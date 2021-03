Neuendorf Gemeinde braucht mehr Schulzimmer - zieht die Verwaltung deshalb in das Volg-Gebäude? Der Neuendörfer Gemeinderat will mehr Schulraum schaffen und die Bushaltestellen im Dorf richtig platzieren. 16.03.2021, 17.25 Uhr

Wird die Gemeindeverwaltung einst oberhalb des Volg-Ladens liegen? Über diese Idee diskutiert der Neuendörfer Gemeinderat wieder.

Bruno Kissling

Die Bevölkerungszahl von Neuendorf nimmt in den letzten Jahren laufend zu und damit ver-bunden steigt die Schülerzahl. «Allein von August bis Dezember 2020 verzeichnete die Primarschule fünf neu eintretende Schüler, von Januar bis April 2021 werden weitere 13 Schulkinder zuziehen, welche in die bestehenden Klassen zugeteilt werden müssen. Mit der steigenden Zahl der Kinder benötigen Kindergarten und Primarschule ebenfalls zusätzlichen Schulraum», schreibt der Gemeinderat in einem Medienbericht.