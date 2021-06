Neuendorf Abtretender Gemeindepräsident stellt an seiner letzten Versammlung eine positive Rechnung vor Nach acht Jahren tritt Rolf Kissling als Gemeindepräsident von Neuendorf zurück. Am Dienstagabend führt er durch seine letzte Gemeindeversammlung. Die Stimmberechtigten nehmen alle Vorlagen an. Rahel Bühler 09.06.2021, 11.19 Uhr

An der Rechnungsgemeindeversammlug in Neuendorf nehmen am Dienstagabend 24 Stimmberechtigte teil. Bruno Kissling

Der Gemeinderat könne ein «höchst erfreuliches Ergebnis» präsentieren, sagt Rolf Kissling, FDP-Gemeindepräsident von Neuendorf, am Dienstagabend vor 24 Stimmberechtigten. Er eröffnet seine letzte Versammlung just in dem Moment, als ein heftiger Platzregen das 2278-Einwohner-Dorf heimsucht.