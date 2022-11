Matzendorf will Schulleitung mit Nachbardörfer zusammenschliessen

Neue Wege Schulleitung für vier Gemeinden gesucht: So will Matzendorf mit den umliegenden Schulen zusammenarbeiten An der Primarschule Matzendorf fehlt die Schulleitung. Die Schulleiterin von Welschenrohr-Gänsbrunnen und Aedermannsdorf-Herbetswil wird nächstes Jahr kürzertreten. Deshalb planen die Gemeinden, eine gemeinsame Schulleitung zu installieren. Dabei gibt es aber auch Gefahren. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Matzendorf – im Bild das Primarschulhaus – sucht schon wieder nach einer neuen Schulleitung für die Primarschule. Bruno Kissling

Matzendorf sucht innerhalb eines Jahres schon zum zweiten Mal eine neue Schulleiterin oder Schulleiter für die Primarschule. Die Stelleninhaberin trat per Ende Juni aus persönlichen Gründen zurück. Sie war nur drei Monate in Matzendorf. Kuno Fluri, der die Schule schon vorher übergangsmässig geleitet hatte, wird bis mindestens Ende Jahr im Amt bleiben. Dieses Mal will Matzendorf bei der Suche neue Wege gehen. Doch dazu später.

Wechseln wir den Schauplatz: Im nächsten Sommer wird die Schulleiterin von Welschenrohr-Gänsbrunnen, Katharina von Burg, ihr Amt abgeben. Ein Jahr wird sie allerdings weiterhin als Lehrerin tätig sein, ehe sie in Pension geht.

Seit 2007 leitet sie auch die Schule Aedermannsdorf-Herbetswil, die seit dem gleichen Jahr zusammengeschlossen sind. Fusioniert sind die Schulen aber nicht, sie teilen sich nur die Schulleitung.

Kleine Pensen sind schwer zu besetzen

Matzendorfs Gemeindepräsident Marcel Allemann. Liliane Holdener

Nun möchte man dieses Modell auf eine weitere Gemeinde ausdehnen: Matzendorf. Ausschlaggebend dafür sei die Demission ihrer Schulleiterin gewesen, schaut Gemeindepräsident Marcel Allemann zurück. Da sei der Gemeinderat über die Bücher gegangen und habe sich die Frage gestellt, ob eine so kleine Gemeinde wie Matzendorf überhaupt noch eine eigene Schulleitung haben kann.

Denn das Pensum ist mit 40 Prozent tief. Schon bei der Suche vor einem Jahr war ein geeigneter Kandidat deswegen abgesprungen. Allemann:

«Kleine Teilzeitpensen gehören der Vergangenheit an.»

Im Frühsommer habe Allemann schliesslich den Kontakt mit den Gemeindepräsidenten von Welschenrohr-Gänsbrunnen, Herbetswil und Aedermannsdorf gesucht und ihnen von der Idee, eine gemeinsame Schulleitung zu bilden, berichtet. Er ist überzeugt:

«Schulleiter zu finden, ist nicht einfach. Wenn die vier Gemeinden eine gemeinsame Leitung bilden, können wir bessere Pensen anbieten.»

Stefan Müller-Altermatt, der Gemeindepräsident von Herbetswil. Bruno Kissling

Die anderen Gemeindepräsidenten waren gleicher Meinung. Herbetswils Stefan Müller-Altermatt sagt: «Der Leidensdruck hat uns zusammengeführt.» Laut Aedermansdorfs Bruno Born ist eine gemeinsame Schulleitung im Interesse von allen. Also verfolgte man die Idee weiter.

Keine Schulleitung vor Ort, dafür eine Schule

Nach zwei Treffen mit den Amtskollegen engagierte man Christoph Dobler, der sich auf die Rekrutierung von Schulleitern spezialisiert hat und schon für Balsthal tätig war.

Seit Anfang November ist die Stelle ausgeschrieben. Gesucht wird ein Schulleiter oder eine Schulleiterin in einem Pensum von 70 bis 80 Prozent. Weil dieses Pensum nicht ausreichen wird, soll die Stelle mit einem Co-Schulleiter in einem Pensum von 40 bis 50 Prozent ergänzt werden. Der künftige Stelleninhaber wird bei der Auswahl mitreden können.

Beide Personen werden von der Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen angestellt sein. Die anderen drei Gemeinden kaufen die Leistung ein. Sie bezahlen nach Schüler- und Klassenzahlen sowie Arbeitsaufwand.

Wo die künftigen Schulleiter ihre Büros haben werden, ist laut Allemann noch unklar. Sicher ist aber: Sie werden hin- und herpendeln müssen. Die Präsenz an den drei Schulen sei denn auch eine der grössten Herausforderungen des neuen Schulmodells: Wie organisiert sich die neue Leitung, dass sie an den vier Standorten präsent ist und keiner zu kurz kommt. Deshalb werde eine klare Kommunikation sehr wichtig sein, folgert Allemann. Es müssten gut organisierte, extrovertierte Personen sein.

Theres Brunner, Gemeindepräsidentin von Welschenrohr-Gänsbrunnen. Patrick Lüthy

Welschenrohr-Gänsbrunnens Gemeindepräsidentin Theres Brunner berichtet, die bisherige Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert. Müller-Altermatt bestätigt dies. Der Nachteil sei hingegen die geringe Präsenz: Da die Schulleiterin in Welschenrohr angestellt ist, sei sie weniger in Herbetswil und Aedermannsdorf gewesen. Das werde auch mit der Neuausrichtung der Zusammenarbeit so sein.

«Das ist der Preis, den wir bezahlen, wenn wir eine Schule im Dorf haben wollen.»

Gäbe es im Dorf eine eigene Schule, aber keine Schulleitung, müssten die Kinder den Unterricht trotzdem woanders besuchen. Eine eigene Schule zu haben, erachtet Müller-Altermatt als wichtigen Standortfaktor:

«Wenn eine junge Familie sich wegen eines möglichen Umzugs erkundigt, ist eine der ersten Fragen meist jene des Schulstandorts.»

Deshalb habe man sich für eine zentrale Schulleitung, aber eigene Schulstandorte entschieden.

Der Platz im Primarschulhaus in Matzendorf wird langsam knapp. Bruno Kissling

Derzeit laufe das Bewerbungsverfahren. Allemann hofft, bis Ende Januar den Posten mit dem grösseren Pensum besetzt zu haben. Die Person soll per 1. August beginnen.

Ob die drei Schulen einst einen Zweckverband, wie es zum Beispiel die Kreisschule Thal vormacht, eingehen werden, sei ebenfalls noch unklar. Derzeit wolle man die lose Zusammenarbeit ohne Rechtsform beibehalten und schauen, wo sie funktioniert, so Allemann.

