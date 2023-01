Neue Strukturen im Thal Welschenrohr hat eine neue Schulleiterin gewählt – sie wird für vier Gemeinden tätig sein Die Primarschulen von Welschenrohr-Gänsbrunnen, Aedermannsdorf-Herbetswil und Matzendorf führen eine gemeinsame Schulleitung ein. Für diese Stelle hat der Gemeinderat Welschenrohr-Gänsbrunnen Romana Schenk gewählt. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 11.01.2023, 16.20 Uhr

Blick auf die Schulanlagen in Welschenrohr. Bruno Kissling

Landauf, landab werden händeringend Schulleiterinnen und Schulleiter gesucht. Die Gemeinde Matzendorf musste sich innerhalb eines Jahres sogar mit zwei Demissionen beschäftigen. Deshalb kam die Idee zu Stande, sich die Leitung der Primarschule mit Welschenrohr-Gänsbrunnen und Aedermannsdorf-Herbetswil künftig zu teilen.

Im vergangenen November wurde die Stelle ausgeschrieben: «Zukünftig werden unter einer gemeinsamen Schulleitung zirka 300 Schülerinnen und Schüler im Zyklus 1 und 2 die Schulen besuchen. Für eine erfahrene Schulleitungsperson bietet sich hier die ausserordentliche Chance, die neuen Strukturen aufzubauen und die ‹neue› Schule professionell in die Zukunft zu führen», hiess es im Stelleninserat.

Romana Schenk wurde zur neuen Schulleiterin gewählt. zvg

Nun ist man offenbar fündig geworden: An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat von Welschenrohr-Gänsbrunnen Romana Schenk gewählt. «Sie hat sehr viel Erfahrung, war ursprünglich Kindergärtnerin, ist derzeit in Zuchwil als Leiterin Zyklus 1 und als stellvertretende Schulleiterin tätig», sagt Gemeindepräsidentin Theres Brunner auf Anfrage. Romana Schenk hat Jahrgang 1975. Sie habe verschiedene Weiterbildungen absolviert und werde die Schulleiterausbildung in diesem Jahr starten.

«Teamplayerin mit Empathie und Durchsetzungsvermögen»

«Da es darum geht, neue Strukturen aufzubauen, war uns wichtig, dass die Person Lebenserfahrung und auch Erfahrung im Schulwesen im Kanton Solothurn mitbringt», sagt die Gemeindepräsidentin weiter. Es brauche eine Teamplayerin mit Empathie, aber auch Durchsetzungsvermögen.

Theres Brunner, Gemeindepräsidentin von Welschenrohr-Gänsbrunnen. Patrick Lüthy

Die Suche war an Christoph Dobler, der sich auf die Rekrutierung von Schulleitern spezialisiert hat und bereits für Balsthal tätig war, übergeben worden. Laut Theres Brunner sind 13 Bewerbungen eingegangen, wovon 3 Kandidatinnen und Kandidaten in die engere Auswahl kamen.

Vom Gemeinderat Welschenrohr-Gänsbrunnen gewählt

«Die ersten Vorstellungsgespräche wurden vom Beratungsbüro übernommen, für das zweite Gespräch waren die vier Gemeindepräsidenten anwesend», sagt Brunner. Die Wahl wurde dann vom Gemeinderat Welschenrohr-Gänsbrunnen getroffen. Brunner erklärt:

«Die weiteren Gemeinden müssen der Wahl nicht zustimmen, weil die Schulleitung in Welschenrohr als Leitgemeinde angestellt wird. Allerdings wurden die Gemeindepräsidenten in die Wahl miteinbezogen.»

Romana Schenk wird die neu geschaffene Schulleitung für Welschenrohr-Gänsbrunnen, Aedermannsdorf-Herbetswil und Matzendorf auf das kommende Schuljahr hin am 1. August antreten. Ihre Stelle wird mit einem zusätzlichen Schulleitungspensum von 40 bis 50 Prozent ergänzt. Diese Stelle wird laut Theres Brunner demnächst ausgeschrieben. Auch diese Person solle am 1. August 2023 starten. In die Auswahl werde die neu gewählte Schulleiterin miteinbezogen.

