos, Tannzapfen für den Tee

Aus gesammelten und essbaren Blättern werden Tees zubereitet. Ahorn, Klee und Waldbeeren kommen in einen ersten Tee. Für einen Weiteren braucht es Moos und Tannzapfen: «Ja, ich habe Tannzapfen. Mehr als genug für meinen Eichhörnchenvorrat», sagt Lenya. Der Tee muss nun ziehen.

Unterhalb eines Hügels bauen die Kinder ein Haus. Rinde, Farn und Äste werden dafür verwendet. Durch eine Steinschlagsimulation sollen die Primarschüler erkennen, dass ein Wald auch vor Lawinen schützt.

Bevor der selbstgemachte Tee probiert wird, dürfen die Schüler auf Kärtchen ein Bild gestalten. Dafür werden Blüten, Beeren und Blätter verwendet. Wie schnell die Kinder lernen, zeigt sich, als Leroy auf das Efeu weist und meint: «Das ist giftig». In einem Kreis versammeln sich anschliessend alle Primarschüler und bestaunen gegenseitig die kreierten Bilder.

Zuerst am Tee riechen, dann probieren

Etwas zurückhaltend machen sich Stimmen laut, dass der Tee nach Wald, Tanne und Ahorn riechen würde. Im Mund ist er süss und gar nicht so ungeniessbar, wie zuerst gedacht wurde. Denn «Bäume sind Schleckmäuler und haben Zucker», erklärt Ludwig. Auf die verteilten Butterbrote können Waldmeister, Klee, Holunder- oder Erdbeerblätter gelegt werden.

Der Ferienpass in Neuendorf zeichnet sich durch sein ausgewogenes Programm aus. Von sportlichen Aktivitäten, über Bastelangebote bis hin zur Kräuterkunde. Für Amélie ist die Ferienpasswoche ein schöner Abschluss der Sommerferien.