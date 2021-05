Rolf Kissling «Die Kontakte werde ich vermissen»: Neuendorfs Gemeindepräsident blickt auf seine achtjährige Amtszeit zurück Rolf Kissling (FDP) gibt das Amt des Gemeindepräsidenten von Neuendorf per Ende der aktuellen Legislatur ab. Was ist ihm in den acht Jahren gelungen? Was weniger? Das Abschiedsinterview. Rahel Bühler 13.05.2021, 05.00 Uhr

Noch bis Ende August ist das Gemeindehaus Neuendorf einer der Arbeitsplätze von Rolf Kissling. Bruno Kissling

Rolf Kissling, wir sitzen im Gemeinderatszimmer der Gemeindeverwaltung Neuendorf. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Raum?

Rolf Kissling: Unzählige Sitzungen haben hier drin stattgefunden. Darunter solche mit dem Gemeinderat oder dem Kanton.

Wieso hören Sie als Gemeindepräsident von Neuendorf auf?

Ich war nun über 30 Jahre in der Politik aktiv. Davon je acht Jahre als Kantonsrat und als Gemeindepräsident. Es braucht jetzt frischen Wind.

Wann haben Sie diesen Entscheid gefällt?

Nach der ersten Amtsperiode wusste ich: Ich wollte noch eine Periode weitermachen. Aber in der zweiten Legislatur wurde mir klar, dass ich danach wieder Veränderungen anstrebe. Definitiv entschlossen habe ich mich vor etwa zwei Jahren.

Ist Ihnen dieser Entscheid schwer gefallen?

Einerseits gibt es Dinge, die ich vermissen werde: Die regelmässigen Kontakte auf Gemeindeebene, aber auch mit Funktionären der Gäuer Gemeinden und der Kantonsbehörden. Andererseits freue ich mich, wieder mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Und ich weiss: Ich hinterlasse meinem Nachfolger eine gut aufgestellte, kompetente Gemeindeverwaltung.

Zur Person Rolf Kissling ist 61 Jahre alt, verheiratet und von Beruf Anwalt und Notar. Er war acht Jahre lang für die FDP der Gemeinderatspräsident von Neuendorf. In seiner Freizeit fährt er gerne Ski und macht Musik.

Was ist Ihnen aus Ihrer Amtszeit besonders in Erinnerung geblieben?

Auch wenn ich lange studiere, gibt es nichts, das ich hier hervorheben könnte (lacht). Es waren viele einzelne Dinge, die mir geblieben sind. Zum Beispiel das aufwändige Verfahren zur Erschliessung der Kiesgrube. Oder auch gesellschaftliche Anlässe: Weil wir eine grosse Dorfhalle haben, gab es immer wieder grössere Events. Zum Beispiel ein Jubiläum der eidgenössischen Schwingerveteranen. Da ist man als Gemeindepräsident dabei. Solch grosse Events waren schon sehr eindrücklich.

Was ist Ihnen in Ihrer Amtszeit gelungen?

Zum einen die Neuorganisation der Gemeindeverwaltung und der technischen Dienste. Beide Organisationsformen waren reformbedürftig. Also haben wir – mit professioneller Begleitung – die Gemeindeordnung durchleuchtet und neu aufgestellt. Heute funktioniert alles. Ich kann mich darauf verlassen, dass in den einzelnen Bereichen qualitativ gut gearbeitet wird. Der zweite Punkt sind die Finanzen. Wir liefen vor acht Jahren die Gefahr, unter Kantonsverwaltung zu gelangen. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen waren damals um fast die Hälfte eingebrochen, weil mehrere Firmen weggezogen sind. Als Konsequenz mussten wir den Steuerfuss von 100 auf 118 Prozent anheben.

Wie verlief die Abstimmung damals?

Ich hätte nie gedacht, dass die Leute die Erhöhung mit über 80 Prozent annehmen. Ich hätte mit härteren Diskussionen gerechnet. Aber die Stimmbevölkerung hat sich überzeugen lassen: Ohne die Steuererhöhung wäre es schlimmer gekommen.

Was ist Ihnen denn nicht gelungen?

Den Steuerfuss wieder zu senken. Vor der Coronapandemie wollten wir die Diskussionen darüber wieder starten. Momentan sind sie sistiert. Heute weiss man einfach noch nicht, welche Auswirkungen die Pandemie haben wird.

Wie hat sich Neuendorf in den vergangenen Jahren entwickelt?

Wir hatten, insbesondere durch mehrere Grossüberbauungen, eine enorme Wohnbautätigkeit. So ist die Einwohnerzahl während meiner Amtszeit um 15 Prozent auf 2278 gewachsen.

Vor acht Jahren sind ein paar Unternehmen weggezogen. Hat sich die Lage in der Zwischenzeit etwas erholt?

Nicht wirklich. Wir haben fast kein Bauland für Industriebetriebe mehr. Neuansiedlungen sind nicht mehr möglich. Ausser, es können verlassene Industriegebäude neu besetzt werden. Es gibt aber zum Glück auch länger bestehende Unternehmen und ein paar Neuzugänge, die sich gut entwickeln.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger, Hans Peter Egli?

Er ist ein langjähriger Politfuchs, seit Jahrzehnten in der Ortspolitik aktiv, war schon zwei Amtsperioden im Gemeinderat. Ich wünsche ihm spannende und positive Entwicklungen in allen Geschäftsbereichen. Und vor allem, dass die kollegiale und konstruktive Stimmung, die wir im Gemeinderat und überhaupt unter den Gemeindebehörden pflegen, weiterbestehen wird.

Wenn sich niemand als Gemeindepräsident zur Verfügung gestellt hätte, hätten Sie es gemacht?

Ich habe immer gesagt, ich werde nicht davonlaufen, falls sich niemand meldet. Ich hätte notfalls schon noch ein, zwei Jahre weitergemacht. Aber ich bin froh, hat sich jemand gefunden.

Was steht in Neuendorf in den nächsten Jahren an?

Bei der Ortsplanungsrevision geht es nun ans Eingemachte: Die Nutzungsplanung muss noch unter Dach und Fach gebracht werden. Zudem wird ein zusätzliches Kreisschulhaus gebaut. Der Gestaltungsplan liegt beim Regierungsrat zur Genehmigung. Dann folgen Baugesuch und Umsetzung. Es ist zwar ein regionales Projekt, aber weil Neuendorf die Standortgemeinde ist, wird der neue Gemeindepräsident oft damit konfrontiert werden.

Visualisierung des künftigen Kreisschulhauses in Neuendorf. zvg

Zudem werden wir an der Primarschule bald mehr Platz brauchen. Die Lösung liegt bereits vor: Die Gemeindeverwaltung wird voraussichtlich in das Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank ziehen. Dann bietet das jetzige Verwaltungsgebäude Raum für acht Schulzimmer. Ein Grossprojekt ist auch die Totalsanierung der Dorfstrasse. Damit will der Kanton etwa Mitte 2022 beginnen.

Sie haben diese Projekte schon längere Zeit begleitet. Fällt es ihnen einfach, diese loszulassen?

Bei gewissen Sachen hätte ich gerne weiterhin mitgeredet. Vor allem bei der Erweiterung der Primarschule. Auch die Sanierung der Dorfstrasse ist ein sehr spannendes Projekt. Die Projekte sind auf gutem Weg. Hans Peter Egli ist schon seit Jahren in der Planungskommission. Er kennt die Themen sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass die Projekte im geplanten Rahmen weiterlaufen.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach Ihrer Amtszeit?

Ich werde noch einige Jahre in meiner Haupttätigkeit als Rechtsanwalt und Notar engagiert sein und habe auch Mandate in Verwaltungsräten, Wirtschaftsverbänden und Stiftungen. Früher habe ich viel Sport getrieben und spielte auch Saxofon und Querflöte. Daneben habe ich auch Bilder gemalt. Ich freue mich, nun hoffentlich wieder etwas mehr Zeit für die sportlichen und musischen Bereiche zu finden.