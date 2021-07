Planung neues Pfarreiheim Neuendorf

Neuendorf Die Planung des Pfarreiheims startet jetzt Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Neuendorf macht den nächsten Schritt für ein neues Gemeinschaftsgebäude. Fränzi Zwahlen 02.07.2021, 05.00 Uhr

Auf diesem Grundstück soll das neue Pfarreiheim der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Neuendorf südlich der Kirche und Friedhof. Bruno Kissling

Vor wenigen Tagen hielt die römisch-katholische Kirchgemeinde Neuendorf ihre Rechnungsgemeindeversammlung 2020 ab. Dort informierte der Kirchgemeinderat über den Stand in Sachen Neubau Pfarreiheim. «Schon seit vielen Jahren werden Rückstellungen für die Realisierung eines solchen öffentlichen Gebäudes gebildet», erklärt Beat Klauenbösch, Ressortleiter Bau im Kirchgemeinderat.

«Im vergangenen März konnte die Machbarkeitsstudie für das Pfarreiheim abgeschlossen werden. Jetzt hat die Gemeindeversammlung zugestimmt, das ordentliche Submissionsverfahren für diesen Bau zu starten. Wir vergeben einen Studienauftrag im Einladungsverfahren und starten dann mit einem der Studienvorschläge das Vorprojekt»,

so Klauenbösch. Der Rat hat der Kirchgemeindeversammlung einen Kredit von 130'000 Franken für den Studienauftrag und das Vorprojekt beantragt, welcher die Anwesenden auch genehmigten.

Ein Saal dieser Grösse fehlt in Neuendorf

Beat Klauenbösch stellte das Raumprogramm für den geplanten Studienauftrag vor. «Als zentrales Element ist ein Saal für rund 120 Personen vorgesehen. Dazu soll eine multifunktionale Bühne als Saalerweiterung oder auch als eigener Raum nutzbar, eine Küche, ein Sitzungszimmer und ein weiterer grösserer Raum der auch als Bastelraum genutzt werden kann, realisiert werden.»

Die Räumlichkeiten sollten in erster Linie pfarreiinternen Anlässe und kirchennahen Aktivitäten zur Verfügung stehen, heisst es weiter. «Wenn es terminlich möglich ist, sollen aber auch die Dorfvereine die Möglichkeit haben, den Saal für ihre Anlässe zu nutzen», so Klauenbösch. «In Neuendorf fehlt seit der Schliessung des Restaurant Kreuz - und auch schon länger - ein öffentlicher Raum in dieser Grösse», setzt Klauenbösch hinzu. Zwar habe man verschiedene Objekte im Dorf, die eventuell umgebaut werden könnten, auch noch in Betracht gezogen, doch ein Neubau habe sich als die sinnvollste Variante gezeigt. Insgesamt sollen die Kosten des Baues rund 2,3 Mio Franken betragen. «Wir haben seit einiger Zeit einen speziellen Fonds dafür eingerichtet, der inzwischen 1,16 Mio. Franken aufweist», informiert der Ressortleiter Bau.

Zum zeitlichen Ablauf sagt er: «Ende Jahr wird der Studienauftrag beendet sein und die Baukommission wird zusammen mit externen Fachjuroren das Gewinnerprojekt auswählen. Nach einer Ausarbeitungsphase wird das Vorprojekt im April 2022 fertiggestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt. An der Rechnungsgemeindeversammlung vom Juni 2022 soll dann der Baukredit gesprochen werden.» Läuft alles gut, könnte im Frühling des Jahres 2024 das neue Haus eingeweiht werden, glaubt Klauenbösch. «Das vorgesehene Grundstück südlich der Kirche liegt in der Zone für öffentliche Bauten und ist für ein solches Vorhaben bestens geeignet.»

Rechnung 2020 und der neue Kirchgemeinderat

Die Rechnung 2020 der Kirchgemeinde schliesst mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von 28'000 Franken ab. Dies bei einem Aufwand von 521'880 Franken und einem Ertrag von 550'080 Franken. Die Netto-Investitionen «Renovation St.Stephanskapelle» und «Pfarreiheim» von 57'310 Franken wurden mit 4711 Franken abgeschrieben. In der Rechnung enthalten ist auch ein Gutachten bezüglich Zustand des Kirchturmes. Mit 60'000 Franken wird die Vorfinanzierung des Pfarreiheimfonds geäufnet. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses beträgt neu 387'215 Franken. Die Rechnung und die Zuweisungen wurden von der Versammlung ohne Wortmeldungen gutgeheissen. Der Kirchgemeinderat setzt sich für die kommende Legislatur zusammen aus: Ursula Lötscher, Präsidentin; Helene Rudolf (neu); Esther von Arx; Mathias von Arx und Beat Klauenbösch. Ohne Stimmrecht: Beatrice Emmenegger, Vertreterin Seelsorge; Paul Stöckli, Finanzverwalter; Kirchgemeindeschreiberin Regula Ammann.