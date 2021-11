Heinz und Monika Wyss schliessen ihre Metzgerei in Neuendorf

Neuendorf «Das Privatleben kam schon zu kurz»: Nach knapp 30 Jahren schliessen Heinz und Monika Wyss ihre Metzgerei in Neuendorf 1993 übernahmen Heinz und Monika Wyss aus Kappel die Metzgerei in Neuendorf. Seither produzierten sie 25 Tonnen Würste im Jahr. Am 27. November stehen die beiden zum letzten Mal hinter der Fleischtheke. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 27. November stehen Monika (rechts) und Heinz Wyss zum letzten Mal hinter der Theke von ihrer Metzgerei. Auch Tochter Daniela Eng hilft im Laden aus. Bruno Kissling

«Frische Kalbsleber», «Bratwürste, Rauchwürste», «Infolge Schliessung: Billig Geschirr, Besteck, Körbe». Die schwarzen Schiefertafeln stehen fast nebeneinander. Die einen werben für aktuelle Produkte. Die dritte kündigt die Schliessung eines langjährigen Betriebs an. 1993 haben Heinz und Monika Wyss aus Kappel die Metzgerei an der Dorfstrasse in Neuendorf übernommen. Am 27. November stehen die beiden zum letzten Mal hinter der Fleischtheke.

«Einmal ist es Zeit, aufzuhören.»

Das sagt Monika Wyss am Tisch in der Küche hinter dem Verkaufsladen. Einerseits sind Monika und Heinz Wyss bereits pensioniert. Andererseits läuft der Pachtvertrag, den sie 2019 um zwei Jahre verlängert hatten, Ende 2021 aus. Ein guter Zeitpunkt für einen Schlussstrich also.

Qualitätswettbewerbe als Kundenmagnet

Missen wollen sie die 28 Jahre aber nicht. Wenn man es genau nimmt, sind es gar 44 Jahre: Dann begann der gelernte Metzger in der damaligen Metzgerei zu arbeiten. 1993 sei sein damaliger Chef dann auf ihn zugekommen und Wyss pachtete den Laden fortan.

«Wir hatten viel Erfolg», sagt Heinz Wyss, an die Küchenzeile angelehnt. Der Start sei zwar schwierig gewesen, weil die Metzgerei finanziell nicht auf guten Beinen stand. Auch habe sie nicht mehr viele Kunden gehabt. Nach und nach haben sie sie wieder aufgebaut. Dabei geholfen hätten Qualitätswettbewerbe: «Ich habe regelmässig an diesen Wettbewerben mitgemacht und viele Auszeichnungen gewonnen.»

Der Metzgermeisterverband organisiert diese Wettbewerbe regelmässig. Es geht jeweils darum, welcher Metzger die besten Schweinswürste, Bratwürste oder Schwartenmägen macht. «Ich habe schon ein paar Medaillen gewonnen», sagt der gelernte Metzger, steht auf, verlässt die Küche, kehrt zurück und verkündet:

«23 Medaillen, zehn goldene.»

Einige der Auszeichnungen schmücken die Wand hinter der Theke im Verkaufsladen.

Auch durch diese Qualitätswettbewerbe hätten den Umsatz Jahr für Jahr steigern können, sagt Heinz Wyss. «So haben die Leute gesehen, dass das ‹verhebt›, was wir machen.» Monika Wyss, am Küchentisch sitzend, nickt. Auch Tochter Daniela Eng ist beim Gespräch dabei.

Seine schönste Erinnerung sei an die Zeit, als der Laden plötzlich angefangen habe, zu rentieren, so der zweifache Vater. «Zwei bis drei Personen, die bedienen, haben dann an einem Samstag plötzlich nicht mehr gereicht.» Über all die Jahre seien Wurstwaren stets besonders gefragt gewesen. Und Grillladen im Sommer. Pro Jahr hat der gelernte Metzger 25 Tonnen Würste produziert.

Der Erfolg hatte aber auch seinen Preis. Heinz Wyss sagt:

«Durch die vielen Präsenzzeiten kam das Privatleben schon zu kurz.»

Auch in den Ferien seien sie zwei, drei Tage pro Woche im Laden gestanden. Die Arbeit sei auch immer hektischer geworden in den vergangenen Jahren. Frau und Tochter nicken zustimmend.

Besonders beliebt seien Würste gewesen – über all die Jahre, erzählt Familie Wyss. Bruno Kissling

Bis vor Beginn der Coronapandemie betrieb die Familie auch einen Partyservice. Das Zusammenstellen der kalten Platten war die Spezialität von Monika Wyss. «Da konnte ich kreativ sein», sagt die gelernte kaufmännische Angestellte. Sie habe auch immer den Kontakt mit den Kunden und den Lieferanten geschätzt.

«Das wird schon fehlen.»

Bis 27. November gäbe es viel zu tun: «Viele Kunden wollen noch Würste. Oder Fondue chinoise für Weihnachten», sagt Heinz Wyss. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge würden sie den Laden aufgeben, sagt Monika Wyss. Bis Ende Jahr sei noch Aufräumen angesagt. Der Grossteil des Inventars ist bereits verkauft.

Und ab Januar? Dann werden sie erst mal nichts machen, sind sich die beiden einig. Oder reisen gehen oder auf die Grosskinder aufpassen.